Toto konšpirátori milujú: prečo na vesmírnych fotkách nevidieť hviezdy?

Konšpirátori túto otázku milujú. Stačí ju položiť pod fotky a videá z vesmíru a presne vedia, kto sa chytí a koho tým zaujmú. Pritom vôbec nemajú núdzu o lajky a súhlas! Konšpirátori a všetci tí, ktorí radšej uveria jednoduchým bludom, ale podstatnejším a možno zložitejším pravdivým informáciám, dokážu neraz opakovať tie isté frázy a otázky, v ktorých sa cítia doma. Opakovane sa stretávame s tvrdeniami, že fotky z Mesiaca musia byť robené v štúdiu, pretože nevidieť hviezdy. Rovnako ako zábery z ISS, kde vidieť slnkom osvetlenú Zem, ale za ňou už nevidieť hviezdy. Ako je to možné? Je toto ten dôkaz o tom, že pristátie na Mesiaci nakrúcali údajne v nejakom štúdiu a Facebook má o tom „dvókas“ ? Ten dvókas, ktorý vytvorila v januári 2024 umelá inteligencia cez pokyny nejakého špekulanta? Ako je možné, že pri videách z ISS nevidieť hviezdy a nevidieť ich ani pri sledovaní letov rakiet do vesmíru?

Poďme rozlišovať ľudí a pýtajúcich sa. Na jednej strane na tých, ktorí sa na také niečo spýtajú zo zvedavosti a pre reálnu túžbu pochopiť to. A potom na tých, ktorí svoju pravdu už vedia a práve o nich je tento článok. Ich otázka nie je položená tak, aby dostali odpoveď, ale je rečníckou otázkou hodenou do pléna tak, aby ukázala, že príspevok o vesmíre je podľa neho fejk. že to, kde poukazuje na „sprisahanie“ je skrátka podvod, pretože on vie, ako odlíšiť falošnú fotografiu z vesmíru od pravej.

Otázka, na ktorú nechce odpoveď, lebo ju pozná a inú neprijme

Kto normálny vôbec takúto otázku položí a nechce odpoveď, len ďalšie súhlasné lajky? Mal v ruke niekedy mobil a fotil v noci rovnaký záber napriek tomu, že mal nočnú oblohu posiatu hviezdami? To vážne nesledoval ani nedávnu kométu? A prečo kométu nebolo vidieť v mestách, kde žiarilo niečo z boku, či zospodu? Deje sa toto sprisahanie už doma vo vlastných očiach? To tie vakcíny? Tie hviezdy nikto cez deň nezmaže, sú tam a predsa ich nevidíme. Ako je toto možné? Žijú azda dezinformátori a milovníci konšpirácií v tom, že človek vo vesmíre nebol a všetko falšuje, skutočne, alebo to len hrajú, lebo milujú sa hádať?

Vysvetlenie je tak primitívne, že ešte aj pri písaní tohto článku vážne zvažujem, či ho vôbec dopísať a vydať. Hádať sa však s hlupákmi na internete a napriek argumentom zostávajú žiť vo vlastnom presvedčení sprisahania a klamstva o letoch do vesmíru, je únavné. A to aj vtedy, keď má tento konkrétny chytrolín na fasáde satelit namontovaný ešte v roku 1999. V tom čase mal znalosti, na ktorú Astra družicu (sakra, ale ich je) má čo smerovať, aby chytil zahraničné kanály. Je rok 2024 a tisíce týchto odborníkov na satelity zabudlo. Akoby sa skutok nestal a nič neletelo vesmírom, aby prenieslo signál do jeho satelitu doma. Zmazali títo špecialisti všetky tie hodiny zábavy pri sledovaní kanálov, ktorým ani nerozumeli. Ale teraz k veci.

Sľúbené vysvetlenie – prečo nevidieť na fotkách hviezdy

Predstav si, že si vonku počas jasného slnečného dňa a snažíš sa pozerať na hviezdy. Vidíš ich? Nie. A prečo? Pretože slnko je také jasné, že prežiari všetko ostatné. Oči alebo kamera na ISS fungujú podobne – keď sa pozerajú na veľmi jasný objekt (napríklad na osvetlenú Zem), všetko ostatné tmavé sa stratí. Tak prosím ťa, ešte vydrž, kým ISS prejde na neosvetlenú časť a potom čum na monitor. Čo vidíš? Hviezdy! Hurá. Skôr, ako začneš rozhárať internetové vášne, múdrosti na Facebooku a podobne, sleduj zábery z poriadnej kvalitnej kamery. Hviezdy sú na oblohe stále, ale sú také slabé, že ich svetlo je prekonané jasom Zeme alebo slnka.

