Rôzne čísla, ako napríklad +4367840735210 a stovky iných, vyvolávajú ľuďom na Slovensku. Dňom, niekedy dokonca večerom, či cez víkendy. Na druhej strane nie je živý človek, ale automat. Hovorí stručne a jasne: „Mám pre Vás dôležitú pracovnú ponuku. Vyhľadajte si ma cez WhatsApp“. Aktuálne veľmi častý podvod pritom triafa ľudí neadresne, náhodne. Snaží sa pritom naraziť na človeka zúfalého a nepozorného. Vraj pracovná ponuka. Človek je od prírody zvedavý a tak je možné, že to číslo do WhasAppu dá a začne komunikovať. Nejde však o reálnu pracovnú ponuku ale len ďalší z internetových podvodov. Potrebujú vás vylákať na WhatsApp, kde ste menej chránení, viete ľahšie odoslať osobné údaje, prípadne doklady, a priamo komunikovať s podvodníkom, ktorému sa upíšete do nejakého podvodu, zneužitia osobných údajov, dokladov, či platobných údajov.
Určite nie!
Zahraničné číslo a teda zahraničný páchateľ nie je Slovák. Ten hlas, ktorý počujete, je v skutočnosti slovenská dabingová herečka, ktorej hlas bol v zahraničí zneužitý a opakovane ho využívajú rôzne nástroje umelej inteligencie pri čítaní textu. Kým na začiatku mohlo ísť o edukatívne úšely, alebo čítanie zastávok v MHD autobusoch a trolejbusoch, postupne hlas zneužili pornostránky, rôzne podvodné aplikácie, tvrdenia a zvukové podmazy podvodných videí.
Ak vám teraz volá žena a láka vás na WhatsApp, vedzte, že žiadna žena nevolá. Na zahraničné číslo späť nevolajte. Na ponuku neodpovedajte, ideálne číslo nahláste ako spam, alebo hrozba, ak to váš telefón umožňuje. Pokus o zneužitie pritom neberte osobne a neznepokojujte sa ním. Do chvíle, než začnete naozaj komunikovať na WhatsApp ste v bezpečí a oni ďalej triafajú ďalšie obete náhodne – neadresne.
