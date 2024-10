Do firiem chodia emaily o porušení autorských práv, ide o vírus

Podobné emaily nikdy neotvárajte (prílohy, alebo odkazy a v nich uložené súbory. Archívy zip, rar a podobne sa nepokúšajte otvoriť.) Do slovenských firiem posledné dni vo veľkom prichádzajú rôzne výzvy z úradov, inštitúcií, alebo televízií. Napríklad je medzi zneužitými aj Kreatívne centrum v Trnave. Email obsahuje text v ktorom vás upozorňuje, že na vašej strane došlo k zneužitiu práv. Použili ste na facebook stránke obrázok, ktorý vám nepatrí a oni si nárokujú práva. Naozaj to tak môže vyzerať, pretože argumenty znejú vierohodne, hoci žiaden dôkaz v emaily nevidíte. Email dôkaz nazýva dôkazom a ten ponúka na stiahnutie v PDF, ktoré sa dá získať na inom serveri. Stačí kliknúť. A tu je pes zakopaný…

Vraj porušenie autorských práv

V skutočnosti nejde o PDF súbor. Reálne stiahnete spustiteľný vírus a to priamo do svojho počítača. Pod LINUXom by vám to zobrazilo spustiteľný EXE súbor a DLL knižnicu, ktorá vám počítač infikuje a pokojne znefunkční. Ransomware, ktorý vám počítač odomkne až po zaplatení nemalej čiastky, si firmy na Slovensku neželajú a podobmne na tom bude každá drobná firma, živnostník, či jednotlivec.