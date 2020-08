Hacknutý facebook? Alebo len podozrivý príspevok pod vašim menom? 5 (100%) 1 hlas[ov]

Píšete nám opakovane, že sa vám nabúrali do Facebooku a pod vašim menom zverejnili neznámy príspevok. Všetkým takýmto hláseniam sme dosiaľ odpovedali tou istou správou, ktorou odpovedáme na rovnaké hlásenia po overení už od roku 2016. Žiaden strach, nikto sa nikomu do účtu nenabúral.

To len vaša zvedavosť zvíťazila nad úvahou, či niečo tak primitívne, ako je vyhlasované v príspevku s podozrivou doménou uvádzanou pod obrázkom, naozaj môže existovať. Príspevok, ktorý je pod vašim menom na vašej nástenke vydaný, totiž hneď v niekoľkých bodoch upozorňuje, že s ním nie je niečo v poriadku. Svojim spôsobom ste ho naozaj aktivovali a vydali vy sami. Vedieť, kto si pozerá váš profil by bolo super… Nie však pre Facebook a pre väčšinu ľudí na ňom. Celé šírenie pracuje s veľmi atraktívnym prvkom a zvedavosťou. Ako je to možné?

Varovné signály, že niečo nie je v poriadku:

Príspevok sa objavil bez toho, aby ste o tom vedeli.

Označili ste v ňom 67 až 99 priateľov, ktorí okamžite reagujú a klikajú tiež. A to je chyba. A to je aj dôvod, prečo je tento podvodný ťah na ľudí taký úspešný. Zvedavosť.

Ak vám ktokoľvek sľúbi aplikáciu, či systém na zisťovanie toho, kto si pozerá váš profil na facebooku, už toto je hlúposť. Facebook nikdy nič také neumožňoval a ani nebude umožňovať. Niečo také by pracovalo s hodnotami a dátami, ktoré by mohli výrazne komplikovať dôveryhodnosť Facebooku, jeho použiteľnosť a zvýrazňovať zneužiteľné nástroje. Takže nie. Nič takéto Facebook v najbližšej dobe nezavedie.

Príspevok má podivnú doménu, čiže už tu zbystrite pozornosť

Príspevok láka na informáciu o tom, že je možné získať prehľad, kto pozerá váš profil. Alebo vás chce prilákať na závratné výhry, peniaze, prípadne tento príspevok iným spôsobom evokuje záujem. Je mimoriadne zaujímavý a vy chcete vedieť, čo to je. Najmä ak to zdieľa niekto, kto na Facebooku vydáva len sporadicky a vždy niečo výnimočné. Horšie, ak sa to stane známej osobnosti, ktorú všetci odberatelia z osobného profilu berú príliš vážne.

Varovným signálom je aj podivne napísaný prvý komentár samotného prispievateľa.

Prečo sa to stalo?

Facebook si celé roky nie je schopný upratať na vlastnom dvore a z dôvodu jeho neuveriteľne deravého systému a bezohľadnosti sa deje presne to, čoho sme svedkami. Facebook nereaguje keď mu nahlásite problémy. Ak vás okradnú, zneužijú a nie je nijakým výrazným spôsobom súčinný, ak nepatríte medzi policajnú funkciu, významného človeka v IT, alebo inú autoritu, ktorú berú vážne. Bežní používatelia s pre Facebook len čísla. Nahlasovanie problémov, chýb a pokusy skontaktovať sa s Facebookom sú odignorované. Vynaložil veľké úsilie aby vytvoril FAQ, fórum pre ľudí, možnosti nahlásenia, no i toto všetko je opäť len vecou akejsi náhody. Neexistuje živé spojenie. Pre Facebook je dôležité, aby zarobil na počte ľudí a impersiách z reklamy. Dlhodobo sledujeme, ako veľmi Facebooku nezaáleží na bezpečnosti a spoľahlivosti prostredia. Aj preto existuje stále možnosť nastavenia príspevku a scriptov takých, ktoré po kliknutí vytvoria rovnakú reakciu pod vami.

Z vlastnej zvedavosti otvárate príspevok, kde ste boli označení. Nedáva síce logiku, no i tak ho otvoríte. Na cieľovej stránke môže byť akákoľvek hrozba, falošná súťaž, čokoľvek, čo tvorí ďalšie riziko. No to, že ste už klikli, spôsobilo, že ste vydali príspevok pod vašim menom a aj s komentárom. Nie vždy si to ale všimnete, takže tento fejk sa na facebook nástenke môže držať ešte niekoľko hodín, než úspešne naláka do pasce všetkých označených priateľov, aj náhodných pocestných z pomedzi neoznačených priateľov.

Ako sa brániť?

Nazrite do prehľadu činnosti, ktorý máte v nastaveniach po kliknutí v hornom pravom rohu jednu z volieb. Tam si vyberte možnosť nahliadnuť na všetko, čo ste vydali, komentovali, lajkovali a odstráňte príspevok.

Neklikajte na podobné bludy. Upozornite odosielateľa. Ideálne s odkazom na tento článok, aby pochopil, čo spravil. My budeme radi, že sa osveta šíri a možno si to všimnú aj všetci tí, čo poklikali a ani nerozmýšľajú nad tým, čo vlastne.

V prípadoch, kedy si nie ste celkom istí v tom, ako veľmi mohol byť Váš účet zasiahnutý, nikdy nezaškodí zmeniť si heslo, najmä však používať dvojstupňovú ochranu a neudeľovať prístupy na rôzne aplikácie, hry, systémy mimo Facebook, ktoré umožňujú prihlásenie cez Facebook. Aj to je totiž vstupná brána rôznym hrozbám dnes, alebo o mesiac, či o rok. To, že sa zmení poskytovateľ, alebo hacknú jeho a vy ste udelili v dobrej viere práva v minulosti, nie je záruka, že teraz nenastane problém.