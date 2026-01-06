Boswellia Caps sľubujú liečbu hluchoty + falošný lekár Petr Majer

Internet zaplavujú rôzne podvodné prípravky, falošné stránky falošných lekárov a množstva odpadu. Akési falošné lieky, ktoré vyliečia hluchotu, máme pravidelne pred očami. Niekedy je podvodný obsah tak sofistikovaný, že preverenie trvá viac. Na stránkach https://pestrainspirace.cz za bežných okolností nájdete akýsi stručný magazín. No ak tam prídete cez reklamný odkaz, cez kampaň rozvešanú po internete, dostanete sa na stránku, skrytú. V nej nájdete úžasný príbeh o lekárovi menom Petr Majer. Je údajne praktický lekár a občan Česka. Takto primitívne uvedený lekár hovorí svoj príbeh, ako aj to, že sám užíva zázrak na liečbu viac ako len hluchoty.
Internetoví šmejdi si zobrali skutočné snímky skutočného lekára. Ide o: Dr. Xaviera Mira Bullóa, uznávaného španielskeho ortopedického a traumatologického chirurga. Na jeho foto nalepili vymyslený príbeh, vymyslené meno a lákajú na túto kombináciu dôverčivých ľudí. Originál nájdete napríklad tu.
Boswellia Caps má byť ten zázrak
Kto by neveril lekárovi? Veď má vysoký vek a musí byť garanciou znalostí ľudského tela a liečby ako takej. Ak raz lekár tvrdí, že mu nejaký liek postupne vrátil sluch, samozrejme, že takýto príbeh plný zvratov a psychologických ťahov na dôverčivého človeka bude mať úspech. problémom však je, že každý jeden obrázok akéhosi certifikátu na tejto stránke je tupý podvrh. Na certifikátoch sú bludy a len podivný náznak textu, ktorý sa opiera o nejaký cannabis oil. Boswellia Caps v tomto dizajne a s takýmto účinkom na 100% úspešnú „liečbu hluchoty“ nikdy neboli v lekárňach, nikdy sa tak nevypredali. Nemajú jasného výrobcu, ani zloženie. neexistuje miesto, kde sa môžete obrátiť, ak vám prípravok odpáli pečeň, alebo obličky.
Boswellia Caps sú predávané na týchto stránkach a na ďalších pochybných. Neexistujú oficiálne miesta a lekárne, dôveryhodné miesta. neexistuje reálne pozadie prípravku. Fotografie sú hlavne kradnuté. Identita, ktorú si podvodníci vytvorili, nemá nič spoločné s tým, čím je v skutočnosti pán na snímkach. Na stránkach nedáva logiku vôbec nič.
Chráňte seba a svoje peniaze, nenakupujte nič, čo sa spája s fotografiami, menom falošného lekára (falošným menom zneužitého lekára) a už vôbec nie nič, čo sa prezentuje podobným spôsobom, ako šmejd Boswellia Caps s krabičkou, ako na obrázku s údajným garantovaným účinom „vyliečenia hluchoty“. neexistuje univerzálna liečba akejkoľvek hluchoty. Tak isto ako neexistuje recept na vyliečenie „bolesti brucha“!
