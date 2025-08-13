Pozor na túto knihu: 50+/101 úžasné prírodné zaujímavosti na Slovensku

Nič podobné ste možno v živote nevideli. Na internete sa objavuje údajná unikátna kniha o Slovensku. Na jednom podivnom webe, respektíve na konkrétnom odkaze, sa prezentuje ako 50+ úžasné prírodné zaujímavosti na Slovensku, kým pri inej kampani je to odrazu 101 úžasné prírodné zaujímavosti na Slovensku. Skloňovanie a gramatika dostávajú na frak. Dostáva však aj poriadne logika, keďže predaj tejto knihy sa neviaže na žiadne pridelené ISBN, IBAN, netušíte, kto je vydavateľ, kde to vzniklo, čo tam je, neexistujú recenzie a vlastne nič netušíte ani o samotnom webe na podivnej adrese 101trasy.site. Stránka nemá žiadneho ambasádora, správcu, žijúceho človeka, tvár, uveriteľné reklamy, či spolupráce.
Nekvalitný obsah za šialene prehnanú cenu
Podvodníci si vygenerovali lacný neoverený obsah, ktorý ani nemá autora, editora, či revíziu a kontrolu. Vytvorili falošnú knihu o Slovensku, ktorá má raz 50+ a inokedy 101 úžasných prírodných zaujímavostí. Kniha nemá svoje ISBN, nemá vydavateľa, redakciu, nemá EAN a nemá vlastne nič. Pôvod je neznámy, overené informácie nie sú. Pochybná kvalita výslednej knihy nemá šancu byť knihou za 53,87 EUR. Respektíve mix kníh, ktoré k tejto knihe majú prísť ako PDF nemôže byť obsahom za 53,87 EUR. Tak to totiž podvodníci nazývajú. Nevedno kto knihu vytlačil, kto ju pripravil, no tí, čo naleteli a knihu po dlhšom čakaní dostali, nakoniec získajú tenký nekvalitný zväzok podivných formulácií, ktorým chýba zásah odborníkov. Vyššiu kvalitu získate dnes otvorením Chat GPT sa pýtaním sa na zaujímavé miesta na Slovensku. Asi tak asi vznikla táto kniha.
Už samotné obrázky údajných PDF bonusov totiž pochádzajú z umelej inteligencie. Knihám vo formáte PDF uvádzajú hodnotu vycucanú z prsta. Vyobrazujú ich dokonca v 3D s bielou oriezkou v tvrdej väzbe napriek tomu, že tieto knihy majú byť len súborom PDF, čo je zavádzanie. Úroveň slovenčiny je pritom viditeľná aj v slove ZDARMO.
Dajte si pozor. Krásne knihy o Slovensku naďalej kúpite v každom slušnom kníhkupectve, ktoré sa nepokúša nehorázne maskovať, a podsúva nekvalitný obsah bez profesionálnej úrovne s fotkami nevedno odkiaľ.
