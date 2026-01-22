Falošné emaily „Facebooku“ Je vyžadováno ověření vašeho reklamního účtu

Do schránok tisícov slovenských firiem a správcov chodia podivné emaily už viac ako rok. Už sme pred rôznymi podobami varovali. Venujeme sa im aj na Facebooku. Ak nás práve Facebook neblokuje za šírenie povedomia o hrozbách – áno, čítate správne. Aktuálne mimoriadne masívna podoba týchto emailov tvrdí to isté. Hovorí, že je potrebné overenie reklamného účtu. Naďalej sa vydáva za Facebook, no vo veľkom posiela email v českom jazyku. Zahraničným podvodníkom sa zrejme osvedčila čeština ako uveriteľný jazyk a ani sa neunúvali písať na emaily s koncovkou .sk v slovenčine. Kontaktujú email uvedený v kontaktoch Facebook stránok, nie emaily kont a používateľov, čo je prvá nápadná skutočnosť.
Toto nie je správa z Facebooku!
Ak sú emaily na facebook stránkach smerované priamo na kvetinárstva, prevádzky, na stránky klientov rôznych agentúr, potom títo klienti a koncové miesta oslovujú agentúry, že niečo zanedbali. Ide pritom o podvodné falošné emaily, ktoré neposiela facebook. Stačí pritom overiť nasledovné fakty:
- email nikdy nechodí priamo z Facebooku, iba sa za Facebook vydáva. Emailová adresa odosielateľa nesedí.
- email obsahuje podivné tvrdenia, ktoré bežne neprichádzajú
- oslovená adresa je adresa kontaktná zo stránok. Nie adresa správcu, alebo osobného účtu, kde takéto upozornenia zo skutočného Facebooku chodia bežne
- email sa vás snaží vylákať nakliknutie overenia stránok na celkom neznámom serveri. Tam prihlásenie vyzerá ako Facebook, no ide o pishing. Vylákanie hesiel a loginov a následne ich zneužitie. Stránky na Facebooku sú výbornou obeťou podvodníkov, pretože často majú spojenie na platobné karty, ktoré sa takto dajú veľmi ľahko vyrabovať. Napríklad zobrazovaním podvodnej reklamy na množstvo šmejdov, falošných liekov, a falošných tvrdení. Napríklad také, ako prípad Richard Muller a iné.
Ako email vyzerá? (text)
Pozor: Je vyžadováno ověření vašeho reklamního účtu
Při nedávné kontrole bylo zjištěno, že vaše reklamní aktivity mohou porušovat naše zásady pro reklamu.
Abyste předešli trvalé deaktivaci účtu, je nutné do 24 hodin dokončit ověření identity a firemních údajů.
Pokud ověření neproběhne, může dojít k následujícím:
• Omezený přístup ke správě účtu
• Pozastavení zobrazování reklam
• Trvalé deaktivování reklamního účtu
Doporučujeme dokončit ověření co nejdříve, abyste předešli přerušení aktivních kampaní.
Ověřit nyní
S pozdravem,
Centrum podpory reklamy
Pomohli sme vám? Pomôžete vy nám?V prípade záujmu o pomoc z vašej strany smerom k nám nám postačí naozaj málo. Mimo zdieľanie našich článkov nám pomáha ľubovoľný príspevok na "kávu" a chod stránok na nasledovné údaje:
Číslo účtu: SK84 8330 0000 0026 0029 5817
Dôležitý je variabilný symbol: 8188900864
Príspevok na "kávu" (v kaviarni pokojne v cene zaokrúhlene na 1 EURO) je v skutočnosti príspevok na chod stránok u webhostingovej spoločnosti. Ďakujeme za Vašu pomoc. Viac o podpore portálu nájdete v tomto článku.