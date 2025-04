Falošné hlásenia „META podpory“ cez správy: pokračujú, aj pobavia

Ohodnoťte článok

Podpora vám na Facebooku píše z podivných účtov, že ste porušili podmienky, alebo nesplnili nejaké konkrétne body všeobecných podmienok? Prípadne vám Facebook píše, že ste porušili autorské práva a preto musíte byť zablokovaný? Vždy tieto nevyžiadané správy tvrdia, že sú podporou Facebooku. Vždy vás posielajú na akýsi podivný odkaz. Obsahujú viac menej totožné znenie správ, posielajú ich bez predošlej inej komunikácie. Správy podvodné, bez toho, aby šlo aspoň v niečom o pravdivé znenie správ, sa opakujú už viac ako rok. Napriek podobnostiam sa dodnes na Facebooku nevytvoril dostatočný preventívny systém, ktorý by tieto pokusy vyhodnotil hneď na začiatku a aj blokoval, či hádzal do koša. Namiesto toho nám svietia ako neprečítané správy a nútia nás prihlasovať sa cez komplikované prepísanie medzi stránkami a messengermi.

Foto: to, že nám niečo také napíše zaručene aj takýto neadministrátor Facebooku, môže byť znakom toho, že sú na to zneužívané aj hacknuté účty, alebo sa s vytváraním účtou spája aj chybovosť a nepochopiteľné využívanie identít ľudí, ktorí nemajú súvis s činnosťou vašej stránky a ťažko môžu ovládať slovenčinu.

Trend, ktorý stále ľudia nepoznajú

Zdá sa to neuveriteľné, no aj v apríli 2025 existujú stránky a firmy na Facebooku, ktorých stránky nič podobné zatiaľ nedostali. Náhle sú šokovaní, čo to od nich Facebook chce. Veľmi rýchlo takýto žiadatelia o pomoc dostávajú komentáre v ktorých sa čudujú, kde admin bol doteraz. Neodpustia si poznámky, či vyšiel z jaskyne, alebo z výkonu väzby, či sa po prvýkrát prihlásil do Messengeru, alebo k internetu až dnes a pod. Falošné hlásenia o problémoch na stránke sa vás pritom len snažia dostať mimo Facebook, vylákať heslá a zneužiť účty. Môžu osloviť 1000 obetí a len malé percento naletí a svoje heslá odovzdá falošnému Facebooku.

foto: sú firmy, ktoré tieto správy dostávajú pravidelne a vôbec nepatria medzi veľké.

Skúsenosti už majú mnohí a mnohí z nich sú schopní aj po niekoľkých mesiacoch opätovne preverovať, či to nie je tentoraz pravda. Aj k nám chodia žiadosti na preverenie, dokonca od tých istých ľudí, ktorí sa pýtali už v júni 2024. Téme sme sa už venovali a vzhľadom na neustálu podobnosť sa jej nevenujeme pravidelne.

Ako rozoznať skutočné hlásenie od Facebooku?

Falošné hlásenia prídu ako klasická správa od kohokoľvek. Často s podivným jazykom, zlou gramatikou, posielajú mimo Facebook a tvrdia nepodložené bludy a obvinenia. Účet odosielateľa môže byť falošným obrázkom a skomoleninou výrazov ako „admin, administrator, meta, support...“ a mnoho iných variácií, ktoré majú vytvoriť dojem administrátora. Ak na neho kliknete, zväčša sa dostanete na nevýrazný účet, ktorý nemá nič spoločné s Facebookom a dojem sa pokúša vyvolať len profilovou fotografiou a niekedy ani to.

Skutočné hlásenia na problémy priamo na Facebooku, ak ste niečo zavinili, spôsobili, alebo porušili, vyzerajú celkom inak. Nikdy neprichádzajú ako klasická správa v Messengeri. Tento spôsob komunikácie s Facebookom neprebieha. Facebook má svoje rozhranie a má na to celkom iné kanály, ktoré sa zobrazia a nedajú preskočiť. My sami sme sankcionovaní opakovane a veľmi dobre vieme, ako vyzerá blokácia zo strany Facebooku. Sociálna sieť totiž využíva automatizované systémy, ktorými sa chváli a tieto automatizované systémy vyhodnocujú obrázky a príspevky, pred ktorými varujeme, akoby šla o našu vlastnú snahu o ich šírenie. Napriek tomu, že uvádzame, že varujeme pred hrozbou – ich automatizované systémy vidia len hrozbu. To najzásadnejšie a najšokujúcejšie na tom je to, že ide o screenshoty reklám a príspevkov, ktoré už na Facebooku sú. Reklám, ktoré samotný Facebook a ich automat schválil, ale reklamy ako platené sa zobrazujú naďalej.

Ukážka, ako vyzerá reálne varovanie z Facebooku

V prípade zistenia pochybení sa na Vašej stránke v administrátorskom prostredí objaví nepreskočiteľné neprehliadnuteľné varovanie. Napríklad v tomto znení. Najskôr ako potvrdenie v novinkách a činnostiach a po vstupe na stránku aj ako takéto varovanie. Zobrazenie dôvodu ale neumožní zobrazenie možnosti odvolania, alebo nesúhlasu. Získať takéto upozornenie a blokácie je možné napríklad aj tým, že upozorníte na obsah podvodnej reklamy na Facebooku.