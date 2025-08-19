Neexistujúce firmy predávajú aj zdravotnícku obuv. Jej obrázky pritom generuje UI

Internetový priestor je pravidelne zapĺňaný novými eshopmi, ktoré nemajú vlastný sklad a ani nemajú záujem reálne predávať ponúkaný tovar. Denne je možné naraziť na nové prípady eshopov, ktoré vo všeobecnosti nesú podobné prvky a zároveň varovné signály. Predpripravený eshop je možné nainštalovať na novú doménu v priebehu pár minút a falošných eshopov tak môže vzniknúť len za jedinú hodinu pod rukami skúseného človeka aj niekoľko desiatok. Eshopy bez dosiahnuteľných kontaktov, podmienok, povinností, a neraz aj bez slušnosti a logiky. Príchod umelej inteligencie a možností generovania obsahu výrazne skrátil čas, ktorý si príprava falošných a rizikových eshopov žiadala. Tak je tomu aj pri opakovaných reklamách na novú revolučnú obuv, ktorá sa vo veľkej miere v posledných mesiacoch objavuje v rôznych reklamných systémoch.
Obuv s unikátnym dizajnom, ktorá zachraňuje zdravie
Nástroje akými sú ChatGPT, Midjourney a mnohé iné dokážu vygenerovať obrázok podľa textového zadania v priebehu niekoľkých sekúnd až minúty. Úspech špekulantov stojacich za falošnými eshopmi súvisí s časom, ktorý investujú do využitia viacerých nástrojov. Už raz vygenerovaný obrázok dokážu pomocou viacerých nástrojov dostať do videa, alebo do rúk iných vygenerovaných postáv. Na podozrivom eshope tak môže vzniknúť niekoľko fotografií údajne spokojných zákazníkov s výrobkom v rukách, vo výkladoch, alebo priamo pred odborníkmi. Štandardom už dve desaťročia je uvádzať neštandardne meno odborníka, roky praxe a jeho vyjadrenie k jedinečnosti výrobku. Iné to nie je ani v prípade ponuky špeciálnych ortopedických topánok na stránkach vemday.com, ktorá oslovuje v slovenčine slovenských zákazníkov. Nespĺňa však množstvo povinností, ktoré sa predajcu, hoci v online priestore, týkajú.
Ten dizajn niečo pripomína
V reklamách tento predajca využíva niekoľko kampaní a viacero presmerovaní, takže schválenie reklamy môže byť zo strany reklamného systému na jednu doménu, kým po schválení si už zadávateľ reklamy upraví smerovania kamkoľvek. Zaujať môžu tvrdenia o tom, že je na trhu výnimočná ortopedická obuv, lacná obuv, alebo dokonca liečivá obuv. Zarážajúci je pritom dizajn týchto modelov. Tri rovnobežné prúžky sú chráneným dizajnovým prvkom známej spoločnosti športovej obuvi a oblečenia. Autori dizajnu porušili ochranné známky, pričom značka ich obuvi nie je reálne nikde uvádzaná. Na jazyku topánky je pritom viditeľné podivné logo tvorené písmenami ECEX, alebo ECEK. Záleží podľa toho, ako sa na zvláštne písmo pozeráme.
Nedokonalosť umelej inteligencie pri práci s textom na obrázkoch sa prejavuje aj v tomto prípade. Ťažko prijateľné, skôr odignorované správne znenie slova „original“ svedčí o buď jazykovej neznalosti pôvodcu celého falošného obrázku, alebo ležérnom prístupe. Text „orignial“ so znakmi v nezmyselnom poradí nemusia byť jediným miš-mašom, ak umelá inteligencia nedokázala poriadne vygenerovať ani nápis na jazyku. Zarážajúci je však aj iný dizajn celkom iného produktu v sortimente obuvi. Stránka vemday.com na tzv. kartách produktu v detailoch uvádza pri každom dizajne rovnaký popis. Rovnaké tvrdenia o liečbe haluxov a ďalších ochorení, o zdravej chôdzi a uvádza obrázky z dielne ručne šitých kožených topánok. Mimochodom fotografie opakovane zneužívané podvodnými stránkami aj na Facebooku. Medzi ostatným sortimentom tak môžu zaujať ďalšie tenisky s výrazným nápisom AIR. Označenie, ktoré je známe pri úspešnej sérii športových topánok značky Nike. V popise produktu sa opäť dozvedáme o zdravotných benefitoch a vidíme rovnaké obrázky a koláže, ako pri každom inom produkte. Niektorých odborníkov poznáme ako opakovane zneužívané fotografie lekárov a profesorov z fotobánk. Iné sú priamo generované umelou inteligenciou.
