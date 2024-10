Súkromný Facebook „detektív“: pustili sme sa s ním do reči

Ohodnoťte článok

Chcete si objednať súkromného detektíva? Detektív vám vypátra čo potrebujete, ako vo filme. Podvádza vás váš partner a chceli by ste ho mať pod kontrolou, vedieť s kým sa stretáva a chcete vedieť, kto je ten tretí vo vašom vzťahu? Potrebujete dôkaz, že máte parohy, lebo váš partner sa správa podivne? Predstavte si, že nejaký profil so sídlom v USA a 790 priateľmi takúto službu ponúka cez Facebooku. Áno, a ešte k tomu mu robia reklamu neznáme profily žien, ktoré sú spokojné s jeho službami.

Profily neznámych Američaniek, ktoré si dajú námahu a vytvoria rozsiahlu spamovaciu taktiku smerujúcu na slovenské stránky, komentáre, skupiny, príspevky a celkom odlišné témy, kam šľahnú tento príspevok a s prvotným ospravedlnením prinesú posolstvo v znení:

Nechcem uberať z tohto príspevku, ale tento komentár možno niekomu pomôže. Ak ste v toxickom romantickom vzťahu s narcistickým partnerom, o ktorom máte tiež podozrenie, že je podvodník, ale nemáte žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdili, kontaktujte prosím I Uncover a požiadajte o pomoc. Pomohol mi odhaliť môjho narcistického partnera a dnes som z tohto toxického vzťahu vonku a užívam si veľa pokoja a slobody. Buďte v bezpečí a uprednostňujte svoje duševné zdravie pred vzťahom, ktorý vás už viac nezvýhodňuje. Buď požehnaný

Súkromný detektív (I uncover) na Facebooku

Vyzerá to nejako takto, ako je vidieť na obrázku nižšie. Komentuje týmto spôsobom fejkový účet Angela Rowea smeruje na ešte viac podvodnejší účet na neznámu službu neznámej stránky, ktorá vznikla len 11. októbra. Vydáva sa za súkromného detektíva a ID číslo stránok je „418015708070557„. Očakáva, že napíšete, budete potrebovať pomoc a on si požiada o platbu, čí čísla z platobnej karty. Vy prídete o peniaze, ktoré zaplatíte za jeho služby a on o týždeň odpovie niečo v zmysle, že váš priateľ nebol odsledovateľný? Ale no tak. Neznámej službe cez Facebook s neznámym pôvodom a hlavne propagovaná cez pochybné falošné profily s podivnou slovenčinou na stránkach, kde nemá takýto príspevok a spam čo robiť? Pre zhodnotenie dôveryhodnosti celkom postačujúce. Čo poviete?

Už sme videli rôzne agentúry, ktoré vznikli včera a tvárili sa ako etablovaní úspešní detektívy. Tých, ktorých sme našli v minulosti, dnes už nenájdeme (zrušení, nahlásení, neprejavujúci sa), ale tomuto prípadu sa dnes určite venujeme ako príkladu príspevku, ktorý sa môže šíriť na slovenských stránkach pod príspevkami.

Čo sa vlastne dozviete a ako to prebieha?

Upozornenie: iniciácia, priebeh a obsah rozhovoru nám boli sprístupnené vďaka spolupráci pani Jarmily. Ďakujeme, že sme mohli pokračovať ďalej spoločne.

Automat na druhej strane automaticky odpovie, že vám ponúka: Hello, you’re welcome to my page. Here are my services: – I track spouses to provide enough evidence that will ascertain whether a partner is cheating or not. -I can grant you remote access into the mobile device of your partner, so you can monitor all texts, calls, social media activity, photos & videos. – I provide professional cyber security, protection against blackmail, impersonation, cyber-stalking, fraud & cloning. – I recover hacked social media accounts & lost funds.

Ak si už vyberiete, tak čakáte dlhšie, pretože druhá automatická správa nepríde tak skoro. Na druhej strane je týpek, ktorý to potom píše všetko poctivo ručne. Vyžiada si email a mobil na osobu, ktorú chcete sledovať. Potom čakáte aj dve hodiny, kým odpíše a keď sa tak stane, píše asi pársekúnd. V skutočnosti však len skopíruje text, ktorý vkladá každému. Je to text „Na tento proces budem musieť získať ŠIFROVACÍ SOFTVÉR DL-SYNTAX za 200 EUR, aby som obišiel zabezpečenie jeho zariadenia pomocou tohto e-mailu, ktorý ste mi poskytli, a bude mi udelený úplný prístup. Až potom, čo budem mať úplný prístup k jeho zariadeniu, budem môcť začať proces programovania aplikácie.“

Vy samozrejme o tomto softwari nezistíte nič. Ani to, či stojí 200 eur, nepochopíte ako funguje a ani to, či funguje. Tu nejde o to, či vôbec existuje. Tu ide o to, že týpek na druhej strane linky naznačuje, že budem musieť zaplatiť, ale či to bude fungovať zatiaľ nezaznelo. Takže ideme ďalej. Po otázke, ako si môžem byť istý, že to funguje, pisateľ píše naozaj ručne. Nekopíruje predpripravený text. Hoci skôr je to text, ktorý len zrejme upravil, ak indikácia písania zobrazovala činnosť tak dlho.

