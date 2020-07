Dostali ste email z Facebook Lotérie? Ignorujte ho, nič také neexistuje

Ohodnoťte článok

Facebook nikdy neorganizoval žiadnu lotériu, podobne ako Google, Microsoft, ani žiadna iná veľká nelotériová spoločnosť. Lotéria viazaná na nejakú značku, ktorá oznamuje, že ste vyhrali veľké peniaze, vždy, vždy, opakujem, vždy chce s ľuďmi vybabrať a tí najdôverčivejší prídu o nemalé peniaze. Trik je jednoduchý. Príde vám email ako ten nižšie. Úplne náhodou ste nováčik, pretože každý jeden z nás prichádza na internet v nejakom období a je začiatočník. Nikto sa nenarodil s vedomosťou o tom, ako fungovať, klikať, surfovať.

Pripomínam to, pretože sme národ hejterov a nenávidíme všetko, neraz aj seba. Sme schopní nadávať ľuďom, že sú sprostí, ale všetci do jedného, aj ja osobne, som mal obdobie zoznamovania s prostredím, kedy by som naozaj mohol podobným emailom uveriť. Neexistuje sprostý človek, ak uverí takejto veci. Je len zatiaľ internetovo negramotný. Ale späť k veci. Podobné lotérie nikdy peniaze neprinášajú, pretože prevádzkovať lotériu nie je len tak. Najmä, ako sa môžete zapojiť do lotérie o ktorej ani neviete? Zneužívať dôverčivosť ľudí v značku môže znamenať, že uveria a odošlú svoje údaje.

Spôsobov, akým je možné ľudí okradnúť, môže byť niekoľko.

Na základe vami poslaných údajov si zriadia službu, alebo na vás prepíšu nejaké záväzky Budú požadovať uhradiť právne služby, alebo iné poplatky. I tak však nič nedostanete, iba ste zaplatili niečo, čo pomáha financovať celý podvod podvodníkom. Vyžiadajú si ďalšie potvrdenia, fotografiu, sken dokladov a s takýmito údajmi dokážu naozaj veľa. Pokojne si zriadiť účet v britskej banke a podvodné machinácie operovať cez účet, ktorý patrí vám a tak pozornosť polície smeruje k vám ako podozrivému páchateľovi. Častý problém je úhrada rôznej sumy prostredníctvom potvrdzovacích SMS, ktorým možno nerozumiete, ale páchateľ v pozadí presne vie, ako s vami vybabrať. Ešte častejší problém je, keď tieto lotérie sľubujú výhru, ale pošlú ju na účet. Vyžiadajú si pritom číslo z vašej platobnej karty. Za žiadnych okolností žiadne z čísel na platobnej karte neposkytujte niekomu neznámemu, ba dokonca ani banke. Ona sama ich eviduje. Ak žiada posledné štyri číslice na karte, je to v poriadku. Ak žiada celé, prípadne niekto chce poslať fotografiu karty, v žiadnom prípade nič také nerobte. Ani pod jeho hrozbami a vyhrážaním sa pokút, či prepadnutia nejakého nároku na výhru a podobne.

FAKT č. 1:

Dovoľujem si podotknúť, že na prevádzkovanie lotérie je nevyhnutné osobitné povolenie krajín, v ktorých sa lotéria prevádzkuje a v ktorej jazyku, či doméne je prevádzkovaná. Nie je možné organizovať lotériu, ktorá zasahuje na územie SR a žrebuje medzi ľuďmi žijúcimi v SR, bez osobitného povolenia a plnej oficiality. Už vôbec nie cez email s prepáčením s debilnou slovenčinou „a lá prekladač“.

FAKT č. 2.:

V prípade, ak ste poskytli údaje z platobnej karty neznámemu páchateľovi a disponuje aj číslom na zadnej strane karty, bezodkladne kontaktujte banku so žiadosťou o zablokovanie karty z dôvodu pochybnej transakcie cez internet. Uveďte vysokú pravdepodobnosť rizika jej zneužitia. Bankou budete vyzvaní na preukázanie totožnosti, vedomostí o svojom účte, čím sa overí, že ste to vy. Zablokovanie karty a vystavenie novej je záležitosť pár eur. Stiahnutie čiastky z účtu ale bolí viac. Nie každý totiž disponuje zabezpečením 3DSecure, alebo iným. Pomôcť môže aj stiahnutie všetkých prostriedkov na iný účet v rovnakej banke, či na sporiaci podúčet. Napríklad aj nastavenie veľmi malého limitu pre platbu online, aký banka vôbec pustí. V prípade, ak banka umožňuje zachádzať do debetu (do mínusu), môže byť problém, ak si páchateľ urobí úhradu niečoho a dostane vás do červených čísiel.

Znenie podvodného emailu o Facebook lotérii:

Ešte jedno upozornenie. S rovnakým znením sme sa mohli stretnúť už pred troma rokmi. Vtedy to ale nebola lotéria pri príležitosti COVID 19, ale len lotéria.

POZNÁMKA: Ak ste dostali túto správu do svojho priečinka so spamom alebo hromadným obsahom, je to z dôvodu obmedzení implementovaných poskytovateľom internetových služieb, my (Tím lotérie Facebook) vás vyzývame, aby ste sa s ňou zaobchádzali originálne.

Gratulujeme:

Váš E-MAILOVÝ ÚČET získal v rámci prebiehajúcej promo ceny Facebook online COVID 19 sumu 1 milión amerických dolárov (1 000 000,00 USD). Vaše číslo lístka je 00545 188 564756. Všetci účastníci boli vybraní prostredníctvom počítačového náhodného systému zostaveného na 27 miliónoch e-mailových adries prostredníctvom internetu a šťastných výhercov.

Odošlite svoje úplné údaje, ako napríklad:

Celé meno …………. Krajina ………….. Kontaktná adresa …….. Telefónne číslo ….. Rodinný stav …….. Zamestnanie …………. Spoločnosť …………… Vek …………………

Podrobné informácie pošlite ďalej na adresu:

Kontaktná osoba: David M. Wehner, finančný riaditeľ európskeho regiónu UK

E-mailom: directorate_facebook1@outlook.com

Váš e-mail vyhral náš jackpot, ešte raz blahoželám.

S pozdravom

Pán Marc Andreessen

Facilitátor lotérie Facebook.

Nepochybujte o tomto liste alebo nezabudnite, pretože sme pripravení poskytnúť vám neuveriteľnú cenu za cenu od Facebooku. Kontaktujte naše overovacie pracovisko prostredníctvom tohto mobilného čísla; Tel: + 1-650-379-4166