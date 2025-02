Pozor na: BeSlimmer, Anton Záborský a kniha Buď prirodzene krásna 5 (100%) 1 hlas[ov]

Do reklám sa dostane známa podvodná sieť stránok a spamu z Ruska, ktorá predáva neexistujúce lieky a zázraky na všetky zdravotné ťažkosti. Medzi nimi bude prípravok BeSlimmer. Na prvý pohľad vyzerá ako doplnok stravy, no prezentuje sa ako nevyhnutné liečivo, ktoré nám všetci zamlčujú, ale odborník na diéty, lekár Anton Záborský odhaľuje na nejakom neznámom BEAUTY webe (LINK1), aká je údajná pravda a že len s ním schudnete, lebo je dielom revolučného výskumu. Podvodné neexistujúce stránky neexistujúceho magazínu majú len nafingovaný podivný článok plný absurdných bludov. Vidíme klasickú lavínu bludov, nehoráznych tvrdení, ktoré sa opakujú od jedného webu s iným prípravkom k druhému. Fotografie šťastnej rodiny, ktoré nájdeme na 35 ďalších weboch a na konci stránky to už nie je blog, ale predajný eshop. Ten samozrejme porušuje azda všetko, čo hovorí obchodný zákonník a všetky časti zákona o internetovom predaji, či dokonca zákona o uvádzaní zliav z roku 2024.

Dietológ, ultra špeciálne školený, skúsený, totálny odborník na diéty Anton Záborský nie je žiaden odborník, ale fotografia, ktorá koluje v tejto podvodnej sieti stránok a využíva aj ďalšie mená. Na inom webe (LINK2) sa skrátka pán volá inak a na treťom sa tiež bude volať inak. Vždy má totiž pôsobiť ako odborník v danej krajine, aby bola dôveryhodnosť zvýšená o niečo viac.

BeSlimmer je typický prípad internetového šmejdu, ktorý nenájdeme v žiadnej lekárni a v žiadnej skutočnej sieti obchodov s krémami a prípravkami. Neznámy je skutočný výrobca a bude neznámy aj po zakúpení výrobku. Nevyreklamujete ho. Ak sa vám o 25 dní neprejaví žiaden efekt, ale naopak dostavia sa ťažkosti, poškodenie pečene, poškodenie iných častí tela, zlyhávanie orgánov a podobne, neexistuje žiaden reálny nástroj, ako sa k tejto sieti predajcu, falošných webov dopracovať so žiadosťou o náhradu škody. Skúšali to už viacerí poškodení, ktorí sa k nám dostali a žiadali o pomoc. Spôsob komunikácie s predajcom je komplikovaný a nie vždy je odosielateľ zaznamenaný na zásielke a obálke tak, aby aj prípadné zaslanie prípravku by viedlo k nejakej náprave a riešeniu, či úspešnej reklamácii.

Dorazne varujeme pred objednávaním zázrakov na chudnutie, liekov na srdce, zázračných krémov a iných šialeností zo stránok,… ktoré nemajú prevádzkovateľa, výrobcu, kontakty, sú neznáme, nedajú sa dohľadať,… ukrývajú sa na podivných adresách s dlhým kódom, ktoré sú pred svetom ukryté,… neustále sa menia, migrujú a v prípade, keď nastanú problémy, už na svojich adresách neexistujú a akoby nikdy neexistovali.

Zaujímavé je, že v tomto prípade je ponúkaná kniha s názvom „Buď prirodzene krásna“ napriek tomu, že taká kniha neexistuje. Nikdy jej nebolo pridelené ISBN a nikdy nebola vytlačená. Na obrázku je kniha v tvrdej väzbe. Nevedno, čo je to za reklamnú knihu, že sa nej nepriznáva autor, ani vydavateľ. Postavená vedľa škatuľky je však zrejme len malou reklamnou knihou, ktorá neobsahuje hodnotný obsah.

Na jedných z podvodných stránok propagujúcich BeSlimmer sa objavuje aj Oľga Šafáriková,, fit-influencerka, špecialista na stravu, osobná trénerka…. vraj.

SAMOZREJME, že nejde o žiadnu slovenskú gymnastku a influencerku Šafárikovú, ale o fotografiu zo zahraničia. Táto konkrétna sa objavuje ako prezentačná fotografia v ponuke YOGA fitness podložiek, ktoré sa predávajú na Amazone a žena na fotografii je súčasťou galérie. Napríklad na adrese: https://www.amazon.de/-/en/Longanchang-Non-Slip-Gymnastics-Fitness-Pilates/dp/B08MYSLCQX a podvodné sú aj tvrdenia a mená údajných spokojných zákazníkov, pričom každá jedna fotografia pochádza z iných stránok z minulosti, často taktiež podvodných a oveľa starších. Aj tie s falošnými lekármi, Poliakmi, Maďarmi, Nemcami, Španielmi a podobne.

