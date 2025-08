Všeobecná zdravotná poisťovňa neposiela neadresné preplatky a refundácie

Ohodnoťte článok

Podvodníci denne zneužívajú banky, mobilných operátorov, colnú správu, aj médiá. Zdravotné poisťovne však nevynechávajú. Oni netušia, že Slováci reagujú na slovo prepl… no, vlastne nie každý Slovák vie, čo znamená slovo refundácia. Oslovujú pritom ľudí neadresne. Čiže aj ľudí, ktorí nemusia byť poistencami danej poisťovne. To je aj prípad aktuálny – email tvrdí, že odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa a uvádza niečo o refundácii. Suma 490 eur môže pôsobiť lákavo. Vyplatenie tohto preplatku sa však odohráva na podivných neznámych stránkach, ktoré nemajú s poisťovňou vôbec nič spoločné.

Znenie podvodného pishingu

Neexistuje oslovenie, meno, ani jasný email. Ak taký email dorazí na adresu firmy uctaren@nazovfirmy.koncovka, tak je to naozaj úsmevné. neadresné, čiže hromadné, kde nie je dôležté komu to vlastne doručí, ak uverí a chytí sa. Zaujímavé je vidieť aj adresu odosielateľa.

Predmet: vaša refundácia je k dispozícii na výber (SK-NXQSX8EPAXUCDRYP)

Dátum: 2025-07-27 07:42

Od: VšZР <kd6f0p56@mileseducation.com>

Komu: OZNÁMENIE O NÁROKU NA ŠPECIÁLNU NÁHRADU Vážený poistenec, na základe poslednej revízie vašich poistných údajov sme

identifikovali nárok na špeciálnu náhradu vo výške 490 EUR. Táto

suma je dostupná na výber v súlade s pravidlami a podmienkami VšZP. Pre spracovanie platby do 24 hodín, prosím, vyplňte svoje

fakturačné údaje. Po potvrdení budú prostriedky automaticky spracované a prevedené na

váš účet. Zobraziť faktúru [1] (c) VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa, všetky práva

vyhradené.

Odporúčanie:

Označte správu ako spam, alebo nevyžiadanú ponuku. Zväčša emailové rozhranie nedovoľuje emaily označiť ako nebezpečnú hrozbu, ktorá sa snaží dostať k vašim peniazom. Tento sa o to pokúša a žiaľ môže osloviť dôverčivých ľudí, ktorým by sa 490 eur hodilo. Reálne však ide o pokus odcudziť vám peniaze a nie vám ich venovať. Všeobecná zdravotná poisťovňa nemá so správami nič spoločné. Neodchádzajú z ich serverov, nič nie je ich a všetky podvodné kanály, miesta, odosielateľ a pod. sú mimo Slovenska.

Na konkrétny prípad upozornil Oldo. Ďakujeme.