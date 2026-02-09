Falošný FB email: Your content has been reported for intellectual…

Ďalšia podoba emailu, ktorý sa podvodným spôsobom snaží vytvoriť dojem, že ste pochybili niekde na Facebook stránke. Ten aktuálny posiela email s predmetom „ Your content has been reported for intellectual property infringement“ a obsahom uvedeným nižšie. Samozrejme, tak ako často doteraz, email nie je poslaný na email používateľa, ktorý stránky spravuje, ale na email uvedený v kontaktoch samotnej stránky. Ak sú adresy rozdielne, týmto sa podvodník ľahko prezradí. Žiaľ, agentúry, ktoré spravujú profily, emaily o pochybení nedostanú. Dostane ich samotný eshop, firma, či prevádzka a získajú dojem, že agentúra pochybila. V skutočnosti nepochybil nikto. Podvodníci sa snažia vylákať vás falošným tvrdením mimo rozhranie Facebooku a prinútiť vás prihlásiť na falošný Facebook. Tam zadáte svoje údaje, tie budú zneužité a ak je pod zneužitým kontom bez dvojfaktorového prihlásenia evidovaná platobná karta, prichádzate o peniaze. Jednoduchý model. Ani tento dnešný prípad teda nie je skutočným hlásením o probléme s obsahom vašej stránky.
Znenie podvodného emailu:
|
|We are contacting you to inform you that your advertising account has been flagged by our compliance systems following a verified copyright infringement report filed under the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
|
|During a recent compliance review, we identified that your advertising content includes materials that appear to infringe upon the intellectual property rights of a third party, including the unauthorized use of protected trademarks and copyrighted assets.
|
|In accordance with our Advertising Standards and applicable copyright laws, enforcement actions have been initiated. If you do not provide valid documentation demonstrating your legal authorization to use the reported content, your account will be permanently disabled within 24 hours in line with our enforcement protocols and intellectual property protection policies.
|
|Protecting intellectual property is essential to maintaining a safe, fair, and compliant environment for all users on our platform. If you believe this action was taken in error, you may submit a review request by clicking the button below:
|
|
|Important: If you do not respond within the allotted time, your advertising privileges will be permanently revoked and all related business assets will be removed from our platform.
|
Poznámky:
- email je odoslaný z adresy Meta for Business <216352@jnu.ac.kr>, ktorá sa len vydáva za Facebook alebo mena.
- link smeruje na podvodnú adresu https://teach.link/gpsxrk, čiže nie na Facebook.com, ani na Development, ani na Management ani nikde do facebook.com rozhrania
- šmejdi kopírujú logo, názvy, podpis, ale nesmerujú a nevychádzajú z facebook.com, čiže email nemá reálne so skutočným facebookom spoločné nič.
- na tento email nereagujte. Nie vždy ho odfiltrujú spamkoše – nie je správne identifikovaný ako nebezpečná hrozba.
- oslovenie v emaily je presný názov skupiny, alebo stránky. Nejde o oslovenie používateľa.
