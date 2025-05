Výpalný email: je vraj hacker a hackol počítač, jeho verzia za máj 2025

Niekoľko rokov prichádzajú podobné výpalné falošné emaily. Údajne je to hacker, ktorý získal prístup do počítača a chce výpalné. My vieme, že nemá prístup, no on tvrdí, že vidí všetko, čo máme v počítači. Tvrdí, že hovorí pravdu, ale klame. Tvrdí, že vie, čo som sledoval a videl, no nevidel nič. O to viac, že píše na skupinovú firemnú adresu neadresne a hromadne na množstvo iných adries v rovnakom čase. Údajne ovláda počítač na diaľku. Chce 1450 EUR v bitcoinoch. Obohratá platňa. No ak to skúsi na 100 000 adries a chytí sa 0,1 percento dôverčivejších obetí, pôjde o 100 adries. Tie predstavujú 145 000 eur čistý zisk bez zdanenia. Predstavte si, že email odošle na 1 000 000 adries a chytí sa 0,1 percento. Zisk 1 450 000 EUR. Takto sa to robí, do psej matere. Dáva drzé ultimátum 48 hodín a absurdné sľuby, že všetko „dôkazy“ zmaže.

Dobrý deň! Musím sa s vami podeliť o zlé správy. Približne pred pár mesiacmi som získal prístup k vašim zariadeniam, ktoré používate na prehľadávanie internetu. Následne som začal sledovať vaše internetové aktivity. Tu je sled udalostí: Pred nejakým časom som si zakúpil prístup k e-mailovým účtom od hackerov (v súčasnosti je celkom jednoduché si zakúpiť takúto vec online). Očividne sa mi ľahko podarilo prihlásiť k vášmu e-mailovému účtu (info@podvodnikom-oslovena-firma.sk). O týždeň neskôr som už nainštaloval Trojan vírus do Operačných Systémov všetkých zariadení, ktoré používate pre prístup k vášmu e-mailu. Vlastne to naozaj nebolo vôbec ťažké (keďže ste sledovali odkazy z vašej emailovej schránky). Všetko dômyselné je jednoduché. =) Tento softvér mi poskytuje prístup ku všetkým ovládačom vašich zariadení (napr. k vášmu mikrofónu, videokamere a klávesnici). Stiahol som si všetky vaše informácie, údaje, fotky, históriu prehľadávania webu do mojich serverov. Mám prístup ku všetkým vašim messengerom, sociálnym sieťam, e-mailom, histórii chatov a zoznamu kontaktov.

Môj vírus neustále obnovuje podpisy (je založený na ovládači), a teda ostáva neviditeľným pre antivírusový softvér. Takisto tuším, že teraz už rozumiete, prečo som ostal neodhalený až do tejto správy… Počas zhromažďovania informácií o vás som zistil, že ste veľkým fanúšikom webových stránok pre dospelých. Skutočne milujete navštevovať porno webové stránky a pozerať na vzrušujúce videá prežívajúc nesmierne množstvo rozkoše. No, podarilo sa mi zaznamenať množstvo vašich neslušných scén a zostrihať pár videí, ktoré poukazujú na spôsob, akým masturbujete a dosahujete orgazmus. Ak máte pochybnosti, môžem urobiť pár klikov mojou myšou a všetky vaše videá budú zdieľané s vašimi priateľmi, kolegami a príbuznými. Taktiež nemám vôbec žiaden problém ich urobiť dostupnými pre verejný prístup. Myslím si, že naozaj nechcete, aby sa to stalo vzhľadom na špecifickosť videí, ktoré radi pozeráte (vy úplne dobre viete, čo myslím), to bude pre vás znamenať skutočnú katastrofu. Poďme to vyriešiť týmto spôsobom: Prepošlete mi 1450€ (v bitcoinovom ekvivalente podľa výmenného kurzu v okamihu prevodu prostriedkov), a hneď ako je prevod prijatý, vymažem okamžite všetky tie obscénne veci. Následne na seba navzájom zabudneme.

Taktiež sľubujem, že deaktivujem a vymažem všetok škodlivý softvér z vašich zariadení. Verte mi, že moje slovo dodržím. Toto je férová ponuka a cena je celkom nízka vzhľadom na to, že som nejaký čas až doteraz kontroloval váš profil a prenos dát. V prípade, že neviete, ako si zakúpiť a previesť bitcoiny – môžete použiť akýkoľvek moderný internetový vyhľadávač. Tu je moja bitcoinová peňaženka: 142bisjtxdtD9esSwLFZmmAyTDKwcNvCix Máte menej ako 48 hodín od okamihu, čo ste otvorili tento e-mail (presne 2 dni). Potrebujete sa vyhnúť vykonávaniu týchto vecí: *Neodpovedajte mi (tento e-mail som vytvoril vo vnútri vašej doručenej pošty a generoval spiatočnú adresu). * Nepokúšajte sa kontaktovať políciu a iné bezpečnostné služby. Navyše zabudnite, že to poviete vašim priateľom. Ak to zistím (ako vidíte, nie je to naozaj náročné vzhľadom na to, že kontrolujem všetky vaše systémy), – vaše video bude okamžite zdieľané s verejnosťou. *Nesnažte sa ma nájsť – je to absolútne zbytočné.

Všetky transakcie kryptomeny sú anonymné. * Nesnažte sa preinštalovať OS na vašich zariadeniach alebo sa ich zbaviť. Je to tiež zbytočné, keďže všetky videá sú už uložené na vzdialených serveroch. Veci, ktorých sa nemusíte obávať: * Že nebudem môcť prijať váš prevod prostriedkov. – Neobávajte sa, zaregistrujem to hneď ako dokončite prevod, pretože nepretržite sledujem všetky vaše aktivity (môj trojan vírus má funkciu diaľkového ovládania, niečo ako TeamViewer). * Že budem aj tak zdieľať vaše videá potom ako dokončite prevod prostriedkov. Verte mi, nemá to pre mňa žiaden zmysel, aby som vám naďalej spôsoboval problémy vo vašom živote. Keby som to naozaj chcel, tak by som to urobil už dávno predtým! Všetko bude vykonané férovým spôsobom! Jedna ďalšia vec… Nikdy viac sa nedostaňte do situácií podobného druhu v budúcnosti! Moja rada – pravidelne meňte všetky vaše heslá!