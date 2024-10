Umelá inteligencia opäť zneužitá: podvodné video príšer z Antarktídy

Ohodnoťte článok

Vedeli ste o tom, že v Antarktíde objavili vedci podivné mimozemské telá a odmietajú sa so svetom podeliť o tieto strašné nálezy? Ba dokonca po rozmrazení sa tieto telá pohybujú. Znelo by to fantasticky, ale nič z toho nie je pravda. Podvodný obsah na sociálnych sieťach dnes boduje. Dezinformátori, alebo len takto naladení ľudia budú tieto informácie zdieľať a vrieskať, že nám mocnosti nehovoria pravdu, lebo oni počuli… majú pocit… čítali. Lenže dnes môžu operovať aj s tým, že „videli“. ak však videli video ako je toto, v skutočnosti nevideli nič. Na internete sme na neho už narazili. Považujeme za vhodné naň upozorniť ako na príklad falošné videa vyprodukovaného umelou inteligenciou.

Sledujeme vedecké objavy a vieme o zmienkach rozmrazených mikróbov v ľadovcoch Antarktídy. Môžete upokojiť vášne. Nič z toho, čo podvodníci predstavujú a kde ani neupozorňujú, že ide o podvrh, sa nekoná.

Falošné video vytvorené umelou inteligenciou

Opäť vidíme množstvo chýb a nedokonalostí, ktoré dosiaľ ešte stále robí umelá inteligencia. Robí ich v prípadoch, kedy si s niektorými objektami nevie celkom rady. Nevie aký pohyb majú robiť, ak vôbec nejaký robiť majú. Podvodné video nepotrebuje text. Stačí mu rozvíriť fantáziu. Možno to vyzerá zaujímavo a niektorí ľudia s logickým uvažovaním príliš popredu situáciu zhodnotia slovami „kto by tomuto už len veril?“, no aj pre nich opakujeme, že tých veriacich je priveľmi veľa. Majú iný prístup k prijímaniu informácií, k videnému a k používaniu zdrojov. Video si môžu stiahnuť a ďalej ho prezentovať svojimi slovami. Takýto obsah nie je možné udržiavať pod kontrolou, ak sám vyslovene neuvádza priamu informáciu, že ide o podvrh vytvorený umelou inteligenciou. Nič také sa od autorov videí ako je toto nevyžaduje ako nevyhnutná podmienka. Ziskom je viralita tvorená každým pozretím, komentárom a zdieľaním.

Čoraz viac sa budeme stretávať s falošnými objavmi a dôkazmi niečoho, čo nám veda a médiá zatajujú. V minulosti stačilo napísať, že nám niekto niečo zatajuje, no dnes na to máme aj dvôkas. Aspoň dezinformačná scéna si dnes dokáže vytvoriť všetko možné aj nemožné. Stačí k tomu jednoduchý príkaz smerovaný k umelej inteligencii. Video nahrávame na náš Facebook. Ak originál ponecháva sociálna sieť bez zmeny, sami budeme dúfať, že si s jasným upozornením pred podvodným videom dá pozor a nebude na rozdiel od originálu sankcionovať nás tak ako doteraz už niekoľkokrát, napriek jasným upozorneniam a neidentickej nahrávke z mobilu.