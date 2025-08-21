Email: Žiadosť o preskúmanie v súvislosti s duševným vlastníctvom

Falošné emaily z Facebooku majú rôzne podoby. Aktuálne sme narazili na o trochu sofistikovanejší podvodný email. Ak totiž všeobecné rady hovoria, že si musíte pozorne sledovať, kam odkazy v emailoch smerujú, tento prípad smeruje správne – na skutočný Facebook.com server. Email tvrdí, že je nutné preskúmať niečo v súvislosti s duševným vlastníctvom. Email je zahraničný, netuší, že na Slovensku sa toto spojenie medzi laikmi veľmi nepoužíva a znenie nemusí byť celkom jasné. Pýtali sme sa laikov opakovane, čo by si pod takýmto spojením predstavovali a spojenie „duševné vlastníctvo“ si vysvetľujú v spojení s vierou, náboženstvom, pocitmi. Nie v spojitosti s autorským právom. Ak teda takýto email a výzva prichádza laickému používateľovi Facebooku, ak si nepreverí, čo to je za slovné spojenie, na šťastie email ako nepochopiteľný ignoruje. To je ten lepší prípad. Horšie je, ak niekto skúsenejší vie, že ide o riziko porušenia autorských práv. Podobných upozornení je v priebehu mesiaca viac. No na tomto je zvláštne to, že naozaj smeruje na server Facebook.com, čo znamená že štandardná rada na preverenie smerovania, teraz zlyháva. Dôležité je pozorne sledovať aj zvyšok odkazu. ide v skutočnosti o redirect, ktorý len zneužíva bežné fungovanie externého odkazu z niečoho na Facebooku.
Po kliknutí sa dostanete na skutočný Facebook.com ale upozorňuje, že smerujete na externú stránku. Opäť – ak netušíte, čo to znamená externá stránka, neznepokojí vás to. V našom prieskume z dnešného rána to za hrozbu z 10 opýtaných ľudí považovali štyria a za vec neistoty traja. Zvyšní traja rovno klikli bez pozastavovania sa. Malá vzorka, ale stále hodnotná pre predstavu toho, čo sa môže udiať pri 1000 oslovených.
Znenie podvodného emailu:
Žiadosť o preskúmanie v súvislosti s duševným vlastníctvom
Vaša stránka bola nahlásená, pretože môže obsahovať obsah, obrázky alebo ochranné známky, ktoré podliehajú právam duševného vlastníctva tretích strán bez ich povolenia.
Porušenie týchto zásad môže viesť k obmedzeniu alebo odstráneniu vašej stránky.
Ak sa domnievate, že ide o nedorozumenie, prosím predložte dokumenty, ktoré preukazujú vaše zákonné vlastníctvo alebo platné povolenie na používanie, aby sme mohli prípad znovu preskúmať.
V skutočnosti:
V skutočnosti tento email neposlal Facebook ale podvodník z podivnej adresy, ktorá je tak dlhá, že môže uniknúť pozornosti. Odkazuje na facebook.com, ale cieli mimo facebook.com po presmerovaní a potvrdení vedomia, že viete o presmerovaní. Toto všetko len počíta s nepozornosťou a neskúsenosťou používateľa. Ide o systém sita, kde nakoniec sa dostanú tí najmenej pozorní, neskúsení a dôverčiví.
Platí, že akékoľvek údaje, overenie účtu, hesla, údajov a podobne, musí prebiehať stále na hlavnej doméne a teda doméne danej služby. Nie len pri Facebooku. Je nemysliteľné, že sa objaví portál s doménou systemsecurefacebjuk.xyz a pokojne do takejto domény niekto vkladá svoje skutočné údaje z Facebooku s pocitom, že tieto údaje na niečo potrebuje samotný Facebook. Len pripomíname, že poskytnutím údajov sa môžete stať obeťou širokého spektra podvodov a zneužitia. Vaša identita a meno lajkuje príspevky politikov, ktorí si zaplatia podivné falošné služby na lajkovanie. Alebo sú predmetom obchodovania. Váš účet a obsah môže byť zneužívaný, cez neho môže byť páchaná trestná činnosť a páchateľom ste podľa fotografie a histórie vlastne vy. Iná vec je, že niekto vidí do vašej histórie, osobných dát, údajov o prihláseniach, z hesla vyčíta ďalšie heslá, účty, v histórii správ nájde súkromnú komunikáciu, kontakty, prípadné heslá, ak ste ich niekomu posielali. Každý mesiac sa stretneme s niekým, komu ukradnú účet a on len mávne rukou, že si vytvorí nový. Problém, že pod jeho pôvodným účtom sa deje všeličo nekalé, už ale neriešia a ani v tom problém nevidia. Aj takíto Slováci sme.
