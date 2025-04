Pozor na falošnú prácu: podvodníci zneužívajú meno agentúry Trescon

Ohodnoťte článok

Slovenská agentúra TRESCON Slovakia s. r. o. vám síce sprostredkuje prácu, no nebude to robiť cez zahraničné (americké) čísla a podivné ponuky ako títo podvodníci zo sociálnych sietí. Na Facebooku sa objavili zahraniční podvodníci, ktorí sa začali vydávať za zástupkyňu spoločnosti TRESCON Slovakia s. r. o. a záujemcom o prácu píše automatizovaným spôsobom. To znamená, že používa text, ktorý nie vždy plne reaguje na otázky záujemcu. Pritom zneužívajú nie len názov spoločnosti, ale aj konkrétne meno jej zástupkyne. V prípade, ak už prebieha komunikácia, a budete si chcieť overiť meno vystupujúceho človeka, zistíte, že existuje a je v spojení s danou spoločnosťou. Avšak stále nepôjde o skutočnú pani a skutočné stránky, profil, či komunikačný kanál. Podvodníci totiž píšu a priamo vás vyzývajú, aby ste z Facebooku prešli na WhatsApp, kde si s vami už môžu robiť „čo chcú oni“. Práve tam je viditeľné, že prichádzajú zo zahraničia – používajú zahraničné čísla s predvoľbou USA – v tomto prípade sú to napríklad +13183072840 +15708908295 a +15674178136.

inzercia:



Nejde o skutočnú agentúru TRESCON Slovakia s. r. o.

Podvodníci vytvárajú komunikáciou o pracovných ponukách dojem, že sú sprostredkovateľmi práce. Obete lákajú do podvodu, keďže od nich vylákajú osobné údaje, rôzne ďalšie údaje a môže dôjsť k zneužitiu platobných kariet. Pod rôznou zámienkou. Takéto prípady náborových podvodníkov zneužívajú platobné karty pod zámienkou odoslania prvej výplaty, zálohy, alebo priamej platby nejakých poplatkoch za spracovanie osobných údajov a vystavenie pracovnej zmluvy. Podvodníci tohto typu dokážu priniesť naozaj neuveriteľné príbehy o tom, čo treba zaplatiť, hoci v symbolickej čiastke. Zdanlivo malá suma pritom môže stále spôsobiť tunel do vášho účtu, pretože nemusí byť posledná, alebo tá, ktorá bola uvádzaná v komunikácii.

V tomto prípade tak ide o obete medzi tými, ktorí majú záujem o pracovné ponuky a priame konkrétne zamestnanie. Zároveň je výraznou obeťou týchto podvodníkov aj samotná agentúra, ktorá je prvou obeťou – jej obchodný názov, predmet činnosti, meno predstaviteľa agentúry ako spoločný mix tvorí jednotný dojem a zámerný model, ktorý nemá vyzerať podobne, ale priamo seba vydáva za danú spoločnosť. Tým priamo poškodzuje značku. Nekalosúťažná praktika tohto typu by mala byť vždy nahlasovaná priamo Facebooku, prípadne tieto, ako aj podobné môžete vždy nahlásiť aj priamo nám.

Odporúčanie obetiam, alebo osloveným

nikdy za žiadnych okolností neposielajte svoje osobné údaje, skeny dokladov, zmluvy, alebo čísla karty a overovacie kódy z SMS cez Messenger alebo WhastsApp komukoľvek. Ak sa niekto vydáva za firmu, zástupcu firmy, agentúry, vládnej organizácie a podobne – nič reálne a fungujúce nikdy nič podobné nežiada. Ak sa stane, že firma požaduje takéto údaje cez komunikačné kanály tohto typu, buď ide o prejav absolútnej neprofesionality a bezohľadnosti voči profesionálnym a bežným postupom v rámci spracovania osobných údajov, alebo nejde o reálnu službu.

platobné údaje o kartách a overovacích kódoch nikdy nedávame z ruky. Nikdy znamená NIKDY! Používame ich výhradne len na platobných bránach na renomovaných obchodoch, ktoré fungujú, poznáme ich a majú nejakú históriu.

ak ste obeťou a odoslali ste svoje osobné údaje, nie je jasné, akým spôsobom môžu byť zneužité a či vôbec. Ak ste oslovený uhradiť poplatky, alebo vložiť údaje z karty doneznámej brány, nerobte to. Ak sa tak stalo, oslovte svoju banku a informujte ju, že ste sa zrejme stali obeťou podivného vylákania údajov z karty. oni dokážu preveriť miesto, kam peniaze išli, alebo preveriť možnosti pozastavenia platieb. Tiež môžu overiť, či nejde o typ zaviazanej platby na pravidelné ďalšie platby. Vždy môžete pre istotu kartu blokovať.

rýchlym nástrojom a opatrením môže byť presun prostriedkov na sporiaci účet v rámci svojho účtu (alebo iný účet v danej v banke, alebo sieti bánk rýchlych prevodov napríklad na partnera. Príklad: Raiffeisen, Tatra, VÚB a SLSP dokážu medzi sebou peniaze posielať ihneď), čím zamedzíte stiahnutiu čiastky z vášho účtu.

ak sa obávate v podobných prípadoch, že môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov, osobu v komunikácii môžete požiadať, aby akceptovala vašu žiadosť o odstránenie všetkých poskytnutých údajov a anonymizáciu každého z údajov. Záruku a istotu od podvodníkov určite nezískate. Opatrením môže byť podanie trestného oznámenia. pre prípad, že by v takýchto prípadoch šlo o podvodníka zo Slovenska a údaje by ďalej zneužíval. Cesta k nemu tak bude pre políciu jednoduchšia, ak by došlo k pokusu zneužiť taký občiansky preukaz. Každým zneužitým týchto údajov a aplikovaním napríklad nevyžiadaných ponúk, či ďalších oslovení sa zvyšuje šanca na vypátranie páchateľa. prípad zneužitej TRESC O N Slovakia s. r. o. je však zahraničným prípadom neprístupným pre bežné policajné vyšetrovanie, ktoré by v zahraničí našlo pochopenie a riešenie veci.

N Slovakia s. r. o. je však zahraničným prípadom neprístupným pre bežné policajné vyšetrovanie, ktoré by v zahraničí našlo pochopenie a riešenie veci. Doklady, ich fotografie mobilom a skeny nikdy za žiadnych okolností neposielame cez internet. Sú ojedinelé prípady, o ktorých vieme, že fungujú a nejde o podvodníkov. Stále však ide o firmy, ktoré si tieto postupy zvolili pre nemožnosť iných riešení, bez technických schopností, znalostí, systémov na spracovanie, nahrávanie a prácu s údajmi. o nich však už nie je tento článok.