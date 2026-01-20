Pochybné adresáre služieb zaplavujú internet, áno. Znova aj v 2026

Internetom dlhodobo kolujú ponuky na „výhodné zalistovanie“ firiem do rôznych adresárov služieb. Vytvárajú pocit, že to naozaj potrebujete a že to má zmysel. Nemenovaná dve desaťročia dvojslovná doména bez pomĺčky bola schopná pred viac ako desaťročím firmám sľubovať lepšie pozície v Googli, ak si dá cestovná kancelária, alebo oslovená realitka platený program namiesto bezplatného. Platený = zvýraznenie loga a rozšírený popis s pozíciu vyššie ako konkurencia. Návštevnosť za dva roky = 8 ľudí. Význam pre Google = pravdepodobne 0. V posledných rokoch sa svet online zhodol na tom, že firemné katalógy, kam nikto nechodí, nemajú zmysel.
Ale je rok 2026 a v samotnom úvode nás opakovane zaplavujú hlásenia o rôznych katalógoch hotelov, ktoré spamujú emailové kontakty stránok pekárov, cukrárov, cukrární a pod. Alebo sú to katalógy HR firiem. Síce zahraničné, ale oni predsa prichádzajú s úžasnou ponukou 50 percentnej zľavy za zalistovanie vášho odkazu u nich. 50 percentnej z niečoho, čo ste ako základnú cenu nikdy nevideli. Tieto e-maily pôsobia profesionálne, oslovujú konkrétnu firmu jej názvom a často vytvárajú dojem naliehavosti či exkluzivity. V skutočnosti však nejde o osobný záujem ani o reálnu spoluprácu, ale o automatizovaný systém, ktorý bez rozlišovania oslovuje tisíce stránok naraz. Cieľom nie je pomôcť podnikaniu, ale získať platbu za službu s minimálnou alebo nulovou hodnotou.
Ako pochybné adresáre získavajú údaje o firmách
Ak by aktuálny prípad nezlyhával na tom, že kopíruje chyby predošlého omylu samotného zakladateľa stránok, možno by ani nebolo jasné, odkiaľ špekulant má všetky údaje. Odosielateľ je Support @ LawFirms1. Základným zdrojom údajov sú verejne dostupné informácie z Facebook stránok, Google profilov a iných verejných databáz. Vtomto konkrétnom prípade je to Facebook Page. Automatizované nástroje prechádzajú stránky a sťahujú názov firmy, e-mailový kontakt a najmä typ kategórie služby, ktorý má stránka nastavený. Ak je kategória nastavená nesprávne – napríklad reštaurácia ako „právnická firma“ – systém to nekontroluje. Výsledkom je absurdná situácia, keď reštaurácia dostane ponuku na zápis do právnického adresára, bez toho, aby si „odosielateľ“ vôbec uvedomil chybu. Pritom slovo „Reštaurácia“ má na celom svete istý význam, alebo podobný.
Automatizované oslovenia bez kontroly reality
Tieto e-maily nepíše konkrétny človek, nejde o obchodníka, ktorý by si firmu preveril, pozrel web alebo si overil, čomu sa podnik venuje. Texty sú generované šablónami, do ktorých sa automaticky vkladá názov firmy a typ služby. Ak sú údaje chybné, samotný e-mail a jeho znenie to odhalí. Vám, ako adresátovi. Ak teda máte firmu Niečo, s.r.o., ale na Facebooku ste si dali názov „Niečo – ponúkame Vám úžasné niečo“, ale slogan nie je už nikde inde, presne takto vás oslovia. Je samozrejme evidentné, čo je zdrojom informácií. Práve fakt, že reštaurácia dostane ponuku na právnický adresár, je dôkazom, že ide o strojové oslovenie bez ľudského zásahu. Nejde o seriózny záujem, ale o masový zber dát, masový spam a následne masový zber platieb.
Falošný pocit dôležitosti a umelá naliehavosť
Tieto správy často pracujú s psychologickým tlakom. Tvrdia, že ponuka je časovo obmedzená, že zostáva posledných pár miest alebo že ide o „featured listing“. Cieľom je vyvolať pocit, že firma o niečo prichádza, ak nezareaguje rýchlo. Pre menej skúsených podnikateľov, živnostníkov alebo malé prevádzky to môže pôsobiť dôveryhodne. V skutočnosti však nejde o výberový proces ani o hodnotenie kvality firmy, ale o automat, ktorý oslovuje každého bez rozdielu.
Konkrétny adresár nepôsobí profesionálne! Na viditeľnom mieste ponúka cudziu reklamu, ktorá aj napriek tomu, že ste na stránke popisy firmy A, reklama výrazne propaguje firmu B. Profily, ktoré adresár ponúka, sú pravdepodobne iných oslovených obetí. Vidíme ponukya veľmi neestetický priestor pre vlastné ponuky, ktoré uvádzajú aktuálnosť k roku 2022. Tento adresár poznáme už nejaký čas, no podobné a rovnako s číslom 1 v doméne, existujú aj ďalšie. Aj tie oslovujú ďalšie obete na pridanie odkazu s úžasnou zľavou, bez reálnej hodnoty a prínosu pre podnikanie. Oslovenie je neprofesionálne, neprináša žiadnu hodnotu, neuvádza riadnu cenu, cenová ponuka nemá viditeľné hodnoty, čo je z hľadiska zákona neprípustné. Napriek tomu email chodí.
Stretnete sa s touto rozsiahlou sieťou spamovania, oslovovania a platieb aj na doménach ako:
-
https://www.contractors1000.com/
-
https://www.recruitment10.com
-
https://www.glartent.com
-
https://www.foodbevg.com
-
https://www.bakerias.com
Adresár pekárov a cukrárov, výrobcov toriet a podobne. Čiže stačí mať nastavenie stránok na facebooku ako „pekár“ a je otázkou času, kedy príde email. Ak sa nespoliehajú na dáta, ktoré vytiahli do určitého dňa.
Prečo sú takéto adresáre pre podnikanie bezcenné
Väčšina týchto adresárov nemá reálnu návštevnosť, autoritu ani význam pre vyhľadávače. Odkazy z nich nemajú SEO hodnotu, často sú technicky nastavené tak, že vyhľadávače ich ignorujú. Neprinášajú zákazníkov, rezervácie ani dopyty. Nemenovaná realitka, ktorú solovovali ako „law firm“, to pochopila už dávno. Ich jedinou funkciou je vytvoriť zdanie služby, za ktorú si firma zaplatí. Skutočné podnikanie žiadny takýto „globálny adresár právnických firiem“, hotelov či médií nepotrebuje.
Ako sa nenechať nachytať a čo robiť
Základom je kritické myslenie. Ak firma dostane ponuku, ktorá nesedí s jej zameraním, ide o jasný varovný signál. Dokazuje nezáujem a neprofesionalitu. Nám dokazuje aj zdroj vytiahnutých informácií. Oslovovať tak môžu dávno zrušené firmy, ktorým len fungujú emailové schránky a staré stránky na FB. Drzé je tiež priamo uchovanie emailovej adresy v ich databáze. Svoju ponuku budú opakovať. Zastaviť sa to dá ľahko – až vy sa musíte odhlásiť zo spamu, ku ktorému ste sa nikdy neprihlásili.
Rovnako podozrivé sú všeobecné frázy, chýbajúci osobný kontakt a tlak na rýchlu reakciu. Link, ktorý má niečo zobraziť, v skutočnosti priamo záznam potvrdzuje. Pre každého osloveného je jedinečný. Vy to konto tam už máte. Ide o bezúdržbový systém, kde sa dá bez akéhokoľvek kontaktu so správcom a zodpovednou osobou vyplniť čo treba a ak ste uverili potrebe, rovno zaplatiť.
Ak ste náhodou na FB stránke vytvorili nefiremnú stránku a len ste si z nevedomosti, alebo ako žart vybrali „Law Firm“, príde vám takáto ponuka. V ich vnímaní situácie disponujú firemným kontaktom. Reálne chápanie situácie však je, že kontaktujú a udržiavajú email, ktorý nie je firemným kontaktom a môže byť osobným údajom. Ich automatizovaný systém tak narába s údajmi, kde vyhodnocuje, že sú firemné a „verejne prístupné“ len na základe toho, že si ich vytiahol z Facebooku. Ale – nikde nepriznáva, že ich vytiahol z Facebooku. Toto má od profesionality a férovosti na míle ďaleko.
Zmysluplnejšie je investovať čas a prostriedky do vlastného webu, reálneho marketingu a overených lokálnych služieb. Automatizované e-maily z pochybných domén možno bez obáv ignorovať alebo označiť ako spam.
Odporúčanie knihy:
Zaujíma vás téma, ako to prebiehalo, keď niektoré slovenské firmy chytali iné firmy a živnostníkov do pasce katalógov a platieb? Venujú sa tomu obe tieto knihy. https://www.martinus.sk/l?authors%5B0%5D=279593
Pomohli sme vám? Pomôžete vy nám?V prípade záujmu o pomoc z vašej strany smerom k nám nám postačí naozaj málo. Mimo zdieľanie našich článkov nám pomáha ľubovoľný príspevok na "kávu" a chod stránok na nasledovné údaje:
Číslo účtu: SK84 8330 0000 0026 0029 5817
Dôležitý je variabilný symbol: 8188900864
Príspevok na "kávu" (v kaviarni pokojne v cene zaokrúhlene na 1 EURO) je v skutočnosti príspevok na chod stránok u webhostingovej spoločnosti. Ďakujeme za Vašu pomoc. Viac o podpore portálu nájdete v tomto článku.