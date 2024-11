Pozor na LEGO TITANIC z Facebooku a podvodný primebuynow-com

Ohodnoťte článok

Veľmi dobre vieme, koľko stojí skutočné LEGO TITANIC a veľmi dobre vieme, že ide o jedno z najžiadanejších stavebníc a modelov na svete. LEGO TITANIC aktuálne ponúka Facebook reklama a smeruje na podvodný web primebuynow-com, kde ponúka unikátnu stavebnicu LEGO TITANIC za vraj akciovú cenu: 36 EUR. Na obrázku je onen slávny model, ktorý stojí 680 EUR. Model, ktorý je známy tým, že sa nedostáva do výrazných akcií. Už len používaná stavebnica z druhej ruky je zázrakom k dispozícií pod 500 EUR a aj to s veľkým šťastím. Na fotkách podvodná stránka opakovane používa zábery na model 10294, dokonca podvodníci využívajú originálne fotografie spoločnosti LEGO s pani, ktorá loď otvára a nazerá dnu.

Tieto podvodné stránky sú nebezpečné, pretože:

nedokážu vám predať skutočný model LEGA, pretože je to v tejto cene nereálne nejde o skutočný eshop. Akákoľvek snaha zistiť, kto je prevádzkovateľ, neexistuje zneužíva záujem ľudí o darčeky pred Vianocami a môže zneužiť stále ešte neschopnosť bežných ľudí preverovať si informácie a pôvod predajcov, originálnosť, alebo bezpečnosť predajného miesta. neexistuje prevádzkovateľ, ale ani poriadna stránka venovaná informáciám „o nás“, kde sa nedozviete nič. chýbajú povinné náležitosti, obchodné podmienky a všetko, čo na stránke je len dokazuje, že ide o hnusný podvod. fotografie údajných spokojných zákazníkov, ktoré sú prezentované pod menami slovenských zákazníkov (vymyslených) sú kradnuté snímky od iných ľudí zo zahraničia, ktorí sa chvália svojim originálnym legom.

7. upozorňujeme, že ani len lacné kópie TITANICU, ktoré sa ani z ďaleka nepodobajú na to, čo prezentuje táto podvodná stránka, nie sú absolútne veľkostne, či tvarom podobné na originál. Za cenu 39 EUR nie je možné zaobstarať za žiadnych okolností ani tú najmenej kvalitnú stavebnicu s garantovaným počtom dielov 9090, ako je to tu uvádzané a je to aj zhodný počet dielov pri slávnom origináli.Ak sa teda v roku 2022 jeden chlapík pochválil svojou stavebnicou a splneným snom na medium.com, jeho fotografiu môže od toho 2022 roku vlastne zneužiť aj niekoľko tisíc ďalších podvodných eshopov a vymýšľať si akési Valérie Tesárové

Upozorňujeme preto ešte raz a jasne:

Blížiace Vianoce sú ideálnym obdobím preto, aby ste boli vystavení zobrazovaniu podvodných reklám a lákavých ponúk. Tisíckrát opakované odporúčania, varovania na internete a varovania na našich stránkach opakujú stále tie isté rady. Preverovať si obchod a overiť si aspoň u zdatnejších ľudí, či môže byť pravda, čo vidíte. Náš národ verí dezinformáciám. je ľahšie prijať prosté argumenty, ak vyvolajú výraznejšiu emóciu, ako argumenty oficiálne. So slovom „emócia“ pracujeme už roky a tá je základom, prečo to tak je. Toto slovo a vysvetlenia už konečne od nás preberajú ďalší. je však kľúčová. Veríme každej hlúposti, ktorú vypúšťa z úst ktokoľvek s agresívnym spôsobom podávania informácií. Zláka nás bežne lákavá ponuka a krásna cena. Alebo pocit, že nám nesmie nič ujsť, čo je práve teraz limitované a je poslednou šancou na nákup.

Presne toto podvodníci radi využívajú, aby vás zbavili pochybností, ak horí čas a ponuka je limitovaná. Hoci na stránkach primebuynow.com vidíme aj iné ponuky, všetko je to veľmi nepravdepodobné. MAKYTA náradie značkové v cenách, aké tu uvádzajú, je zámerne lákavé ale nenaplniteľné. Neexistuuje spôsob distribúcie, ktorý by dokázal zaistiť tento značkový kvalitný tovar za cenu pod 40 EUR. Neexistuje taká možnosť. To isté ak ide o robotický vysávač XIAOMI za 39 eur a ďalší tovar.

Napríklad TrustPilot.com má na podivný eshop PrimeBuy niekoľko recenzií a ani jedna nie je o spokojnosti. Priamo ak ide o tvar domény PrimeBuyNow.com, tak tam má TrustPilot recenzií ešte viac a to stojí za prečítanie. Dokonca nejde o nováčika, ale fungujú už istý čas.

Podvod, pretože podvod!

Upozorňujeme, že všetky tvrdenia o tom, prečo je stránka podvodná, podkladáme vždy jasným vysvetlením, dôkazom a argumentom. Facebook reklamu s touto ponukou sme nahlásili ako podvod. Avšak Facebooks najväčšou pravdepodobnosťou podobných inzerentov s väčším objemom chráni a neruší. Robí v maximálnej miere všetko tak, aby sme boli o tom presvedčení. Odmietaním pristupovať k ochrane používateľov a eliminácii týchto hrozieb nám zatiaľ dokazuje len to, že funkcia nahlasovania je len na okrasu. Dosiaľ sme nezískali riadne presvedčenie o tom, že by Facebook otvorene bojoval proti podvodníkmi, čo je neuveriteľné a nemysliteľné najmä ak sa necháva počuť, že používateľov chráni.