Porušenia zákona
Stránky vemday.com, podobne ako mnoho iných stránok predávajúcich v slovenskom jazyku a oslovujúc slovenského spotrebiteľa, nespĺňajú zákony SR. Neoslovujú poľského, či nemeckého spotrebiteľa, ale lokalizáciou cielia na Slovensko. Ich obchodné podmienky neobsahujú množstvo povinností. Neexistuje jasný dostihnuteľný kontakt a sídlo je uvádzané na ulici 15 st. Helens Place V Londýne (adresa je doslova uvádzaná aj so slovom „podpis“ ako: „Adresa společnosti: Podpis 15 st. Helens Place London EC3A 6DQ“), pričom reálne ide o kancelárske priestory na krátkodobý prenájom. Všetok sortiment má uvádzané zľavy. Sortiment, ktorý má zľavu „LEN DNES“, mal rovnakú zľavu aj včera a predvčerom. Uvádzanie zliav pritom ignoruje pomerne komplikované nariadenie o uvádzaní zliav v priebehu posledných 30 dní, respektíve hodnotu rozdielu od najvyššej zľavy v zmienenom rozmedzí dní. Toto nariadenie potrápilo mnoho eshopov a aj jeho vysvetlenie si mnoho eshopov vysvetľuje rôzne. V prípadoch internetových falošných eshopov sa vôbec nestretávame s tým, že by prihliadali na túto povinnosť. V obchodných podmienkach a informáciách o ochrane osobných údajov je zaujímavá veta „…používame vaše osobné údaje… na ochranu nás a našich zákazníkov.“. Používanie osobných údajov zákazníka na ochranu predajcu a ostatných zákazníkov sa nedá celkom predstaviť. Ostatne, slovenčina na týchto a aj im podobných stránkach zlyháva. Na rôznych, povedzme aj kľúčových miestach. Svoje prevádzkové hodiny uvádzajú ako „úradné hodiny“. Fotografia interiéru ich údajnej značkovej predajne je taktiež generovaná umelou inteligenciou. Po jej priblížení sú viditeľné podivné dizajny tenisiek, topánok zliatych do pozadia, neidentifikovateľných postáv a chyby v líniách. Umelá inteligencia sa týchto chýb dopustí, čomu vďačíme najmä ešte stále určitej nedokonalosti, ktorá s avšak postupne zlepšuje.
Tovar, ktorý zasielajú, je celkom iný ako na obrázkoch. Odosielateľ neberie ohľad na veľkosť a aspoň približný dizajn. Odosiela topánky, aké má práve na linke. Podľa skúseností poškodených je zásielka doručovaný klasickými kuriérmi od odosielateľa, ktorý neuvádza žiadnu spojitosť s firmou zapísanou na adrese 15 st. Helens Place V Londýne. Mimochodom, rovnakú adresu si uvádzajú aj obchody, ktoré majú identický tovar, ale iný jazyk:
- https://sodand.com – v českom jazyku
- https://abanden.com – v slovinskom jazyku
- https://genettech.com/ – opäť v slovinskom jazyku
Reklamácie sú neúspešné, odosielateľ často neznámy
Vzhľadom na zavádzanie, nesplnenie si zákonných povinností a odosielanie tovaru, ktorý nie je možné normálnou cestou reklamovať, je nemožné považovať predajcu za seriózneho. Prevádzkuje niekoľko eshopov pod názvami neexistujúcich spoločností. Vemday Ltd. Totiž neexistuje v žiadnom registri firiem. To isté platí o firme SODAND Ltd. ktorá má byť prevádzkovateľom českej mutácie. Sieť týchto a mnohých ďalších eshopov bez hodnotení, histórie a reálne dobrého overiteľného mena na nezávislých miestach, je rizikom pre vaše nákupy. Obchod, ktorému chcete odovzdať svoje peniaze, si dôkladne preverte.
Pri doručovaní týchto zásielok si môžu pozorní zákazníci všimnúť, že mimo klasický štítok obálka obsahuje aj nálepku s informáciou v angličtine. Ak by ste chceli zásielku vrátiť, máte sa obrátiť na emailovú schránku na verejnej čínskej doméne s adresou compbanlin@126.com, ktorá sa však v Googli objavuje aj pri iných zmienkach o podvodoch napríklad s predajom počítačovej techniky. Zásielky, ktoré neuvádzajú jasné informácie, majú neznámeho doručovateľa bez spätnej adresy a nedokážete si ich cez poskytované údaje preveriť, je často možné odmietnuť. V posledných rokoch sa objavujú prípady, kedy sú slovenskí zákazníci nakupujúci na podvodných eshopoch po neprevzatí zásielky konfrontovaní volajúcim predajcom s vyhrážkami, alebo hrozbami žiadosti o odškodné. Pokiaľ ste si predajcu spojili s reálnymi negatívnymi skúsenosťami, nespokojnosťou, a máte vedomosť o tom, že pri predaji postupoval protizákonne, nie ste povinní s takýmto vedomím vstúpiť do takéhoto vzťahu prevzatím dobierky a následne tovar reklamovať. Chrániť sa môžete už pri preverení odosielateľa a odmietnutím zásielky. Predajca vystupujúci pod názvom ABCDEF musí byť riadne identifikovateľný aj na zásielke samotnej ako odosielateľ ABCDEF. Rôzne maskovania, sprostredkovatelia a baliace linky v logistických parkoch ako odosielateľa uvádzajú hocikoho a zákazník nie je povinný prebrať dobierku, ktorej odosielateľ je neidentifikovateľný.
Pomohli sme vám? Pomôžete vy nám?V prípade záujmu o pomoc z vašej strany smerom k nám nám postačí naozaj málo. Mimo zdieľanie našich článkov nám pomáha ľubovoľný príspevok na "kávu" a chod stránok na nasledovné údaje:
Číslo účtu: SK84 8330 0000 0026 0029 5817
Dôležitý je variabilný symbol: 8188900864
Príspevok na "kávu" (v kaviarni pokojne v cene zaokrúhlene na 1 EURO) je v skutočnosti príspevok na chod stránok u webhostingovej spoločnosti. Ďakujeme za Vašu pomoc. Viac o podpore portálu nájdete v tomto článku.