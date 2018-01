Podvodné poukážky do TESCA v roku 2018 na sumu 150 EUR

Falošné poukážky do TESCA vygenerované online sme tu mali už dávnejšie. Bol to naozaj len jeden z mála prípadov a v roku 2018 sa...

Falošné poukážky do TESCA vygenerované online sme tu mali už dávnejšie. Bol to naozaj len jeden z mála prípadov, ktorému sa venovali aj veľké médiá. Samozrejme, týkal sa reťazcov TESCO a LIDL. Tento rok tu ale máme taktiež falošné poukážky do TESCA. Už nie na sumu 100 EUR, ale na sumu 150 EUR. Dokonca na ešte hnusnejších podvodných stránkach ako pred vyše rokom. Tentoraz je to ešte primitívnejšia stránka postavená na wordpress bezplatnom systéme s bezplatnou témou a veľmi chybovým webom.

Obsah, ktorý nedáva žiadnu logiku a predsa si stránky trúfajú zobrazovať informáciu o tom, koľko kupónov zostáva a na zdieľanie používať grafiku, ktorá až naivne informouje, že poukážku môžete minúť na čokoľvek a nechať si to. Žiadna poukážka pritom nikdy u nikoho takúto primitívnu formuláciu nikdy nepoužila.

Upozornenie na kľúčové prvky: