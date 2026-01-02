Falošný email z falošného DHL (január 2026) sa blíži k dokonalosti

DHL poznáme a máme s ním mnohé dobré skúsenosti. Dokonca aj aktuálne, ak čakáme niekoľko zásielok z Poľska cez DHL a je možné, že podobný email skrátka budeme brať ako email reálny. Ten posledný, ktorý s logom DHL dorazil, naozaj príjemnou slovenčinou a grafickou úpravou pôsobil ako vierohodný. Každý takýto email je však dnes nutné otvárať s opatrnosťou, pretože sa približijú k dokonalosti, ale až odkaz samotného hlavného tlačidla odhaľuje to podstatné. Aj v tomto prípade sa podvodník odhalí pomerne rýchlo. Podvodné emaily, ktoré zneužívajú existujúce značky a existujúce služby, zväčša zlyháva na tom, že nás posiela na „svoje stránky“ na podivné domény. Tento konkrétny čerstvý prípad sa nachádza na doméne: gestiondecuenta.de
Email je falošný. Aj tentoraz platí, že:
Služba, ktorá sa prezentuje logom XY a názvom XY, bude email odosielať z emailovej domény prepojenej na XY a zároveň vás bude posielať – odkazovať na doménu XY, alebo poddoménu. Ako napríklad tracking.nazovdomeny.koncovka, alebo login.nazovdomeny.koncovka. Určite však nie prípad ako xyjslkdj.nazvowdomenny.net a podobne.
Platí, že podobné emaily vás chcú vylákať na nebezpečné stránky. Tie požadujú prístupy do vašej karty, vytvárajú dojem nedoplatku, alebo potrebnej dane. Stačí nepozornosť a namiesto 1,26 eur odchádza z účtu 1 260 eur. Scenáre toho, čo vám všetko hrozí, od podvodných aplikácií, vírusov, alebo zneužití osobných údajov, sú už mnohým obetiam známe. Nepridávajte sa k nim nepozornosťou. Takáto skúsenosť za to nestojí. Ostražitosť je najlacnejší spôsob, ako predísť problémom.