Tak vraj teda napichne telefón môjho neverného priateľa…

Konkrétne píše:

„Dobre. Po naprogramovaní a úplnom zostavení aplikácie vám ju pošlem na inštaláciu prostredníctvom súkromného odkazu. Po nainštalovaní aplikácie do vášho zariadenia budete môcť na diaľku sledovať všetky aktivity na jeho telefóne bez jeho vedomia. Budete poznať každého, komu zavolá, pošle SMS, uvidíte všetky fotografie a videá, uvidíte všetko, čo sa deje v jeho telefóne. Bude to ako keby ste jeho zariadenie používali vy. Svoju prácu robím diskrétne a môžem vám zaručiť 100% pracovné tempo. V oblasti profesionálnej kybernetickej bezpečnosti sa pohybujem už 22 rokov a za celé roky svojej služby som nesklamal ani jedného klienta.“

Tak fajn. Ako to teda bude fungovať? „Všetko, čo musíte urobiť, je kúpiť si softvér za 200 EUR, aby som mohol začať pracovať. Počas celého procesu vás budem priebežne informovať, aby ste na vlastné oči videli, čo sa deje za vašim chrbtom.“ čo znie veľmi jednoducho. Tak sa teda pýtam, kde to mám kúpiť? Lebo v elektrodom Nay, ani Andreashop a ani Tesco to nemajú. “ Po vytvorení sa aplikácia uloží do vášho telefónu, takže budete mať prístup ku všetkým aktivitám na zariadení vášho partnera. Môžete sa rozhodnúť obnoviť aplikáciu, aby zostala spustená vo vašom telefóne tak dlho, ako si budete priať.“

Platba cez Paypal… alebo…

Pýtame sa, kde to kúpime a prečo to nevieme nikde nájsť. Odpoveď je pochopiteľná: „Nie je to niečo, čo sa predáva na trhu. Nákup uskutočním vo vašom mene z online zdroja.“ a ako to končí? Pánko na druhej strane vyžaduje Cach alebo Paypal, cez tieto aplikácie si vyžiada rovných 200 EURa aj napriek tomu, že pán na holenie… teda pán na sledovanie v skutočnosti neexistuje, rovnako ako email, číslo a údaje o ňom, súkromný detektív z Facebooku tvrdí, že na stopercent napojí sledovaný objekt tak, aby celá jeho komunikácia bola v mojom mobile a pod mojou kontrolou. Lákavé. Ale nepravdivé. Prakticky zaplatíte slušné peniaze za niečo, čo neexistuje, nefunguje a ani nemôže fungovať, ak je po celý čas cieľom nie overiť, či sledovaný existuje a údaje sú správne. Vystupovanie podvodníka na druhej strane komunikácie je milé, ústretové, nápomocné… len škoda, že je to podvod.

Čiže celý podvod spočíva len v tom, že ukážkovo a predvídateľne pošle záujemcu o sledovanie neverného priateľa na platbu za údajný sledovací software, ktorý tento detektív nemá. Keď si ho kúpite, potom urobí nastavenia a vy si budete sledovať, čo treba. Aké jednoduché. Ak ste uvažovali nad tým, vôbec dôverovať takýmto ponukám, možno by bolo vhodné pripomenúť, že podvodníkom môžete takýmto spôsobom poskytnúť údaje nie len o sebe, ale aj o samotnému sledovanému, respektíve o osobe, o ktorej chcete vedieť viac.

Záver… a na toto pozor

V momente, ak ste konali s úmyslom preniknúť do jeho zariadení, do jeho priestoru, odcudziť nejaké dôverné informácie, alebo akokoľvek poškodiť dotyčného – bez ohľadu na to, či je hacker / detektív reálny, alebo je to len podvodník, stojí za zamyslenie niečo celkom iné. Zamyslite sa nad tým, čo ste chceli podstúpiť a proti komu a či ste pomysleli na možnosť následkov a možných postihov. My sme sa podujali na test len preto, že od začiatku vieme, o čo tu ide a chceli sme poznať taktiku a postup, prípadne spoznať novinky a vývoj týchto horzieb. Reálne sme nechceli ohroziť existujúcu osobu. Považujeme za vhodné upozorniť na takéto postupy a budeme len dúfať, že takú blbosť nikto neurobí s pocitom, že by reálne vec fungovala.