Internetoví šmejdi lákajú na investície cez Chain Reaction

Na instagrame sa objavuje podivná reklama na Chain Reaction (winter) bohovské investovanie. Tvrdí, že si autor videa vybral dnes len 45 šťastlivcov, ktorým zobrazí tento odkaz. Je vraj robený len pre mňa, ak mám to šťastie vidieť jeho odkaz k verejnosti. Vybraní šťastlivci – vraj. V skutočnosti sa táto reklama neustále zobrazuje medzi videami a nejde o žiaden klub šťastných 49 či 45. Video opakovane hovorí o tom, že nejde o podvod. Vraj prináša úžasné možnosti investovania, prináša rovnako tak presne tie isté oblbováky mysle a frázy o zmene života, lepších vyhliadkach do budúcna, násobení zisku a zlepšení svojho života. V skutočnosti však predstavuje sprchu nehoráznych bludov. Klame azda vo všetkom, v čom sa klamať dá. Sľubuje závratné zisky každý deň, ale nič z toho, čo sľubuje nie je možné. Hovorí o investovaní, ale totálne zabúdajú na povinnosti a upozornenia, ktoré sa viažu s nástrojmi investovania.

Nechutné je video vytvorené umelou inteligenciou, aj hlúposti na webe. Či dokonca živá kamera na dianie v ich kancelárii. Asi chcú dokázať, že majú nejakú kanceláriu. Lenže živé video nie je živým videom. Už po vstupe ide o pohľad na statický obrázok, ktorý po spustení videa pokračuje presne tam, kde by živé video určite nepokračovalo. Najmä nie niekoľko dní po sebe stále v rovnakej fáze. Kvalita celej reklamy a stránok, sľubov a textov je mizerná. Mizerné sú aj prvky presvedčovacej mašinérie. Podivná doména demo.lampadka.pro, kde cieli reklama, podivný profil Swift Wave, kde sa reklama zobrazuje a nakoniec všetko ostatné. Nič z toho nemá svoju logiku, ustálenie pod jedným obchodným názvom, či značkou.

Podvodníci Chain Reaction

Smeruje na stránky, kde propagujú investovanie, ale neponúka žiadne záruky. Tvrdí a uvádza médiá a rôzne známe značky, že sú ambasádormi, ale tam nie je žiadna zmienka o investovaní s názvom Chain Reaction. Nájdete len jednu otázku na investovanie na českom portáli https://investplus.cz/recenze/chain-reaction/ ale rovnako tak aj reakciu pani, ktorá investovala peniaze a šmejdi jej ani neukážu ako na tom s investovaním je, a nemá k svojim peniazom žiaden prístup. Stránky investovania chain reaction ďalej uvádzajú akýchsi spokojných klientov, ale je až zvláštne že si k tomu vybrali tri priezviská, pri ktorých je nemožné overiť existenciu človeka, pretože nositelia najčastejších českých mien Novák, Sobota, a populárneho Král sú tam hneď traja.

Odporúčame pozrieť si video, ktoré to rovnako tak vysvetľuje pomerne jednoducho a ak si pozriete naše články, všimnete si fakt, že na to upozorňujeme už asi desať rokov… bez zmeny:

Máme to aj na Slovensku, majú to aj v Čechách. Nenechajte sa oklamať podvodníkmi, ktorí chcú vaše peniaze. Chcú peniaze, ale vám ich naspäť s garantovaným ziskom nedajú. Garantovaný zisk je len v ich sľuboch a slovách. Škoda, že video nie je nazvané inak, lepšie, výraznejšie, aby sme vám ho mohli ukázať skôr. Narazili sme na neho až dnes. V Čechách je to Agrofert, u nás SPP, rôzne ropné spoločnosti a Slovnaft.

V Čechách sa o ľudí naozaj starajú celkom iným spôsobom, viz: https://www.policie.cz/clanek/podvod-s-investicemi-do-kryptomeny.aspx