Falošná podpora z Meta / Facebooku píše správu? Pozor, je nebezpečná! 5 (100%) 1 hlas[ov]

Údajná podpora zo strany Meta alebo Facebooku vás prišla upozorniť, že ste sa dopustili porušenia pravidiel. Alebo správa nesie posolstvo o tom, že ste prekročili nejaké pravidlá v inej oblasti. My sami dostávame opakovane správy o tom, že nás reklamný účet vykonal nepovolenú akciu, alebo prekročil platobné záležitosti, limity, porušil pravidlá. V každom prípade Meta, alebo podpis ako Facebook tvrdí, že vám hrozí pozastavenie účtu, pokuta, zablokovanie konta, alebo obmedzenie dosahu. Čokoľvek vám tieto správy oznamujú, čímkoľvek sa vyhrážajú a oháňajú, musíte mať istotu, že je to Facebook. Ak takéto varovanie prichádza v podobe klasickej správy cez Messenger, asi to nebude celkom v poriadku. Od neznámeho účtu ako klasická správa? Facebook predsa nikdy nepíše cez Messenger, ale zobrazí varovanie priamo v rozhraní Facebooku. (na problém sme upozorňovali na stránkach Facebook.com od januára 2024, avšak Meta odstránila tieto príspevky. Preto sa téme venujeme na hoax.sk)

Čo sledujte ako prvé!

Kto odoslal správu: bežný profil s neznámou tvárou, alebo systémovým obrázkom najčastejšie nesie názov poskladaný z rôznych len trochu podporu a systém pripomínajúcich spojení: Administrator Desktool servise admin control panel centrum support Manager meta a iné. Správa obsahuje anglický text, alebo podivnú slovenčinu, kombináciu češtiny a podobne. V správe nachádzate odkaz, kam sa máte ísť prihlásiť. Väčšinu odkazov ESET odfiltruje ako nebezpečné. Tí, čo nemajú ESET sa vystavujú priamemu vstupu do podvodného webu. Odkazy pritom nevedú na facebook.com a nie sú interné pre samotnú sieť Facebook. Podvodník vás chce vylákať von mimo Facebook, odchytiť heslo, zneužiť účet, vykradnúť čo sa dá a zneužiť aj vašu kartu.

Laické vysvetlenie, prečo sa toto deje

Je nevyhnutné pri popise veci spomenúť aj to, či má nejakú logiku a zmysel. Má. Podvodníci totiž tieto správy smerujú automatizovanými scriptami na majiteľov a správcov stránok. Tým, že časť ľudí naozaj klikne na odkaz a časť z nich uverí správe, získajú podvodníci odchytom hesla prístup do konta a na stránky. Časť z nich má na stránke pripojenú platobnú kartu. Facebooku nepríde divné, ak sa odrazu nastavia kampane za stovky eur z účtu zo zahraničnej IP adresy. Veľmi rýchlo viete prísť o stránky, ktoré sú ďalej zneužívané na šírenie podvodov a spamu. Zneužitá je platobná karta, ale zužitkované môže byť aj klasické konto osobného profilu, keďže aj to má na čiernom trhu hodnotu.

Fejková správa môže vyzerať aj takto:

Dôležité upozornenie:

Zistili sme, že vaša reklamná kampaň pre túto stránku porušuje reklamné pravidlá Meta. Aby sa zabránilo trvalému zablokovaniu vášho reklamného účtu a vymazaniu stránky, musíte overiť svoju identitu do 24 hodín. Ak bude stránka odstránená, nebudete môcť vytvoriť novú stránku ani spustiť ďalšiu reklamnú kampaň.

Centrum pomoci: www contact pagee faceb – cont .com/ nezmysel… nezmysel

Po 24 hodinách, ak neoveríte svoju identitu, náš systém automaticky uzamkne stránku a príslušný reklamný účet.

Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať naše služby.

Tím Podmienok používania © 2024 Inc.

Upozornenie:

Na tento problém sme na našom Facebooku opakovane upozorňovali a opakovane nás Facebook upozorňuje, bez toho, aby sa vôbec pokúsil pochopiť, že porušujeme pravidlá. Ich automatizované systémy nevyhodnocujú, či naozaj porušujeme pravidlá. Odstránil nám obsah, v ktorom upozorňujeme na znenie týchto správ. Naše varovania pred pomerne vážnou hrozbou zanikajú. Preto tentoraz volíme fotografiu so sklonom a upozornenie si ponechávame v podobe článku priamo na hoax.sk.