Facebook stránky SLOVENSKO DNES, ďalší podvodný virál z Vietnamu

Slovenský internet zaplavuje čoraz viac podvodných stránok zo zahraničia. Opakovane je to Rusko, Arménsko, Azerbajdžan, Indonézia, no v poslednom čase opakovane nachádzame stránky, ktoré spravujú podvodné liahne a tímy z Vietnamu. Nemajú ani poňatia, ako vyzerá prirodzená slovenská vetná skladba. Umelá inteligencia im ale umožňuje pripravovať obsah kradnutím obsahu a námetov z iných stránok. Texty ale umiestňujú k sebe na pochybné stránky. Len časť článku je pritom zverejnená na Facebook stránkach SLOVENSKO DNES, ktoré majú nepochopiteľne zdevastovanú slovenčinu v logu. Veľké kauzy, virálne témy a všetko, čo ľudia lajkujú na iných miestach, sa zdá byť osvedčené. Ba dokonca opakovane, tak ako téma havárie syna Maroša Kramára, ktorá je tam hneď niekoľkokrát. Dnes však zaujali správou o Gregorovi Hološkovi, ktorá má vyzerať ako upozornenie na vážnu chorobu, či nebodaj jeho smrť. Reálne však ich články neobsahujú žiadne zásadné zistenia a skutočnosti.
Peter Stašák nezomrel
Naprie k tomu, že okolo obeda sa tieto šialené podvodné stránky pokúšali vytvoriť ďalšiu lajkovanú a komentovanú tému podozrivým príspevkom o Petrovi Stašákovi, príspevok nemal tak silný dosah ako čakali. Zámerne je koncipovaný tak, že nespomenú slovo smrť. Spomenú však len náhlu, nečakanú udalosť, niečo smutné, zapracujú s emóciami. Následne sa aj objavia ľuedia, ktorí už aj píšu RIP a niečo o odpočívaní v pokoji. Nie, Peter Stašák nezomrel. Tieto stránky pritom odhaľujú fakt, ako je možné, že majú tak silnú viditeľnosť a viralitu, či počet fanúšikov. Zneužité hacknuté účty, v ktorých sú platobné karty, môžu spustiť reklamnú kampaň aj na iné stránky. Peniaze naliate do reklamných kampaní cez zneužité karty vo veľkom zobrazia reklamy na tieto stránky. Sledujeme tento trend dlhodobo.
Podvodná stránka Slovensko Dnes
Dôvod, pre ktorý sú zámerne nasadzované virálne príspevky a prečo sa nič nedozviete a čitateľ je odkazovaný na externý web, je práve ten externý web. Cieľom zahraničných podvodníkov nie je poskytovať informácie, ale vylákať vás mimo Facebook na nebezpečnú lokalitu. Na ich webe nie ste chránení. Servírujú vám totiž nekvalitný obsah na stránkach s množstvom reklamy. Táto reklama pritom nie je súčasťou žiadnej poriadnej siete, ktorá by vás chránila pred hrozbami a vírusmi. Servírujú vám prípravky, nebezpečné falošné lieky, nebezpečných falošných lekárov, podvodné nástroje, vymyslené recenzie, lekárov, ktorí sa v každej krajine volajú inak a pôsobia na neexistujúcich inštitútoch.
Naše odporúčania:
- neodporúčame návštevu týchto Facebook stránok
- odporúčame, aby ste kontaktovali priateľov, ktorí zdieľajú ich príspevky, alebo sú fanúšikmi, aby prehodnotili zotrvanie.
- odporúčame odhlásiť sa, ak odoberáte ich správy
- ak vydávajú vymyslené a zavádzajúce správy, pokojne ich Facebooku označte ako vymyslené a nebezpečné
- ak vidíte podobné stránky, ktoré vás vyvádzajú mimo bezpečné prostredie a následne vám servírujú nebezpečnú reklamu, napíšte nám.
Pomohli sme vám? Pomôžete vy nám?V prípade záujmu o pomoc z vašej strany smerom k nám nám postačí naozaj málo. Mimo zdieľanie našich článkov nám pomáha ľubovoľný príspevok na "kávu" a chod stránok na nasledovné údaje:
Číslo účtu: SK84 8330 0000 0026 0029 5817
Dôležitý je variabilný symbol: 8188900864
Príspevok na "kávu" (v kaviarni pokojne v cene zaokrúhlene na 1 EURO) je v skutočnosti príspevok na chod stránok u webhostingovej spoločnosti. Ďakujeme za Vašu pomoc. Viac o podpore portálu nájdete v tomto článku.