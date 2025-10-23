Zákerná reklama tvrdí „máte niečo pripravené na stiahnutie“. O čo ide?

Neustále opakujúci sa bezohľadný spôsob vlákania ľudí do pasce sa objavuje vďaka nedokonalej kontrole znenia reklamných formátov. Pohybujete sa po rôznych stránkach, možno ste si práve stiahli z emailu PDF súbor a reklama, ktorá zobrazí správu „Váš súbor je pripravený na stiahnutie“ vlastne znením kopíruje to, čo chcete. Pracovať so súborom, či tým, čo ste práve stiahli. Sofistikovanosť týchto reklám je v tom, že dokážu vyhodnotiť, že pracujete s emailovými prílohami a vytvoriť falošný dojem, že si potrebujete niečo so stiahnutou prílohou spraviť – otvoriť, vytlačiť, presunúť, čokoľvek. Vytvorenie falošného dojmu tlačidla na stiahnutie na rôznych download fórach s programami a hrami je bežné. Menej bežné je, aby sa takéto reklamy objavovali v emailových rozhraniach free služieb. Pri nepozornosti totiž neklikáte na informáciu mobilu, ale na nastrčenej reklame so znením, ktoré nedáva logiku. Reklama, ktorá hovorí o nejakom stiahnutí a pripravenosti v štádiu „rozpracovaného postupu“ je totiž za normálnych okolností nelogická.
Čo sa reálne udeje? Pasca a upísanie sa plateným správam
Základ je vytvoriť situáciu a vstúpiť do 2 pascí za sebou, aby ste sa upísali na platené SMS, ktoré ste vlastne nikdy nechceli. Keďže ide o premyslenú pascu, postačí dva alebo trikrát nešťastne kliknúť a prihlásite sa do pohromy. Stačí ponechať dieťaťu mobil v rukách a hravo môže kliknutím na túto reklamu otvoriť stránky neznámej zvláštnej služby, ktorá vám ponúka službu nepotrebnú a bezcennú. Ak sa však prihlásite, budete tento v podstate bezcenný obsah dostávať. Oni dostanú slušné peniaze z vášho paušálu cez platené správy, vy nemusíte mať ani poňatie o tom, čo sa udialo a prečo vám chodia správy, ktoré stoja tak veľa.
Systém je vytvorený tak, aby lákal na klikanie. Veľké zelené tlačidlo na ich webe nevedie k stiahnutiu nejakého súboru. Ide o zavádzanie. Zelené tlačidlo ako jediné výrazné vedie k vyvolaniu funkcie odoslania SMS a dokonca túto SMS rovno predpíše. Následne sa rozhranie SMS správ opäť spolieha na výrazné tlačidlo odoslať. Pohroma dokonaná.ak sa vám takýto prípad stal, dohľadajte si odoslané SMS a podľa ich znenia dúfajte v úspešné identifikovanie stránok, ktoré sú za to zodpovedné. Na vypnutie bude nutné zrejme odoslať presne predpísané znenie SMS a to sa ukrýva často na stránkach s veľmi malým písmom. Nemusí totiž ísť o stránky z obrázku. Môže ísť o množstvo rôznych ďalších rovnako koncipovaných služieb.
Je možné zablokovanie rizika odoslania správ u operátora?
Blokovanie platených správ sa žiaľ nedá rozdeliť na blokovanie pofidérnych a služieb prínosných. Zablokovaním možnosti účtovania týchto služieb totiž blokujete aj SMS parkovania, úhrady cestovného a ďalších SMS, ktoré môžu byť promptným riešením rôznych situácií.
UPOZORNENIE: upozorňujeme, že tvrdenia o zavádzaní, podvodných praktikách, nelogickom postupe a zámeroch zneužiť nepozornosť ľudí vychádzajú z relneho zachytenia znenia, postupe a spôsobe, akým dôjde k aktivácii. Postup sme nevymysleli my, ale popisujeme ho.
