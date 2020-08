“Ako vytvoriť podvodnú súťaž na Facebooku: návod a dôležité pravidlá” 5 (100%) 1 hlas[ov]

„Aktuálny trend, presnejšie trendom posledných rokov, je masové organizovanie podvodných súťaží na Facebooku. V prvom rade, aby bola súťaž úspešná, nesmieme o nej hovoriť, že je podvodná. Je skrátka súťažou. Snažíme sa ňou nalákať verejnosť na niečo lákavé, čo bude každý chcieť a potrebovať. Možno to dokonca nepotrebuje, ale cena je úžasná a je lepšie vyhrať to pre seba a predať, ako sa pozerať, ako to vyhrá niekto iný. Tu však o žiadnu výhru nejde.

Čo budeme potrebovať?

Vek minimálne 10 rokov. Bude potrebné vedieť ovládať klávesnicu a rozloženie písmen.

Internetové pripojenie

Počítač a základné schopnosti používania textu

Akúkoľvek obeť, cez ktorú si si vytvoril bankové konto, alebo niekto, kto je ochotný prijímať platby a za províziu ti ich posielať potom ďalej.

Mnoho voľného času

Mnoho odvahy

Žiadne svedomie

Osobný život pravdepodobne v troskách

Aspoň čiastočná znalosť slovenčiny

Obrázok stačí ukradnúť na Google.com, z hocijakého portálu. Ideálne sú obrázky zachytávajúce:

Takto nájdená snímka bez vodoznaku výborne poslúži na nalákanie obetí podvodu.

Lákavý popis a podmienky

Ako ďalší krok je nevyhnutné vynájsť skvelý lákavý popis. Pre čo najlepší efekt do príspevku napíšte podmienku účasti označiť priateľa. Od júla 2020 zásadne uvádzajte podmienku, aby záujemca o výhru zazdieľal príspevok v aspoň dvoch skupinách. Spôsobíte tým jednoznačne fakt, že zaslepení ľudia budú vo veľkom spamovať rôzne skupiny s rôznym dosahom a rozšíria tak zmienku o súťaži aj na miesta, kde doteraz nikto obete nechytal. Úžasný dosah.

ilustračná snímka z článku z “Rady našich babiček“

Súťaž by mala mať svoje podmienky. Účel súťaže, organizátora, cieľ, jasný termín priebehu, partnerov, kompletné podmienky a vymedzenie pojmov. Kašli na to. Podmienky súťaží a organizovania akýchkoľvek výhier aj tak takmer nikto nepozná. Použi na to nejakú stránku, čo si si práve vyrobil na Facebooku. Nahral hocijaké logo ukradnuté z Googlu, pokojne existujúcej firmy, len ďaleko od Slovenska, aby sa tam nikto nenašiel. Ak máš nafingované stránky bez obsahu len s touto jednou súťažou, už nič viac netreba. Daj publikovať príspevok a vybehni von.

ilustračná snímka z článku z “EPOS“

Prvé krôčiky v novom tele

Hurá, práve ožil ďalší podvod. Na to, aby dokázal vykročiť až k ľuďom, budeš musieť pár krokov s celou podvodnou súťažou urobiť ty, ako otec, matka, autor. Ploditeľ, strojca šialeného podvodu na ľudí. Ak nemáš základňu odberateľov a nachytaných ovečiek, musíš si ju zriadiť. Všetci tí, o ktorých tak s chuťou píše HOAX ako o autoroch podvodných súťaží, to robia jednoducho. Pomocou niekoľkých fingovaných profiloch na rôznych skupinách venovaných spoločenským témam. Sú k tomu zneužité rôzne tematické stránky, ktoré už páchateľ vlastnil, má, alebo k nim len má nejaký druh prístupu. Akonáhle sa ľudia chytia, začni ťahať udicu.

ilustračná snímka z článku z “vyhrajem to“

Ako speňažiť nachytané úlovky

Ľudia, ktorí sa horlivo pustia do zdieľania, označovania a šírenia celej súťaže na svojich a cudzích nástenkách, pôsobia ako vírus. Šíri sa všetkými smermi. Iba ten, kto sa vie brániť, sa problému vyhne. Obrana je pritom nenáročná. Každý jeden pozorný čitateľ na Facebooku podvod odhalí. Napíše, že ide o podvod, súťaži chýbajú potrebné náležitosti, ale žiaden strach. Každý správny správca takejto podvodnej súťaže musí týchto ľudí zablokovať. Je to škodná. Škodia biznisu. Umlčíš ich tak a môžeš sa ďalej venovať práci na veľkom zárobku. Budú písať naštvaní ľudia, ale je nutné ich ignorovať, nezapodievať sa nimi.

ilustračná snímka z článku z “buy elektro“

Speňažiť celú súťaž sa dá jednoducho. V momente, keď budeš mať dostatok tisíc zdieľačov a komentárov a nastane okamih, ktorý si zadal ako ukončenie súťaže, z hlboka sa nadýchni. Ak si sľúbil jedného výhercu, je to celkom jedno. Napíš za sebou hneď ráno prvým päťdesiatim, že vyhrali. Neskôr to skús opäť a píš, pokiaľ by to bolo pre Facebook nápadné. Facebook ťa upozorní, že zrejme opakuješ rovnaký text a mal by si s tým prespať, no ty si šikovný a vieš, že nepatrná zmena urobí svoje. Z celkovo 300 oslovených výhercov sa ozve 100 šokovaných nadšených a jasajúcich ľudí. Rozdávaš radosť, uvedomuješ si, ako veľkú radosť dokážeš ľuďom priniesť, ak im povieš, že vyhrali hlavnú cenu?

