Nebezpečný spam zneužíva značku Milka na seznam.cz emailoch

Používatelia e-mailovej služby Seznam.cz nie sú len z Českej republiky – veľká časť z nich pochádza aj zo Slovenska. Práve preto sa aktuálne šíriaci sa spam, ktorý sa vydáva za súťaž alebo promo akciu značky Milka, dotýka aj slovenských používateľov. Podvodné správy sa tvária, akoby pochádzali priamo od výrobcu čokolád, pričom v texte uvádzajú, že „práve vy“ máte nárok na špeciálny darček. Ide však o premyslený trik, ktorého cieľom je prinútiť príjemcu kliknúť na odkaz a dostať ho mimo bezpečné prostredie e-mailu.
Podvodníci pritom využívajú bežný login používateľa – teda meno pred zavináčom – aby správa pôsobila adresnejšie a dôveryhodnejšie, než len hromadne poslaný rovnaký email. Z e-mailu sa nedá zistiť takmer nič: v tele správy je len krátky text a nápadné fialové tlačidlo. Po kliknutí však používateľ nie je presmerovaný na oficiálne stránky značky Milka ani na žiadny projekt, ktorý by s ňou súvisel. Adresa odosielateľa je falošná, v tomto prípade „Milka Box Odměny Oddělení – cool7R2NBox@do100.roxashome.com a link v správe smeruje cez sériu presmerovaní až na cudziu, pravdepodobne napadnutú webstránku. V konkrétnych prípadoch ide o adresy typu staff.tgs.kent.sch.uk (pokojne to môžu byť aj iné súkromné servery, ktoré útočníci využívajú bez vedomia ich správcov).
Ako podvod tohto druhu funguje
Mechanizmus je jednoduchý: používateľ dostane výzvu, aby potvrdil nárok na výhru alebo darček. Po kliknutí na odkaz zadá svoje údaje alebo zaplatí „symbolické poštovné“. V skutočnosti však ide o zneužitie platobnej karty či osobných údajov, ktoré môžu viesť k finančnej strate alebo ďalším podvodom. Často sa stáva, že z karty je stiahnutá omnoho vyššia suma, než akú používateľ očakával. Prípadne platby opakované. V takom prípade je nevyhnutbné ihneď kontaktovať banku na infolinke.
Podobné e-maily sa opierajú o zneužívanie dôveryhodnosti značiek – v tomto prípade Milky, no v minulosti išlo napríklad o Niveu, Lidlové súťaže, Alzu či Kaufland. Určite sú mnohým ešte známe falošné TESCO kupóny z Facebooku, ktoré Facebook nahlásené ponechával niekoľko týždňov ako niečo, čo podľa neho „nebolo žiadnou hrozbou a rozhodli sa to ponechať“. Podvodníci používajú skopírované logá, oficiálne farby či slogan značky, aby navodili dojem autenticity. Na prvý pohľad tak správa pôsobí dôveryhodne, no podvod odhalí samotná adresa odosielateľa alebo nezmyselný odkaz.
Ako sa chrániť pred podvodnými e-mailmi
Základnou zásadou je nikdy neklikať na odkazy v podozrivých e-mailoch. Ak vás niekto informuje o výhre alebo odmenách, skontrolujte, či správa pochádza z oficiálnej adresy danej spoločnosti. Pravé firmy používajú domény svoje – v tomto prípade by to mohla byť @milka.com či @mondelezinternational.com, a teda nie nie cudzie adresy s podozrivými príponami. Vždy je možné umiestniť kurzor myši na meno odosielateľa a zobraziť skutočnú e-mailovú adresu – ak nezodpovedá značke, ide pravdepodobne o podvod.
Rovnako platí, že seriózne spoločnosti nikdy nežiadajú zaplatenie poštovného za „výhru“ a nevyžadujú zadávanie údajov z platobnej karty. Ak e-mail smeruje na zahraničnú alebo neznámu stránku, ktorá s danou značkou nesúvisí, treba ho okamžite zmazať. Vhodné je tiež oznámiť prípad priamo oficiálnemu zastúpeniu značky, ktorá môže následne vydať varovanie a pomôcť zastaviť šírenie podvodu. Veľké spoločnosti ako Milka alebo Mondelez takto aspoň získajú informácie o zneužití svojho mena a môžu upozorniť ďalších zákazníkov.
Nepozorní používatelia, ktorí sa nechajú oklamať, často prichádzajú o peniaze alebo sa stanú obeťami identity theftu – zneužitia identity. Niektorí dokonca podávajú sťažnosti priamo značke, ktorá o podvode vôbec nevie. Takéto prípady sú však každodennou realitou a pripomínajú, že aj známe a obľúbené značky môžu byť ľahko zneužité na falošné kampane.
Pomohli sme vám? Pomôžete vy nám?V prípade záujmu o pomoc z vašej strany smerom k nám nám postačí naozaj málo. Mimo zdieľanie našich článkov nám pomáha ľubovoľný príspevok na "kávu" a chod stránok na nasledovné údaje:
Číslo účtu: SK84 8330 0000 0026 0029 5817
Dôležitý je variabilný symbol: 8188900864
Príspevok na "kávu" (v kaviarni pokojne v cene zaokrúhlene na 1 EURO) je v skutočnosti príspevok na chod stránok u webhostingovej spoločnosti. Ďakujeme za Vašu pomoc. Viac o podpore portálu nájdete v tomto článku.