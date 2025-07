Jaroslav Naď nemal žiadne echo aby utiekol do Kanady, ide o HOAX! 5 (100%) 1 hlas[ov]

Aktualizované 8.7.: Vymyslené hoaxy o tom, že sa Jaroslav Naď zámerne ukryl v Kanade, lebo mu dal niekto echo, sa objavili už v deň, keď sa medializoval policajný záťah. On to ani nebol policajný záťah a ono to ani nebolo vykopávanie dverí a zatýkanie, ako to prezentovali niektorí ukričanci na internete. Zo, že bol Jaroslav Naď v tom čase v Kanade, vedel každý, čo si zapol jeho Facebook (zverejňoval fotky z návštevy syna v Kanade). Vlastne celý ten prípad, keď polícia ide za Naďom a on nie je doma, bol predmetom úsmevných komentárov (ak si polícia neoverila, kde práve je), ale aj ukričaných nenávistných komentárov o tom, že má zhniť v base a podobne.

V skutočnosti je celá kauza nezmysel

To najdivnejšie na celej veci je, že neexistujú dôvody, pre ktoré by mal v base skončiť, keďže za vinu mu bol kladený prípad darovania (pozor, ale aj preplatenia) munície, ktorú štát kúpil zo zásob munície o ktorých štát vedel, že ich skladuje súkromná spoločnosť (s oprávnením mať vo vlastníctve tento druh tovaru) vo vhodne vybavených a zabezpečených skladoch (takých je u nás málo). Štát starú muníciu odkúpil, venoval Ukrajine a ešte k tomu s prísľubom preplatenia z Európskej únie – reálne sa žiaden skutok nestal, lebo nemohol.

inzercia:



foto: údajne sa Jaroslav Naď bál, dali mu echo…. obetoval Globsec. Alebo len vo veľkom predstihu kúpil letenky vtedy, keď mal jasný termín synovho voľna. Také jednoduché. Pre niekoho má priroritu syn, pre iných niečo iné.

Okrem toho, nenávisťou nabití ukričanci na internete operujú tým, že to bola Ukrajina. Že sa vôbec niečo také stalo a predlžujeme tak vojnu (čiže predlžujeme schopnosť Ukrajiny sa brániť a odďaľujeme výhru Ruska, pretože nič iné v hesle „predlžujete vojnu“ nie je). Je nevyhnutné podotknúť, že darovať muníciu Ukrajine po napadnutí, bolo gesto, ktoré sa objavilo naprieč celou EÚ. Práve Slovensko, ak by bolo výnimkou, boli by sme považovali na medzinárodnej scéne za ešte väčších… tých čo nestoja na strane Ukrajiny ,ale na strane agresora. To by bol výborný signál do celého civilizovaného sveta. Spokojní by boli Smer, Republika a ľudia ako pán generál.

Určitej skupine ľudí je celkom jedno, aká je pravda. Heslá ako „zdrhol do Kanady“ zapôsobia. Od niektorých ľudí nečakajte úpravu, ospravedlnenie, alebo prehodnotenie slov. Nečakajte. Ocitli sme sa v dobe, keď takto podávané informácie sú štandard.

Ako je to s tým útekom do Kanady?

Keď sa objavila informácia o tom, že polícia nenašla Jaroslava Naďa (v tom čase, keď sa chystalo veľké divadlo a záťah na ľudí, ktorí mohli stáť pri darovaní – následne preplatení munície), objavilo sa nemálo tých, čo mali „jasno“. Už našli sprisahanie a v hlave získali pocit, domnienku a dokonca to niektorí napísali verejne, že „vedel o zatknutí a tak utiekol“. Napriek tomu, že informácia nie je overená, potvrdená, reálna a najmä pravdivá.

Jaroslav Naď mal letenky za synom do školy kúpené od februára. Na sociálnej sieti dával informácie, že letí a kam. A aj napriek tomu ho polícia hľadala doma a nenašla. Dezinformačná scéna má hneď jasno. Lenže Jaroslav Naď prišiel domov, s políciou mal dohodnutý termín vypovedania 3. júla a vysvitlo ešte ďaleko viac zaujímavostí.

Doklad o kúpe leteniek v konkrétny termín mal pri sebe pre prípad, že by niekoho zaujímalo, kedy vo februári ich kúpil. V tomto momente by mali upraviť svoje tvrdenia a odhalenia sprisahania tí, čo tvrdili niečo iné. Ale nečakajme. Dezinformácia aj 100x vyvrátená ešte stále dokáže rozhárať vášne. Keď prídu voľby, opäť uvidíme bláznov, ktorí sa oháňajú 72 pohlaviami, napriek tomu, že jediní politici, ktorí niečo také niekedy tvrdili a strašili tým, boli tí zo Smeru, Hlasu a Národnej koalície s SNS.

Vypočutie (ktorých má Naď za sebou viac a len pri tomto mal údajne vešteckú guľu už vo februári a vedel, že ho znova predvolajú…) prebehlo štandardne a hneď potom dal zaujímavé vyjadrenie.

Celý prípad je ukážkou toho, ako strašne sa narába s informáciami a ako radi niektorí ľudia aj falošné informácie a domnienky ponechávajú aj potom, čo zistia, že sa vlastne nič tak zásadné nestalo.

A bude hůř, pretože primitívne podané informácie sú vždy viac

O politický kredit, hlasy, lajky a uznanie sa bude snažiť všelikto. Čím viac budeme k voľbám, tým viac sa používajú klamstvá a bludy vytvorené na počkanie. Bežnému jednoduchému slovenskému voličovi je celkom jedno, či je informácia pravdivá, alebo nie je, ak uspokojuje jej obsah. Všimnite si, že primitívne politické výkriky, dezinformačné kanály a trollovia nikdy nespomenú, prečo mal byť Naď údajne zatknutý, k čomu mal vypovedať a o čo presne šlo. Pre nich je to len „Daroval zadarmo Ukrajine za naše peniaze / Predlžuje vojnu / Zhnije v base“ a emócie majú jasno. Stručné, rýchle jednoduché informácie. Ale klamlivé, nepresné, absurdné a nelogické ak majú v skutočnosti oveľa viac slov a viet, ktoré je už jednoduchým ľuďom ťažké pochopiť. Munícia preplatená nie je darovaná. Tí, čo opakujú jednoduché heslá o predlžovaní vojny zámerne nepozerajú na význam slov, ktoré použili a to, čo predstavujú. To je už nad ich chápanie.

Vyjadrenie Jaroslava Naďa po prílete – https://www.facebook.com/topky/videos/626094186528041

Stojí za prečítanie u tých, ktorým ide o fakty a nie vymyslené vyhlásenia: https://www.aktuality.sk/clanok/67QbObd/jaroslav-nad-neobvinili-ma-cuduju-sa-ze-na-ministerstve-boli-po-vypuknuti-vojny-ludia-video/