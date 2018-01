Na Facebooku sa zobrazuje zacielená reklama na mužov aj ženy starších 30 rokov a lákajú ich na závratné výhry. Podvodné hlúposti o hazarde, falošnom...

Na Facebooku sa zobrazuje zacielená reklama na mužov aj ženy starších 30 rokov a lákajú ich na závratné výhry. Hlúposti napísané na reklamách majú evokovať pocit, že finančné problémy sa dajú riešiť aj inak a aj vy budete mať šťastie. Nie, nečakajte žiadne zázračný príbeh o splnených snoch a zázračnej výhre. Tak ako je už dlhší čas na Facebooku zvykom, dávajú priestor aj podvodníkom.

Tento konkrétny vás priláka primitívnymi pokusmi, ktoré však ako vždy predsa len nájdu svoju obeť, ktorá skrátka má len menej skúseností na internete a nedokáže tak rozoznať prvky zavádzania a podvodu.

Falošné The Sun a doména guurmwru.ru

Podvodníci sa usadili na ruskej doméne s nezmyselným názvom a použili dokonca veľmi drzo logo THE SUN. Nevedno s akou trúfalosťou očakávajú, že logo známeho britského denníka na podvodnom fingovanom jedno webe zaberie, no vzhľadom na zaplatený budget v reklame je očividne, že im to opäť vynáša.

Na Facebooku reklamu spojili s nafingovanými stránkami, ktoré sa snažia pôsobiť dojmom nevieme čoho presne. No vzhľadom na 7 fanúšikov je jasné, že tieto stránky ťažko môžu niečo zorbazovať, keď doteraz absolútne nič nedosiahli. Keďže ale do platených kampaní musíte pridať nejakú stránku, aby ste získali pekné reklamy, podvodníci si nafingovali tieto. – https://www.facebook .com/Information-and-Smart-Technology-271460196709167/ – pozor, ide o fingované stránky, bez logiky.

– pozor, ide o fingované stránky, bez logiky. Reklama smeruje na tento link: http://guurmwru(bodka)ru/recipes/apple-pie/?utm_campaign=kXbjzIJKRI&utm_medium=group&utm_content=placement&utm_term=img5&c1=a1&c2=c1&c3=30+-img5-conv-inc-desk&c4=30+&c5=img5-conv-inc-desk&c6=desk&c7=all&c8=num&c9=365371760600164

Naozaj len sofistikovaný odporný podvod ako je tento sa dokáže skrývať tak, aby ste sa nemohli na stránku dostať opakovane. Ak totiž použijete len časť: http://guurmwru(bodka)ru/recipes/apple-pie/ zistíte, že na stránke nie je žiadne podvod, len recept na jablkový koláč. Krásne maskovanie. Na to, aby ste prišli na reálne podvodné stránky musíme kliknúť na reklamu a tá má dlhší špeciálny link.

zistíte, že na stránke nie je žiadne podvod, len recept na jablkový koláč. Krásne maskovanie. Na to, aby ste prišli na reálne podvodné stránky musíme kliknúť na reklamu a tá má dlhší špeciálny link. Reklama vyzerá takto: láka na Slovensko a hromadu prachov, drahé auto. Tvrdenie o tom,m že stovky ľudí dostávajú slušné peniaze je hlúposť. Reálne je všetko len podpora jednej konkrétnej hazardnej hry a samozrejme cez provízie. Stránky v cieli vás len pošlú vkladať peniaze a majú za vás províziu. Nejde o žiadne zázrak a v žiadnom prípade o pravdivé informácie.

Prečo podvod?