Nemusíš letieť do vesmíru, aby si sa vyhol šíreniu sprostostí a vec si overil na vlastné oči a vlastné šošovky na mobile a foťáku. Nedávna kométa sa dala sledovať odvšadiaľ, kde nežiarilo niečo iné. Volá sa to svetelný smog a učia sa o ňom deti na základnej škole na hodinách fyziky, aj prírodovedy. Deti! Svetelným smogom začína každá kniha o hviezdnej mape a nočnej oblohe. Keď fotíš mobilom v noci ulicu, kde svieti lampa, vidíš len lampu a možno jej blízke okolie. Hviezdy na oblohe na fotke nevidíš, hoci sú tam.

Nikto ich nezmazal. Fotka z nočnej ulice nie je žiadne sprisahanie vládnych mocností a NASA, ako to tvrdí primitívny ošiaľ odborníkov z internetu. Tvoj mobil nedokáže naraz zachytiť také slabé svetlo (hviezdy) aj také silné svetlo (lampa). Kamera na ISS má rovnaký problém. Aby bolo vidieť hviezdy, musela by kamera upraviť svoje nastavenia len na tmavé prostredie – ale potom by bola Zem úplne presvetlená a neviditeľná.

Prečo nie je v pozadí vidieť hviezdy? Ako je možné, že hviezdy nevidieť na fotkách z vesmíru? Potom ako vieš, že je fotka z vesmíru? Asi tam svieti nejaká planéta, Slnko, Mesiac,raketoplán, či Zem. že? Už toto by mohla byť odpoveď.



Stále nedošlo? Nezaplo? Alebo zasvietila žiarovka na hlave?

takže asi pre toto máme na Lomnickom štíte tak vysoko hvezdáreň, keďže tam nemá tak vplyv svetelný smog.

a tak aj pre toto isté je na Havaji v horskom teréne na vysokopoloženom mieste ďalej od svetiel jedno z najvýznamnejších observatórií

takže pre toto je krásna hviezdna obloha vždy doménou odľahlých miest, kde nepôsobí žiadne rušivé svetlo, ktoré celkom popletie naše oči okamžite prispôsobené najbližšiemu svetlu a popletie aj senzory a šošovky prístrojov, pretože sa zameriavajú práve na ne.

sprostosti o sprisahaniach a podivnostiach, prečo na fotke z Mesiaca nie sú hviezdy, by si napríklad nikdy z úst nedovolil vypustiť každý jeden fotograf, ktorý má skúsenosti s nočnými fotografiami a dlhou uzávierkou. Bol by totiž takým istým fotografom, akým by bol chirurg používajúci namiesto skalpelu anténu z rádia. Nemalo by to logiku a bola by to poriadna sprostosť z akéhokoľvek uhla.

fotky z pristátí na Mesiaci a z prechádzok po Mesiaci, na ktorých vidíme astronautov a žiarivý, pre nás sivý či biely povrch, sú rovnakým príkladom. Osvetlený povrch bez atmosféry vyžaruje toľko svetla, že ak by sme práve naopak – videli čo i len pár hviezd na nebi, bolo by to divné. Milovníci konšpirácií však nedokážu rozdýchať, že hviezdy nevidieť vôbec. Avšak v momente, ak by táto časť Mesiaca nemala osvetlenie zo Slnka (a astronauti by mali problém pre slabú viditeľnosť), aspoň by videli hviezdy. Tie isté, ktoré vidia z modulov a vesmírnych staníc.

Dovolím si malý návrh. S ľuďmi, ktorí odmietajú akékoľvek vysvetlenie, sa neradno hádať. Môžete im poslať odkaz na tento článok, ale zväčša ich odradí odkliknutia to, že vôbec niekto si opováži snažiť sa zmeniť jeho názor. Nech je teda tento článok predovšetkým na pobavenie tých, ktorí hľadajú argumenty pre vlastný boj s ľudskou neinformovanosťou, alebo tvrdý nezáujem o realitu – povedzme teda tvrdohlavou hlúposťou.