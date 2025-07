Lacná podivná klimatizácia z reklamy bricotecstore.com? Pozor! 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už niekoľko týždňov sledujeme rôzne podivné reklamy s údajnou zázračnou klimatizáciou. Nedávno to bola iná firma, no dnes je to talianska firma. Má podivné stránky, kde je jednoduchý ale podozrivý web. Hlási niečo o úžasnej ponuke, zľave 50 percent a lacnej klimatizácii. Za 80 eur si môžete objednať fukár a ohrievač, ktorý naývajú plnohodnotným pojmom – KLIMATIZÁCIA. Bez vonkajšej jednotky, bez odvodu kondenzovanej vody. Hlásia niečo o A+++ úspornosti a pani, ktorá si užíva nízky účet za elektrinu je dielom midjourney umelej inteligencie, možno samotného ChatGPT. Tento podivný web nám potom prezentuje aj údajných spokojných zákazníkov, ale ich fotografie nesedia na Slovensko, slovenský štýl obkladu kachličkami a štýl bývania. Najzarážajúcejšie je to, že predajca, ktorý používa občas podivnú slovenčinu, si píše ako sídlo Taliansko a ako prevádzkovateľa uvádza taliansku firmu.

Ako prevádzkovateľa totiž uvádzajú v obchodných podmienkach (pozor, už nie v slovenčine, ale v taliančine) firmu: MISCONEL SRL, con sede legale in Via Pizzegoda 3, 38033 Cavalese (TN), Italia. Firme sme napísali, aby sme vyvrátili pochybnosti, ale ani o niekoľko dní nemáme odpoveď.

Doména a link https://bricotecstore.com/condizionatore-elettrico-da-parete-svk/, kde sa klimatizácia predáva, je ukrytá pod inou stránkou, odkiaľ neexistuje možnosť prekliku do ponuky. To je zarážajúce a ako skrývanie pred spätným dohľadaním nehorázne.

Teraz fakty:

Misconel S.r.l. naozaj existuje! Ale…!

Firma s týmto názvom a sídlom je na Via Pizzegoda 3, 38033 Cavalese (TN), Taliansko.

Ide o spoločnosť s IČO/Matrikou registrovanou ako stavebná firma vo výstavbe budov a infraštruktúry. A táto stavebná firma je uvedená ako prevádzkovateľ klasických eshopov a vynálezov, technologických vychytávok bez značky a jasnej charakteristiky, pôvodu a funkcií, overiteľných dát a podobne.

Ak porovnáme prvú firmu a ďalšie, ktoré sa prezentujú ako tá istá existujúca firma:

Doména / Prevádzkovateľ uvedený ako / Adresa / čo ponúka:

misconel.it / stavebná firma Misconel / Via Pizzegoda 3, 38033 Cavalese / Zameranie – stavba výstavba

bricotecstore.com / Misconel SRL / Via Pizzegoda 3, Cavalese / E‑shop gadgetov

oakiyastore.com / Misconel SRL / Via Pizzegoda 3, Cavalese / E‑shop kuriózne tovary

misconelsrl.com / Misconel SRL / Via Pizzegoda 3, Cavalese / Outsourcing služby / call‑center

Ale…. klimatizácia je extrémne predražená, keďže ponúka to, čo iné prístroje – bežný konvertor. Konvertor nástenný, bez odvodu kondenzovanej vody, bez vonkajšej jednotky je vždy len konvertor. Čiže niečo, čo nemožno nazývať klimatizáciou, ktorou ani nedosiahnete potrebný výkon a efekt. Horúci vzduch je stále v miestnosti a reálne ochladzovanie miestnosti nenastane, respektíve nie v takej miere, v akej ste to očakávali. Kontakty, aby ste sa dozvedeli niečo viac, nedostupné. Stránky sú pritom v slovenčine a tak oslovujú slovenského spotrebiteľa, nie poľského, alebo portugalského. Je tu teda zámer a jasná ponuka pre Slovensko a ľudí na Slovensku. Napriek tomu predajca neponúka overiteľné informácie, detaily, dostupný kontakt a jasné podmienky.