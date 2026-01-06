Rubriky: Internetové podvody

Boswellia Caps sľubujú liečbu hluchoty + falošný lekár Petr Majer

Internet zaplavujú rôzne podvodné prípravky, falošné stránky falošných lekárov a množstva odpadu. Akési falošné lieky, ktoré vyliečia hluchotu, máme pravidelne pred očami. Niekedy je podvodný obsah tak sofistikovaný, že preverenie trvá viac. Na stránkach https://pestrainspirace.cz za bežných okolností nájdete akýsi stručný magazín. No ak tam prídete cez reklamný odkaz, cez kampaň rozvešanú po internete, dostanete sa na stránku, skrytú. V nej nájdete úžasný príbeh o lekárovi menom Petr Majer. Je údajne praktický lekár a občan Česka. Takto primitívne uvedený lekár hovorí svoj príbeh, ako aj to, že sám užíva zázrak na liečbu viac ako len hluchoty.

Boswelia, výmysly a falošný lekár Petr Majer
Boswelia, výmysly a falošný lekár Petr Majer, v skutočnosti zneužitý španielsky chirurg
Internetoví šmejdi si zobrali skutočné snímky skutočného lekára. Ide o: Dr. Xaviera Mira Bullóa, uznávaného španielskeho ortopedického a traumatologického chirurga. Na jeho foto nalepili vymyslený príbeh, vymyslené meno a lákajú na túto kombináciu dôverčivých ľudí. Originál nájdete napríklad tu.

Boswellia Caps má byť ten zázrak

Kto by neveril lekárovi? Veď má vysoký vek a musí byť garanciou znalostí ľudského tela a liečby ako takej. Ak raz lekár tvrdí, že mu nejaký liek postupne vrátil sluch, samozrejme, že takýto príbeh plný zvratov a psychologických ťahov na dôverčivého človeka bude mať úspech. problémom však je, že každý jeden obrázok akéhosi certifikátu na tejto stránke je tupý podvrh. Na certifikátoch sú bludy a len podivný náznak textu, ktorý sa opiera o nejaký cannabis oil. Boswellia Caps v tomto dizajne a s takýmto účinkom na 100% úspešnú „liečbu hluchoty“ nikdy neboli v lekárňach, nikdy sa tak nevypredali. Nemajú jasného výrobcu, ani zloženie. neexistuje miesto, kde sa môžete obrátiť, ak vám prípravok odpáli pečeň, alebo obličky.

Boswellia Caps sú predávané na týchto stránkach a na ďalších pochybných. Neexistujú oficiálne miesta a lekárne, dôveryhodné miesta. neexistuje reálne pozadie prípravku. Fotografie sú hlavne kradnuté. Identita, ktorú si podvodníci vytvorili, nemá nič spoločné s tým, čím je v skutočnosti pán na snímkach. Na stránkach nedáva logiku vôbec nič.

Chráňte seba a svoje peniaze, nenakupujte nič, čo sa spája s fotografiami, menom falošného lekára (falošným menom zneužitého lekára) a už vôbec nie nič, čo sa prezentuje podobným spôsobom, ako šmejd Boswellia Caps s krabičkou, ako na obrázku s údajným garantovaným účinom „vyliečenia hluchoty“.  neexistuje univerzálna liečba akejkoľvek hluchoty. Tak isto ako neexistuje recept na vyliečenie „bolesti brucha“!


