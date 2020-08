Podvodné Facebook stránky FAO design neutíchajú, fejk-súťaže pokračujú 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na nejaký čas podvodná stránka Fao Design stíchla. No teraz sa objavuje v plnej sile. Dokonca cez rôzne fingované osobné profily šíri súťaž aj mimo priestor bežných profilov, ale zväčšuje priestor, kde sa súťaž propaguje. Všetko však násobí podmienka tejto podvodnej súťaže – zdieľať súťaž na externých stránkach. Znamená to, že ľudia, ktorí uverili podozrivej súťaži, presahujú priestor stránok a svojho profilu a šíria vedome príspevok na ďalších skupinách a stránkach s predpokladom, že nerobia nič zlé. Niekoľko skupín je však opakovane zahlcovaných práve činnosťou ľudí, ktorí neberú ohľad na logiku a overovanie faktov.

Napríklad sa príspevkami siaha po tematických stránkach s bývaním, úpravou okolia, chalúp, realít a podobne. Vyhrať novú kuchyňu by bezpochyby chcel každý. Nie však od podvodníka, ktorý pri vyžrebovaní výhry osloví 100 výhercov, že práve oni vyhrali hlavnú cenu a vyžiada si čísla platobných kariet, alebo páchateľ vyžaduje akési potvrdzujúce SMS cez mobil, ktoré pritom strhnú nemalú čiastku z paušálu. Dôverčivý národ Slovákov však neustále dokáže naletieť, hoci na tento typ problému už neupozorňujeme len my, ale pridáva sa aj policajná facebook stránka a ďalšie portály.

foto: na snímke kuchyne skopírovanej “z Googlu” páchateľ uvádza hodnotu kuchyne, hoci presne tento model stojí ďaleko viac. Nedisponuje však cenou (kuchyňou), neuvádza potrebné podmienky (štatút súťaže) a nie je ani podnikateľom. Ak teda podnikaním nenazývame podvádzanie a klamanie ľudí.

POZNÁMKA: Originálna snímka pochádza zo stránky Nábytek HVH

Upozornenie

Upozorňujeme, že polícia pred podvodníkom tohto typu nechráni. Nemá nástroje a možnosti, ako páchateľa zastaviť. V opačnom prípade by neoperoval už niekoľko rokov beztrestne a s takou veľkou vervou. Veľké škody, ktoré napáchal, zatiaľ nepohli žiadnym trestnoprávnym riešením a vďaka ignorancii Facebooku sa v najbližšom roku nič v tomto smere nezmení. Facebook ignoruje bezpečnostné diery, práva používateľov, pomoc pri zneužívaní a ignoruje aj početné nahlasovania podvodných stránok. Odporúčame neklikať na podobné súťaže a skôr ich okamžite nahlasovať, ak:

Súťaž organizuje stránka bez histórie, bez logiky, vlastného obsahu a bez stránok a zároveň

Súťaž vznikla s povinnosťou niečo zdieľať, alebo komentovať, či označovať priateľov a zároveň

Súťaž neuvádza prevádzkovateľa stránok a organizátora súťaže.

Súťaž musí obsahovať podrobné podmienky, sídlo prevádzkovateľa, aj viacero záruk.

Súťažiam nikdy nič neplatíte. Ani zdanenie, ani žiadne overovacie SMS.

Nikdy neposkytujte čísla kariet, údaje, skeny dokladov, fotografie tváre len preto, že niekto neznámy si ich vyžiadal. Nič také si nežiada ani len banka.

Neuveriteľne absurdná správa

To, čo prichádza a argumenty, ktoré používa pisateľ výzvy, ktorý bude od vás žiadať údaje z platobnej karty, je absurdné. Ak ste nikdy nič nevyhrali a nepoužili platobnú kartu na niečo iné ako na výber z bankomatu a platbu v obchode, tak by sme radi upozornili na dôležitý fakt. To, čo popisuje páchateľ podvodu v oslovujúcej správe, nie je možné.

Peniaze sa na kartu nedajú poslať. Dajú sa len vrátiť alebo čiastočne vrátiť, ak šlo predtým o úhradu na danej karte. Pre zaslanie akýchkoľvek peňazí musí stačiť IBAN. Nikdy nie karta a údaje z nej. Oficiálne súťaže ale budú požadovať zmluvy a zaistenie identity prijímateľa. Prosíme, upozornite na to všetkých, ktorí tak horlivo a neuvážene plnia nasadenú “úlohu” – zdieľajú súťaž na rôznych miestach v úmysle vyhrať. Po zistení, že ide podvod a pokračovaní v zdieľaní už svojim spôsobom vedome ďalej napomáhajú trestnému činu podvodu. Ale žiaľ ani k tomuto nie je prítomná adekvátna trestnoprávna sila, ktorý by vec hodnotila a posudzovala.