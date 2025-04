Podvodníci na Facebooku: Blažek Móda vraj končí, no len začala

Ohodnoťte článok

Rôzne podvodné stránky na Facebooku nám naraz prinášajú rovnaký príbeh. O firmách, remeselníkoch, dielňach a značkách. Tvária sa, že existovali a mali tradíciu a nebola to ich vina, že zanikajú. Dlhé roky fungovali a súčasná kríza ich prinútila zatvoriť. Ľudia s empatiou tak zareagujú a chcú pomôcť. Krachujúcemu podniku chcú pomôcť aspoň tak, že si kúpia posledné kúsky z výpredaja, aby zakladatelia mali čo jesť. Nedávno to bola MÓDA BRATISLAVA s podivnými umelými generovanými snímkami, ktoré ani nepochádzali z Bratislavy. Dnes je to BLAŽEK MÓDA. Znova ide o akýsi podvodný výpredaj módy, ktorý nie je výpredajom. Nejde ani o slovenské výrobky a ani o žiadnu podporu krachujúcej slovenskej firmy. Síce na Slovensku máme známu odevnú značku sídliacu na Blazek.sk, no v tomto prípade ide o cudziu doménu Blazekmoda.com, ktorá nemá reálnu históriu. Neexistujú recenzie a reálne hodnotenia. Podvodníci si vytvorili WWW doménu, nahodili falošný eshop a ponúkajú tovar, ktorý nemá absolútne nič spoločné so Slovenskom, alebo nejakou reálnou firmou.

inzercia:



Šmejd Blažek Móda, podvodné stránky a prešľapy:

Stránky údajnej „Blažek Móda“ sídlia na COM doméne a nemajú žiadne renomé. Jednoducho nedávno vznikli a rovno sa vydávajú za etablovanú značku.

Facebook stránka tohto podvodného výmyslu vznikla pred pár dňami. nejde o firmu s 25 ročnou tradíciou, ba ani s tradíciou jedného mesiaca, nieto ešte jedného roka.

nemá to žiadne logo, žiadne riadne prvky na webe. Všeobecné obchodné podmienky sú výsmechom podmienok. podvodné stránky neuvádzajú žiadne reálne kontakty, zastihnuteľné a jasné. Žiadnu identifikáciu subjektu a právnu formu. Všetko vrámci právnych záruk, že vôbec nejaký eshop existuje, je… vlastne nie je.

podvodníci vytvárajú vymyslený príbeh, vymyslenú značku, históriu a snímky sú pobraté z internetu zo zahraničných stránok, alebo znova generované umelou inteligenciou.

Rovnaký podvod sa objavuje na stránkach s názvom: Denná móda

Uvádzajú text a vymyslený príbeh:

„S veľkým smútkom musím oznámiť túto správu. Po mnohých rokoch lásky a oddanosti môjmu butiku Denná móda, bohužiaľ, prišiel čas rozlúčiť sa. Ako malé podnikanie som sa vždy snažila konkurovať veľkým maloobchodným reťazcom, ktoré vďaka svojim obrovským rozpočtom a vplyvu čoraz viac ovládajú trh. Žiaľ, pre mňa už nie je finančne udržateľné pokračovať. Svet sa mení a ja už nedokážem držať krok. Existuje však ešte jeden dôvod, prečo som sa rozhodla ukončiť túto kapitolu. Nedávno som mala to šťastie, že som sa stala starou mamou. Otvorilo mi to oči a uvedomila som si, že chcem tráviť viac času so svojimi vnúčatami, ktoré sú teraz tým najväčším svetlom v mojom živote. Moje srdce a duša boli vždy oddané tomuto obchodu, ale teraz je čas zvoliť si to, čo je naozaj dôležité.

Na rozlúčku preto organizujeme VEĽKÝ VÝPREDAJ celého oblečenia! Všetky modely, ktoré som starostlivo vyberala, sú teraz dostupné za mimoriadne nízke ceny. Je to náš spôsob, ako sa rozlúčiť a zabezpečiť, aby si posledné kúsky našli nový domov. Aj keď veľké reťazce vyhrali túto bitku, odchádzam so vztýčenou hlavou. Vy, moji verní zákazníci, ste ma vždy podporovali a vďaka vám som vydržala tak dlho. Navždy vám za to budem vďačná. S láskou, Peter & Katarína Denná móda“

Pozrite sa sami:

Profil sme nahlásili ako podvodný, lákajúci peniaze a tak ako býva zvykom, predpokladáme, že sa s ním stretneme aj o týždeň, alebo o mesiac. Spustených majú niekoľko reklamných kampaní s klamstvami rôzneho typu. Zarážajúci je určite vek stránok, ktoré majú len pár dní.

podvodný profil: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575104463244&sk=about_profile_transparency

knižnica reklám podvodného profilu: https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=ALL&is_targeted_country=false&media_type=all&search_type=page&source=page-transparency-widget&view_all_page_id=540422095831977

Podvodné stránky DENNÁ MÓDA – https://www.facebook.com/profile.php?id=61575203523203