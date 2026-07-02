Pozor na podvodný eshop a „magazín“ na narodnenoviny.com

Narodnenoviny.com nie je žiaden eshop a ani magazín. Na tejto doméne sa aktuálne nachádza podvodný portál, ktorý sa vydáva za akýsi článok s vlastným redaktorom. Údajne končí nejaká predajňa s elektrom a preto máme uveriť informácií o veľkom výpredaji a rozdávaní robotických vysávačov. Predávajú pritom vysávače iSweep Robot®. Nemáte jasno v tom, aká predajňa krachuje a nehrá tu ešte viacero vecí.
Nehorázne a absurdné Narodnenoviny.com
- doména by mala byť doménou nejakého média, namiesto toho je tu fingovaný článok na fingovanom portáli, ktorý nemá jasné menu položky, históriu, iné články
- celý článok je absurdný, klamlivý, podivný, nečitateľný, vychvaľujúci a zavádzajúci azda v každej jednej vete. nepochopiteľné informácie podivným spôsobom vytvárajú nezmyselný celok.
- redaktor bez histórie, prevádzkovateľ a redakcia neznámy, účel portálu – návštevníkovi nejasný, nám žiaľ jasný od prvej minúty.
- firma má neexistujúce IČO, nemá kontakty, len emailový kontakt a firmu v USA.
- obchodné podmienky sú nemysliteľné. Na magazíne, ktorý predáva elektroniku, máte obchodné podmienky.
- komentáre nie sú komentáre, ale priamo nasadené rôzne pokradnuté fotky z internetu, vymyslené mená a príspevky.
- dokonca má tento portál dva druhy komentárov v dvoch rôznych dizajnoch. Podivné screenshoty zo zdanlivého Facebooku a miš maš v menách, rasách ľudí a podobne.
- doména je mixom obsahu, predajného lákadla, vymyslených identít údajných ľudí a nehorázne názory týchto vymyslených ľudí. nič reálne a skutočné nemixuje obsah takýmto spôsobom, ktorý sa snaží silou mocou propagovať, velebiť a zavádzať.
- Objednávkový formulár je priamo na tomto podvodnom neexistujúcom magazíne, cena 59,90 € a prečiarknutá pôvodná 239,60 €.
- na stránke je video nešťastnej ženy bývajúcej v totálne zaprášenej obývačke s klasickým vysávačom a následne šťastnej ženy, ktorá má automatický robot a môže si dovoliť sledovať televíziu s neexistujúcim živým tvorom na obrazovke. Bludné video vytvorila umelá inteligencia, čo nedokazuje len neexistujúce zviera v neexistujúcom dokumentárnom filme, ale aj celkové skreslenie, grafika, pohyby a nereálnosť priestoru.
Upozorňujeme, že predaj na Slovensku má prebiehať podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a má spĺňať množstvo ďalších náležitostí vyplývajúcich z Obchodného zákonníka. Tento eshop nemá históriu, reálne sídlo, dokonca nespĺňa ani nový zákon o priamom prístupe k odstúpeniu od zmluvy, nemá riadny kontakt, nevádza vôbec nič. Eshop v slovenčine cielený na slovenského spotrebiteľa nemá záujem tovar predávať v Iraku alebo na Novom Zélande, ale cieli na územie SR. Hoci je na doméne .COM, stále je v slovenčine, operuje so slovenskými menami a vyžaduje slovenské údaje pre doručenie tovaru. Máme za to, že predajca veľmi dobre vie, komu chce tovar predať, ale ignoruje všetky zákony, ktoré každý férový a legálny predajca akceptuje a spĺňa.
Odporúčame vyhnúť sa Narodnenoviny.com, ktorý sa aktuálne objavuje v masívnej kampani na Google reklamnom systéme. Reklama tak môže preniknúť kamkoľvek a ku komukoľvek. Viac fotiek dáme na FB.
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