ilustračná snímka z článku z “HFbike“

Hlavnou cenou možno bola drahá kuchynská linka, no ty si zistil, že ju nemáš, alebo že sa zmenila súťaž a vyhrávajú 500 EUR. Stále super, čo povieš? Zo 100 šokovaných ľudí tomu zaslepene od šťastia a očakávaní uverí zhruba polovica. Vypýtaj si od nich kartu. Čísla z platobnej karty. Hneď, kým sú v úplnej nepozornosti rozhodení zo správy, že vyhrali. Na kartu sa budú posielať peniaze cez platobný systém. Tak to obeti svojho podvodu vysvetli a nechaj ju uveriť, že je to pravda.

Ty si zatiaľ cez systém „Oslíček otras sa, s.r.o.“ preveď peniaze kúpou nejakých online služieb, záväzkov, alebo len presuň kredit z banky obete na neznámy účet a následne ho opäť preveď na hotovosť v inom účte. Čísla z karty, ktoré ti niekto poskytne, dobre uchovaj. Neskôr ti možno pôjde vytiahnuť peniaze aj bez toho, aby sa odoslalo upozornenie majiteľovi karty. Jemu ani nenapadne kartu zablokovať, alebo upozorniť banku. Rovnako tak, ak sa rozhodneš zarábať cez rôzne mobilné služby, trvaj na tom, aby oslovená obeť podvodu mala paušál.

ilustračná snímka z článku z “Nábytok Star“

Prines historku o tom, že drahý mobil alebo linku posielaš len po overení telefónneho čísla. Nechaj na číslo odoslať spoplatnený kód potvrdenia pre úhradu v online hernom obchode. Po prijatí potvrdenia na mobil obete príde kód, ktorý si vyžiadaj so slovami, že nejde o úhradu, ale potvrdenie adresy pre kuriéra. Obeť bude stále dostatočne zaslepená informáciou o výhre. Z 300 ľudí sa do štádia podvodu dostane možno 10 až 20 ľudí. Ak ťa obviní zvyšná časť súťažiacich z podvodu, ignoruj ich. Pokiaľ sa niekto nedá a urazí ťa, obhajuj svoju česť podvodníka a napíš niekoľko vulgárnych správ s pologramotným písomným prejavom. Udržíš sa tak na frekvencii doterajších prípadov a zachováš tak nastavenú kultúru.

ilustračná snímka z článku z “Testovinky“

Následky a postihy

Ak už narábaš s číslami z platobnej karty, máš adresu domov pre doručenie výhry, akú ani nemáš, potom sa môžeš tešiť na množstvo hier, ktoré si zahráš, množstvo kreditov, ktoré si prevedieš na svoje účty, alebo adrenalínové zážitky spojené so všetkým, čo si vykonal. Je ti jedno, či si podviedol prokurátorovu dcéru, mechanika, či 12 ročné dieťa. Facebook ti tvoje stránky nezablokuje. Stačí ich pár krát deaktivovať a neskôr znova spustiť. Stránok môžeš mať kvantum a priebežne ich aktualizovať. Nič sa ti nestane ani pri policajnom vyšetrovaní. Stačí ignorovať výzvy úradov, nestačí ignorovať výzvy úradov, nešťastné správy od podvedených obetí a blokovať všetko, čo by mohlo upozorniť na podvodníka, príspevky, fotografie, dôkazy, či články. Polícia sa k tebe nedopátra, pretože ani netuší, ako ťa nájsť. Facebook na to hravo postačí.“

ilustračná snímka z Instagramu a článku z “Vianocne_prekvapenie“

Dôležité upozornenie:

návod a postup, ako vytvoriť podvodnú súťaž, nie je reálnym návodom. Je iróniou, ktorá je opakovane naznačovaná. Je ironickým pohľadom zo strany prevádzkovateľa týchto podvodov. Článok vychádza zo všetkých doteraz publikovaných článkov, ktoré upozorňujú na podvodné súťaže na Facebooku. Tento článok zámerne obsahuje tvrdenia, ktoré sú zaškatuľkované zo situáciu a pre doterajšie neriešenie problematiky. Preto vychádzame názorovo tak, ako je uvádzané. Všimnite si úvodzovky na začiatku článku a na konci. Článok je vyslovene ironickou narážkou na to, ako tento podivný biznis funguje.

Veríme, že každý jeden logicky uvažujúci a premýšľajúci čitateľ pochopil, že článok je zhrnutím faktov, ktoré nahrávajú úspech podvodným súťažiam. Ide o uvedenie postupu, ktorý má dopomôcť pochopiť tento problém možno z inej perspektívy ako tej, z ktorej naň upozorňujeme už niekoľko rokov. Bezúspešne. Neustále sa nachádzajú noví a noví používatelia, ktorí sú schopní zdieľať v priebehu roka niekoľko podvodných súťaží. Poučia sa len, keď sa stanú obeťou niektorej z nich. Ak sme mohli verejnosť vychovávať nástrojom, kedy ich ponecháme poučiť na vlastnej chybe, alebo vychovávať osvetou, vybrali sme si to namáhavejšie a náročnejšie. Druhú možnosť.

Váš názor na tento, alebo iné články, vítame v komentároch. Tešíme sa.