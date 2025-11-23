Pozor na šmejdov: prípravok Cordyceps Pulse nie je „zázračný“ liek!

Do emailových schránok nám opakovane prichádza spam propagujúci prípravok Cordyceps Pulse. Tvrdí o sebe, že je „liek“ na hypertenziu, prezentuje sa v superlatívoch a odvoláva sa na údajného odborníka – kardiológa „Jána Tichého“. Podľa stránky má ísť o garanta liečby a dokonca odporúča prestať užívať tradičné lieky a dôverovať iba tomuto prípravku.
Ak pri čítaní týchto tvrdení začína blikať varovná kontrolka, je to správna reakcia. Tvár „lekára“ s falošným menom Ján Tichý pôsobí až príliš modelovo-americky, chýbajú presné informácie o pôvode produktu, o reálnom výskume a najmä – stránky, ktoré tieto tvrdenia uvádzajú, sú zaregistrované na podivných a neznámych doménach bez akejkoľvek histórie či renomé. To všetko sú signály, že niečo nie je v poriadku.
V skutočnosti je stránka súčasťou širšej ruskej podvodnej siete, ktorá roky šíri falošné „zázračné lieky“. Zdrojový kód stránok neraz ukrýva podivné poznámky, ktoré nám prezradia ďalšie podvody, ktoré majú na svedomí. Emailové schránky zaplavuje neodhlásiteľný spam s prípravkami, ktoré sa vydávajú za utajované medicínske objavy, naznačujú sprisahanie farmaceutického priemyslu a nakoniec ponúkajú len neúčinné šmejdy.
Cordyceps Pulsenie nie je liekom!
Cordyceps Pulse je presne tento prípad. Uvádza vymyslené informácie, pochybné údaje o účinkoch a „úspechoch“, no neuvádza absolútne nič o reálnom zložení či pôvode. Nejde o liek, nikdy nebol schválený, neprešiel žiadnymi klinickými skúškami a v žiadnej lekárni sa nepredával. Neexistuje jediný skutočný lekár, ktorý by potvrdil jeho účinky, a rovnako neexistuje jediný pravdivý názor zákazníka – všetky „recenzie“ na predajnom webe sú vymyslené.
Ten istý „lekár“, ktorý sa objavuje pri Cordyceps Pulse, sa používa aj na iných podvodných stránkach tej istej siete, iba s vymeneným menom produktu. Ak narazíte na prípravok Cardione, všimnete si rovnakú tvár, len tentoraz podpísanú menom „Viktor Petrovský“ s titulom „lékař kardiolog“. Ide o úplne rovnakú šablónu.
Chráňte svoje zdravie aj peniaze a nereagujte na podobné podvodné reklamy a pokusy. Tieto produkty sú neúčinné, nebezpečné a stoja iba na lžiach.
