Falošná historická fotografia z Dachau s klaviristom, len ďalšia z mnohých

Znova a znova nachádzame nové a nové srdcervúce vymyslené príbehy, ktoré sa niekde vo svete udiali na deťoch, alebo na obetiach nejakého sporu, povodní, katastrof, či holokaustu. My samozrejme rozumieme, že tragédie sú zapísané hlboko a nedá sa na ne zabudnúť, alebo sa nedajú preskočiť. Zároveň je však nemysliteľné si v priestore tragédií a období vymýšľať konkrétne osudy nové, vlastné, uvádzať akési nové mená, udalosti, činy, myšlienky, alebo priebeh udalostí, ktorý nikdy nenastal.
Aktuálne si tak na sociálnych sieťach môžete všimnúť snímku údajného väzňa v koncentračnom tábore Dachau, ktorý mal vychudnutý na kosť hrať pred americkými dôstojníkmi. O fotografii však nikto nevedel do leta 2025 nie preto, že by bola v archívoch, ale preto, že si ju práve vtedy vygeneroval nejaký špekulant a zabudol uviesť priamo na nej, že ide o generovanú snímku. Nie reálnu skutočnosť. Opakovane sme upozorňovali a písali aj našim zákonodarcom, že uvádzanie/považovanie udalostí a javov na generovaných snímkach za pravé má byť postihnuteľné, a vytváranie falošnej histórie rovnako, ale zrejme to stále nie je problém a nemožno tomu teda venovať patričnú pozornosť.
Falošná fotografia plná bludov vydávaná za autentickú foto
Pravdou však je, že príbeh v znení, v akom je v príspevku, je v skutočnosti len hra so slovami. Aby pôsobil na emócie v spojení so snímkou, ktorá má okolo vychudnutého človeka krásnych bezchybných amerických vojakov s unifikovaným ksichtom-účesom a podivnými vyznamenaniami. Ten zachytený moment ale nemôže byť reálny, keďže mu chýba reálne zdokumentované a oficiálne pozadie (napriek hlúpostiam v detailoch, ktoré na snímke sú):
„Vychudnutý klavirista — Dachau, Nemecko, 1945Po oslobodení Dachau bol v troskách dôstojníckych ubikácií nájdený vychudnutý väzeň, sediaci pred rozbitým klavírom. Jeho rebrá prerážali roztrhanú kožu, oči mal prázdne, ale pokojné. Vojak, zasiahnutý pohľadom, sa jemne spýtal: „Vieš hrať?“Mužove pery sa triasli. „Skúsim to,“ zašepkal. Jeho prsty – tenké, trasúce sa – sa dotýkali prasknutých kláves. Z ruín sa vynorilo krehké, chvejúce sa „Ave Maria“. Každá nota sa chvela, lámala, no tiché kasárne napĺňala niečím posvätným.Vojaci, ktorí tam stáli a počúvali, sa nepohli. Mnohí plakali, neschopní hovoriť. V tej zničenej miestnosti, uprostred duchov tábora, sa na krátky, nemožný okamih vrátila krása.Klavirista zomrel o dva dni neskôr. Jeho posledná pieseň však žila ďalej a tí, ktorí ju počuli, si ju pamätali – nie ako hudbu, ale ako modlitbu za všetkých, ktorí už nedokázali nič povedať.
P.S.: Toto ma vážne rozplakalo“
Pre viralitu naozaj čokoľvek?
Pre viralitu a zaujímavý „content“ na sociálnej sieti mnohí spravia všeličo. Zdieľanie príbehov bez uvádzania zdroja je problém, bežná súčasť online priestoru. Vďaka tomu je možné zdieľať bludy, ktoré sa javia virálne a zaujímavé, no reálne môže ísť o doslova vymyslený blud. Fotografia, ktorá nemá jasné pozadie, zdroj, archív, autora, dnes môže byť s akýmkoľvek popisom a niečo tvrdiť. Takto podaná informácia je prehltnutá ako návnada bez toho, aby konzument informácie vôbec uvažoval nad povinnosťou všímať si zdroje a pozadie informácie. To považujeme za problém, rovnako ako využívanie takéhoto obsahu na stránkach, ktoré nemajú žiadnu spojitosť s dejinami, ale len zneužívajú emotívnosť príspevku. Hoc vymysleného. uvádzanie zdrojov? Nevidíme ho ani na jednom zdieľačovi rovnakej snímky, ale rôzne upraveného príbehu k nej.
Na čo by si overovali dáta aj stránky, ktoré bežne zverejňujú historické snímky, ktoré len zobrali z internetu a v zásade neuvádzajú, odkiaľ? Viz napríklad https://www.facebook.com/photo/?fbid=122263402118177697&set=gm.795183390008029&idorvanity=365632529629786. – táto stránka môže byť zdrojom. Je preplnená falošným obsahom – kvantom generovaných snímkov. Zarážajúce je, že už profilová fotografia stránok „Historic Voices“ je generovaná snímka s množstvom chýb, ktoré dnes už obrázkové generovacie nástroje nerobia. krásne to je vidieť na mnohých nedokonalostiach v pozadí. Dátum nahratia snímky v roku 2024 by k tomu bol aj adekvátny. Nikde však stránky nepriznávajú, že si obsah vymýšľajú a snímky generujú.
Aké je možné riešenie?
Nahlasovanie takýchto snímkov na Facebooku logiku veľmi nemá. Facebook ich ponecháva, dokonca vám napíše, že na snímke nevidí nič zlé. Naopak, ak ju zverejníme my u nás, sme sankcionovaní, vypínajú nám funkcie, oslabujú dosah príspevkov alebo blokujú stránky. Sme pod útokom obmedzení zo strany Facebooku aj vtedy, ako ho sami upozorníme na problémy, ktoré u neho sú, ale kým podvodná reklama na Facebooku funguje naďalej, náš príspevok je zmazaný a účet obmedzený. Na Facebooku je takýto obsah naozaj bežný, no je rozdiel, ako vás vyhodnotia kontrolné algoritmy. Pomôcť môže komentovanie takých fotografií a upozorňovanie ľudí na to, že ide o falošné fotografie, vytváranie nových dejín, informáciu bez zdroja a podobne. To sťažuje prácu podvodníkov a šmejdov, ktorí chcú získať viralitu. Tá tvorí rozdiel medzi bežným „skúšačom“ a úspešnými stránkami, ktoré nám podsúvajú obsah a zarábajú peniaze. Či je to čistým spôsobom je už vedľajšie.
Aj naďalej budeme zastávať názor, že uvádzania historických udalostí a momentov, prípadne udalostí na fotografiách, ktoré sú v skutočnosti generované, má mať povinnosť uvádzať informáciu, že nejde o skutočnú udalosť alebo jav, ale ilustráciu generovanú umelou inteligenciou. Nastane totiž doba, keď bude učebnica dejepisu vyskladaná z udalostí a javov, ktoré sa nikdy nestali a bude neúnosné pre overovateľov dejín, aby museli vôbec venovať nejaký čas overovaním, či sa udalosti na fotografii vôbec odohrali tak, ako uvádza zostavovateľ obsahu.
