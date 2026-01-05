Obchodovanie s e-knihami na Facebooku prežije rok 2025

Ak sme si mysleli, že vzdelanosť a všeobecné povedomie o práci spisovateľov, alebo o fungovaní vydávania kníh sa postupne dostane medzi ľudí, mýlili sme sa. Pokrok vidieť len veľmi mierny. Ale čo by sme chceli v dobe, keď slovo „progresívne“ znamená nebezpečnú provokačnú nadávku a boja sa ho niektorí ako čert kríža.
Bežného človeka nezaujíma, čo všetko stojí za prípravou, vydaním a predajom kníh. Samozrejme, je tu pohľad autora, vydavateľa a potom človeka, ktorý hľadá cesty, ako ušetriť. Takýto ľudia sú však tí poslední, ktorí môžu knihy hodnotiť a hovoriť niečo o podpore a nepodpore smerom k autorom, literatúre a podobne. Na Facebooku aj na prelome rokov 2025 a 2026 vidíme rôzne skupiny a komentáre. Dokonca aj na stránkach niektorých kníhkupectiev počas roka 2025 nachádzame otázky a výzvy, či niekto nemá epub, mobi, alebo pdf danej knihy „na výmenu“ alebo za vatikánsku menu.
Na Facebooku obchodovanie s e-knihami aj v roku 2026
Aj staré dobré skupiny skryté, aj tie otvorené nám ukazujú, že sme Slováci a sme ochotní si pomôcť. Horšie je, že táto pomoc poškodzuje vydavateľov a autorov. Podporiť autora a vydavateľa môžeme tak, že si jeho knihy kupujeme. Ulož.to spôsobilo, že sa niektoré knihy neoplatilo vydávať. Boli diely, ktorých prvé diely uniknuté na internet oslabili predaj série a nebol význam pokračovať v ďalšom vydávaní. Pocítili to najmä v Čechách. Sú dodnes fóra, ktoré ponúkajú množstvo kníh v elektronickejpodobe a nešťastní sú z toho najmä malí autori, ktorí cítia 16 predaných kusov za rok, alebo 36 predaných kusov knihy za rok. Bežný človek si to neuvedomuje, ale pre malého slovenského autora je každý únik eknihy na internete kolapsom predajnosti a záujmu o knihu, ak je ponúknutá bezplatne.
Neexistuje nič, čo by na Slovensku blokovalo takéto správanie. Posledné roky vnímame, že máme všetky možné problémy, takže prečo by sa mal niekto zaoberať pirátstvom? Pri všetkom, čo sa deje na poli zákonov, súdnej moci a legislatívy vnímame pirátstvo ako niečo neaktuálne, čo nepatrí do roka 2025. A teraz ani do roka 2026, pretože skupiny a miesta naďalej fungujú.
Zarážajúce je, že ak oslovíme takýchto ľudí, ich odpoveď je buď útočná, alebo prekvapená. „Nemám pocit, že robím niečo zlé. Nič som nepredal. Nepýtam peniaze“. Radi by sme však v tomto smere upozornili na fakt, že nedovolené obohacovanie a vytváranie neautorizovaného distribučného kanálu je zasahovaním do licenčných podmienok predajcu eknihy (martinus.sk, bux.sk, či pantarhei.sk) a obohacovanie môže mať aj nefinančnú podobu. Stačí výmenný obchod. Ak sa šíriteľ hrá na charitu, je to „len“ zasahovanie do distribúcie a porušovanie copyrightu.
Pre vymenovanie toho, čoho sa v takom prípade dopúšťa šíriteľ a ponúkač, ide o problém voči hneď niekoľkým stranám:
- porušenie podmienok predajcu
- zasahovanie do práv vydavateľa
- zasahovanie do práv prekladateľa, ak sa postaral prekladateľ o slovenskú, či českú mutáciu
- zasahovanie do práv autora
- je kniha ilustrovaná? Tak ide o zásah do práv aj ilustrátora
A to nie je všetko.
