Zneužité Aktuality.sk, Richard Muller, dr. Sabaka a podvodný Oritron

Logo Aktuality.sk je najčastejšie zneužívaným logom a identitou média na podvodných ruských stránkach, ktoré sa sústreďujú okolo stránok https://sknewsnew.com (na snímke nižšie) a všetkých jej podobných klonov, ktoré neustále vychádzajú nové a nové. Ich spoločným znakom je, že v sebe miesia stovky podvodných reklám a neexistuje ich regulácia, obmedzenie, či kontrola. Ono je to totiž zámer, že vám zobrazujú reklamy na falošné medikamenty, podvodné stránky, neexistujúce inštitúcie, bankárov, falošných lekárov a všemožné zázraky. Aktuálne na nich môžete nájsť aj takú šialenosť, ako opäť zneužité logo Aktuality.sk a falošný článok s Richardom Mullerom. Podvodníci tu prezentujú, že známy spevák mal problémy so sluchom. Pred úplnou hluchotou ho zachránil až prípravok Oritron. Dokonca mu ho odporúčal Dr. Sabaka. Takto to tvrdí falošný portál s logom aktuality.sk. Nechutné podvodné stránky vytvorili falošný rozhovor, nepochopiteľné bludy a prezentujú ich ako zdravotný problém, ktorý mal riešenie v prípravku Oritron.
Stručné zhrnutie:
- Oritron nie je žiaden liek. Nemá jasné pozadie, ani zloženie, nemá certifikácie
- Richard Muller nikdy prípravok neužíval
- Doktor Sabaka sa venuje všeličomu, ale nie Oritronu a jemu podobným bludom
- Podvodné stránky zneužili logo Aktuality.sk
- Falošný rozhovor na falošnom portáli. je na podivnej doméne, ktorá však viac nemá žiadne prepojenie nadizajnové prvky, neexistuje prepojenie na prevádzkovateľa portálu, odklik na iné podstránky na danej doméne.
- Všetko, čo vidíte na snímkach, je podvodné.
