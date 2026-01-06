Marta Kwiatkowska Raport na Facebooku, pravý úmysel a nebezpečné reklamy

Facebook stránky s názvom Marta Kwiatkowska Raport prinášajú mučivý obsah plný falošných generovaných obrázkov a bulvárnych správ so zavádzajúcimi neúplnými nadpismi. Cieľom týchto stránok nie je prinášať informácie. Vygenerované emotívne snímky sú viac primitívne, ako reálne. Prinášajú smutné a trpiace deti, ktoré vyzývajú nepriamo a niekedy aj drzo priamo na lajkovanie, alebo ďalšie šírenie. Samé si pýtajú komentár a teda aj viralitu. Je však podivné, koľko sa tu miesi obsahu, ktorý až v prvom komentári, nie priamo pod fotografiou, uvádza akýsi link na portál s podivnou doménou. Už pri samotnom názve Facebookovskej stránky sa čudujeme, či sa podvodníci len nesekli a tento profil nemal slúžiť na rovnaké podvodné ťahy smerované k poľským obetiam. Marta Kwiatkowska je totiž počítačová vedkyňa z Poľska, so Slovenskom nemá nič. Keďže ide o viac takých stránok, je pokojne možné, že to tak doplietli, že v Poľsku operuje Milan Rastislav Štefánik Nowósci, alebo Peter Kotlár Report. (poslednú vetu prijímajte s rezervou pozn. red.)
Pozor na Markizadaily.com
Doména v tvare: Markizadaily.com je kombináciou názvu našej slovenskej televízie a slova „daily“ čo si v našich končinách asi nikto nespojí to niečoho použiteľného. Najmä zakladateľ tejto domény a portálu na tejto adrese ani nepočítal s tým, že sa stane renomovaným médiom, ak má názov zložený z inej obchodnej značky. Stránky sú podivné, veľmi amatérske, no veľmi rýchlo zistíte aj to, prečo vás sem fingovaný Facebook profil plný podvodného falošného obsahu poslal.
Stránky markizadaily.com totiž v článkoch nasadili reklamnú sieť MGID, ktorá obsahuje 100% nebezpečnej podvodnej reklamy, ktorú by neschválila iná reklamná sieť. 100 percent uvádzame preto, že počas 5 minút prechádzania sme v tejto sieti nenašli inú reálnu reklamu na niečo iné, ako falošné lieky, medikamenty a nepochopiteľné absurdné liečebné postupy, zázračné metódy zarábania peňazí v podivných stránkach bez pozadia, prevádzkovateľa a sídla. Všetko to, čo by za iných okolností bolo ustrážené a nikto normálny by to nepustil k ľuďom, sa tu miesi a prezentuje ako reklama. Prípravky, lieky, lekári – nič skutočné a bezpečné, poverené, či certifikované. Ak hľadáte miesto, cez ktoré sa dá do predaja dostať čokoľvek, či i uvaríte v garáži, alebo čokoľvek, čo ste naplnili do fľaštičiek z Číny a chcete to predávať s vymysleným príbehom, tieto stránky a táto reklamná sieť to umožňuje.
Vzhľadom na fakt, že o celé podvodné Facebook stránky sa starajú akési 4 vietnamské účty, je pochopiteľné, prečo nedáva zmysel nič, čo tu vidíme.
Marta Kwiatkowska Raport nie je stránkou s úmyslom informovať
Riziko je samo o sebe už vstup na tento web. Technicky je veľmi zaostalý, články zdržiavajú a neponúkajú hodnotu. Ide o správy bez reálnej hodnoty. Ak aj nenájdete nejaké lieky a podivné tipy na rýchle zárobky (vyrabovania vášho účtu), vždy nájdete niekoľko spôsobov, ako sa z ničoho nič ocitnúť na nebezpečnom portáli https://sknewsnew.com/news/7829 a ďalších podstránkach. Miera podvodného odpadu je tu neúnosná.
Marta Kwiatkowska Raport ozaj nie je stránkou na Facebooku, ktorá chce ľudí motivovať, či informovať. Má všetky znaky podvodných zahraničných stránok, ktoré majú za cieľ ponúkať množstvo ruských podvodných liekov, ktoré cez podivné podvodné stránky predávajú už celé roky. Len problém s ich propagáciou je v tom, že priebežne im reklamy Facebook vypína a občas prenikajú aj do Google Adsense, kde sa opäť stratia na istý čas vďaka výmene reklamnej siete a podobne. Jediný účel stránok je dostať k ľuďom reklamu a získať impresie – zobrazenie reklamy. Sieť MGID ponúka slušné peniaze za zobrazenie takejto reklamy. Slováci totiž veľmi radi nakupujú a nepotrebujú overovať, či lekár alebo prípravok vôbec existuje. Pre nich to má zmysel. Je však pre nás už celé roky zdrojom množstvo archivovaných informácií o rozsiahlych podvodoch. Časť starého archívu sme už zmazali, no zvažujeme, či má zmysel pokračovať s novým. MGID a ruská podvodná sieť stránok neutíchajú. Naďalej sa voči nim nijako nekoná v rámci legislatívy a osveta je stále pomerne malá. Za to migrácia domén, názvov prípravkoch, aj sprievodných portálov a falošných recenzií, ktoré „podporujú“ dané prípravky, sú občas úctyhodné.
