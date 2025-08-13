Investičný podvod: HDF Finance, Matej Molnár, falošná platforma

Od vás: Oslovujú vás investičné príležitosti cez telefón? Prezentujú úžasné služby, zisky a snažia sa u vás vyvolať dôveru, aby ste im dali svoje peniaze? Podobné telefonáty sa týkajú aj priamo nás. Niektoré nás posielajú umelým hlasom na WhatsApp, iné sú živým človekom a hodlajú vás presviedčať presvedčivými argumentami o využití príležitosti na zisk, rast… a podobne. Skúsenosť nášho čitateľa s platformou HDF-finance.com môže byť inšpiráciou, či varovaním.
Čitateľ uvádza
V priebehu roka 2024 som sa dostal do kontaktu s osobou vystupujúcou ako Matej Molnár, údajne z pobočky vo Veľkej Británii investičnej firmy HDF-finance-Trade. Komunikácia bola veľmi profesionálna, webová stránka vyzerala dôveryhodne, a všetko pôsobilo ako legitímna zahraničná investičná platforma, ktorá údajne obchodovala s na burze, kryptomenami a forexom.
Názvy a kontakty, ktoré používali:
- Web: hdf-finance.com (nefunguje ako prístupná funkčná stránka)
- Email: matej.molnar@hdf-finance.com, ďalšie: info@fca.forex, info@coin-paymets.ink
- Telefóny: +420739349992, +44741930831, +32466909525, iné
Po uskutočnení niekoľkých platieb sa podpora úplne odmlčala. Web aj emaily prestali fungovať, telefónne čísla boli zrušené. Firma HDF-finance-Trade neexistuje v žiadnom obchodnom registri. Celý projekt bol postavený na dôveryhodne pôsobiacom klone reálnych inštitúcií, ako sú CoinPayments či FCA (regulátor v UK), no išlo o podvod – tzv. „clone firm scam“. Svoj prípad som nahlásil prokuratúre aj polícii, no musím úprimne povedať, že reakcie inštitúcií boli veľmi formálne a pasívne. Vyšetrovanie sa prakticky nepohlo, pričom postoj vyznieval v zmysle: „mal si si dať väčší pozor.“
Dnes viem, že šlo o dobre zorganizovaný medzinárodný podvod, ktorý využíva VoIP čísla, anonymné domény a falošné identity. podrobnosti uvádzam preto, aby som varoval druhých, ktorí možno uvažujú nad podobnou investíciou. Ak sa vám niečo nezdá – neinvestujte, neplaťte poplatky vopred a vždy si overujte firmy v oficiálnych registroch (Slovensko, Česko, UK atď.). Nehanbite sa hovoriť o tom. Podvody nepostihujú „hlúpych“, ale dôverujúcich.
