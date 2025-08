Vraj pristátie na Mesiaci zinscenovali a priznal sa Stanley Kubrick 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už ste to určite zažili. Tvrdili vám, že existujú dôkazy, že pristátie na Mesiaci bola fraška vo filmovom štúdiu. Vraj to potvrdil samotný Stanley Kubrick na smrteľnej posteli. Internetoví blázni odmietajúci fakty a celú verziu tohto údajného dôkazu, tvrdo až agresívne. Až sp zúrivosťou sa budú biť za to, že takto to je a že ide o sprisahanie. Smutné až absurdné pritom je, že video, kde hovorí Stanley Kubrick nezachytáva Stanleyho Kubricka a vôbec ine je pravdivé. Tvrdiť, že pristátie bol výmysel, je popieranie práce niekoľkých stoviek odborníkov a plánovačov. Dávali si záležať, aby boli na ramenách kamery a zachytávali presné miesto výskytu astronautov, aby vlajka stála po zapichnutí (nikdy nevjala) a zaistili, že sa astronauti vrátili z povrchu Mesiaca živí a zdraví. Popierať pristátie na Mesiaci je popieranie všetkých odborníkov svojich odborov. Aj ich úspechom boli misie Apollo.

A čo to je s tým falošným Kubrickom?

V prostredí konšpiračných teórií sa už desaťročia traduje tvrdenie, že pristátie astronautov Apolla 11 na Mesiaci v roku 1969 bolo podvodom. Jedna z najrozšírenejších verzií tvrdí, že celé pristátie režíroval známy americký filmár Stanley Kubrick. Najčastejšie sa táto teória opiera o údajné „smrteľné priznanie“, ktoré mal Kubrick nahrať pred svojou smrťou. Video, ktoré koluje internetom, však v skutočnosti nezachytáva Kubricka, ale neznámeho herca – a celý projekt bol zámernou mystifikáciou.

Kde sa vzalo video s „Kubrickom“?

Video, ktoré sa objavilo v roku 2015 na internete, je známe pod názvom „Stanley Kubrick’s Confession“ (Kubrickovo priznanie). Zachytáva staršieho muža sediaceho v slabom osvetlení, ktorý v rozhovore tvrdí, že bol najatý americkou vládou na zinscenovanie pristátia na Mesiaci. Postava vo videu sa naozaj podobá na Stanleyho Kubricka, ktorý zomrel v roku 1999 – no v skutočnosti nejde o neho. Vo videu vystupuje herec Tom, ktorého celé meno nebolo v čase zverejnenia videa zverejnené, ale jeho totožnosť bola potvrdená viacerými novinármi.

Celý projekt bol inscenovaný ako súčasť pseudodokumentu nazvaného Shooting Stanley Kubrick režiséra T. Patricka Murrayho, ktorý sa neskôr priznal, že nešlo o autentickú výpoveď. Video malo byť podľa neho umeleckou provokáciou.

Ako vznikol mýtus o Kubrickovi a Mesiaci

Mýtus o tom, že Stanley Kubrick režíroval falošné zábery z Mesiaca, sa odvíja najmä od jeho legendárneho sci-fi filmu 2001: Vesmírna odysea (1968), ktorý bol mimoriadne realistický a technicky prepracovaný. Film vyšiel len rok pred skutočným pristátím Apolla 11. Niektorí konšpirátori tvrdili, že NASA si „vypožičala“ jeho filmové postupy na výrobu podvodu, a ďalší zašli až k tvrdeniu, že samotný Kubrick podvod režíroval. Kubrick však nikdy nič podobné verejne ani súkromne nenaznačil a jeho blízki sa k týmto tvrdeniam opakovane vyjadrovali ako k nezmyslom. Už dávno by niekto niečo vykecal, ale z prostredia filmu reálne nikto nič nepriniesol.

Falošný dôkaz, ktorý žije vlastným životom

Hoci sa autor falošného „priznania“ napokon priznal k mystifikácii a odborníci video vyvrátili, dodnes sa na internete objavuje ako „dôkaz“, že pristátie na Mesiaci bolo podvodom. Oháňajpú sa ním zarytí odmietači všetkého oficiálneho. Je celkom jedno, čo je pravda, ale ak je niečo pre nich oficiálne – budú zásadne proti.

Weby šíriace konšpirácie a dezinformácie ho často používajú ako „nepopierateľný dôkaz“ vládneho sprisahania. Neuvedomujú si alebo úmyselne prehliadajú fakt, že vo videu nevystupuje Kubrick, že zábery vznikli digitálne roky po jeho smrti, a že projekt bol hereckým výstupom v rámci nezávislého experimentu.

Skutočné fakty o pristátí na Mesiaci

Pristátie misie Apollo 11 na Mesiaci je jedným z najlepšie zdokumentovaných historických udalostí 20. storočia. Existuje množstvo fotografií, filmových záznamov, vedeckých meraní a svedeckých výpovedí, ktoré boli opakovane overené. Samotné misie Apolla priniesli späť na Zem 382 kilogramov mesačných hornín, ktoré boli analyzované po celom svete. Následné misie Apolla 12 až 17 (s výnimkou Apolla 13 – ak netušíte, prečo ide o výnimku, pozrite si film Apollo 13) opäť úspešne pristáli na Mesiaci. Moderné technológie, ako napríklad snímky mesačného povrchu zo sondy LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), dokonca potvrdili polohy a stopy po pristátiach.

Neveriaci Tomášovia a internetoví tupci nemajú vysvetlenia k tomu, prečo sú na podrobných mesačných snímkach stopy po neporiadku, vyjazdených cestách a zvyšky pristávacích modulov. Na niečo také sú ich teórie prikrátke. Rovnako ako aj na to, prečo je na takých snímkach vidieť z diaľky lunárny mobil. Dnes už zrejme nepojazdný. Okrem toho, na Mesiaci sú špeciálne zrkadlá, na ktoré sa zo zeme presvecuje laserom a vypočítava sa rýchlosť vrátenia svetla smerom k Zemi.

Čiže pre poriadok:

Falošné video s údajným priznaním Stanleyho Kubricka je typickým príkladom, ako internetové mystifikácie a zámerné podvrhy môžu vyvolať vlnu dezinformácií. Napriek tomu, že pravda bola viackrát objasnená, podvod žije ďalej medzi konšpirátormi, ktorí ignorujú fakty a odborné dôkazy. Video nie je dôkazom sprisahania, ale dôkazom, ako ľahko sa dá manipulovať dôverčivou časťou verejnosti.

