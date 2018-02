Pozor: podvodné súťaže na paušáloch a stránky Štěstí na dosah

Za posledné dni až neuveriteľný počet hlásení. Stránky Štěstí na dosah sú síce české, nešikovnou slovenčinou ale vo veľkom oslovujú množstvo ľudí s informáciou,...

Ohodnoťte článok

Za posledné dni až neuveriteľný počet hlásení. Stránky Štěstí na dosah sú síce české, nešikovnou slovenčinou ale vo veľkom oslovujú množstvo ľudí s informáciou, že vyhrali veľkú cenu. Presne identický podvod ako stránky VYHRAJ DNES, nakoniec zrejme tých ostých podvodníkov v pozadí, funguje aj naďalej. Základom je ich oslovenie neznámych ľudí. Veľký počet ľudí je ideálny, pretože pri stovke opýtaných sa vždy nájde určité percento obetí, ktoré nedokážu rozoznať podvod od reálnej výhry. Aj napriek tomu, že sa reálne do žiadnej súťaže neprihlásili. Podvodné praktiky, ktoré strašia ľudí už dlhšie a robia zlé meno, či vytvárajú pochybnosti pri akejkoľvek reálnej súťaži, stále neskončili.

Podvodné sú už súťaže priamo na webe. Obrázok stiahnutý z internetu, žiaden sponzor, žiadne reálne informácie.

Štěští na dosah je skôr pohroma na dosah

Kontaktuje vás neznáma osoba s tým, že je administrátor stránky Šteští na dosah. Prichádza s informáciou, že ste vyhrali niečo naozaj drahé a pekné a idú vám to poslať. No potrebujú si overiť číslo. Sprostosť a šialenosť, ktorá však podvodníkom stále vychádza. Žiadne overenie nie je štandardným systémom overovania. Kód, ktorý má prísť na mobil je kódom, ktorý znamená potvrdenie úhrady z paušálneho čísla. Úhrada je vykonaná podvodom, pretože vy síce poskytnete nejaký kód, ktorý vám prišiel, no tento kód neslúži na overenie pravosti čísla pre kuriéra ani súťažný portál, ale overenie pravosti pre systém, ktorý z mobilu stiahne poriadne mastnú čiastku.

Otázka podvodníka na druhej strane linky, či máte kreditný telefón alebo paušál je dôležitá. Z kreditného vám nedokáže stiahnuť toľko, koľko z paušálneho a preto sa nezdržuje. Vytvárať rozdiely medzi paušálnym a kreditným telefónom je naozaj neštandardné a jediný dôvod, prečo to môže niekoho zaujímať je dôvod – či vás dokážu ošklbať, alebo zbytočne mrhali časom.

Pozrite si snímky takéhoto oslovenia.

zdroj: fb.com

Stali ste sa obeťou Štestí na dosah?

Pokiaľ ste sa stali obeťou, podajte ttrestné oznámenie na stránky: https://www.facebook.com/stestienadosah/ pre podvodné vylákanie peňazí cez spoplatnené SMS, za uvedenie do omylu a zavádzanie, podvodnú praktiku. Každý poriadny vyšetrovateľ bude schopní nájsť pochybenia pre začatie trestného stíhania. Posledný prípad VYHRAJ DNES, ktorý robil presne identický typ podvodu, tak možno žije naďalej, nepotrestaný. Alebo inšpiroval niekoho iného, ďalšieho. Nedokážeme posúdiť pozadie tejto podvodnej praktiky, keďže sa odohráva za hranicami a v prostredí Facebooku, ktorý ako vieme, je viac umelým systémom, ako živým.

Osloviť môžete aj mobilného operátora s reklamáciou a s podozrením na podvod. Budú Vás následne informovať o službe, ktorá spoplatnila Vašu SMS a strhla kredit. Kontaktujte túto službu a upozornite ju na podvod. Je však zarážajúce, že tento postup musel urobiť nejeden poškodený a účet špekulanta, či spojenie špekulanta s ďalším obohacovaním je naďalej k dispozícií.