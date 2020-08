Bill Gates popiera bludy o čipovaní ľudí a zneužité koronakrízy 5 (100%) 1 hlas[ov]

Konšpiračné teórie a fake news kolujúce internetom už neraz priniesli zaujímavé “fakty” o koronarívuse. Jedným z nich je aj tvrdenie, že koronavírus stvoril Bill Gates, alebo tiež tvrdenie, že financuje očkovanie. Nie však za účelom aby ľuďom pomohol, ale aby prepašoval tajné čipovanie ľudí. Každý jeden zdravo uvažujúci človek pritom rozozná čipovanie psa od klasického očkovania, čiže na rovnakom princípe by bolo možné rozoznať to isté u človeka. Napriek tomu vzniklo tvrdenie, ktoré koronakríza a nálady ľudí sediacich doma na internete len umocnili. Miera šírenia hoaxov dospela k tomu, že sa musel vyjadriť samotný Bill Gates. Informovalo CNBC a Ladbible.

Sledovanie ľudí cez mikročipy?

Bill Gates a jeho nadácia financovala vývoj vakcíny vo svetovo výraznej miere, no informácie a tvrdenia o pašovaní sledovacích zariadení do tiel ľudí popiera. Gatesa sa dotkli obvinenia z ohrozovania ľudí a zarábania peňazí nekalým spôsobom, pritom desaťročia dotuje programy zdravotníctva a záchrany životov v rozvojových krajinách. Tvrdenia sú o to viac absurdné, že žiadne očkovanie ľudí neprebieha. Vakcína nebola doteraz vyvinutá a schválená do takého štádia, aby k nejakému očkovaniu odchádzalo. Medzitým prichádzajú zo sveta prvé úspešné informácie o úspešnom vývoji vakcíny vo Veľkej Británii, alebo v Rusku. Vývoj ďalších prebieha aj v USA, v Číne a v Indii.

Dodatok HOAX.SK

Akákoľvek informácia o čipovaní ľudí, akákoľvek zmienka o pašovaní sledovacích čipov do tela ľudí, je primitívna a vždy je prejavom neznalosti a ignorácie logiky. Radi by sme upozornili na fakt, že autori výmyslov o čipovaní ľudí veľa krát uvádzajú príklad čipovania psov. Avšak na Slovensku je viac ako 300 tisíc psov. Drvivá väčšina je čipovaná. Skúsenosti s tým, ako vyzerá čipovanie, tak má vo viacčlennej rodine a aj v rámci všeobecného povedomia, aspoň tretina národa. Neexistuje možnosť sledovania ľudí pomocou čipu, ak má fungovať ako čip na psoch. Čip nikdy nie je vysielať. Nezaznamenáva informácie. Nežije. Nemá napájanie. Čip funguje len ako odozva informácie v prípade, ak sa priblíži napájacie zariadenie a po zistení prítomnosti čipu sa zobrazí informácia. Krátka informácia – číselný kód. Čítačka čipov je zdroj energie. Čip samotný nemá žiadnu pohyblivú časť, iba v prípade zavolania signálu vyšle odozvu. To je celé.

To, čo sa snažia autori výmyslov o čipovaní vždy priniesť ako hrozbu, je na hlavu postavená hlúposť, ktorá vyvoláva zámernú senzáciu. Typický hoax. Ako by vyzeral čip schopný sledovania, prípadne akéhokoľvek záznamu? Ťažko by bol prepašovaný vakcíny a ihly. Taký čip by bolo nevyhnutné voperovať pod narkózou do brucha, pretože v rukách, ramene, či na chrbte, by bolo nepredstaviteľné držať zariadenie aspoň 5×5 centimetrov a chodiť na pravidelné preoperovania, kvôli batériám. Ako by asi vyzerala rana, ktorá by sa musela otvárať a zatvárať podľa nutnosti napájania batérií, opráv, či technickej výmeny. Čo potom skener na letisku, v budovách, alebo zdravotné prehliadky, bežné röntgeny a podobne? Nemysliteľná hlúposť. Naša prosba voči verejnosti je, aby aspoň Slovensko a Slováci oproti zvyšku sveta mali v hlave viac ako len chuť zdieľať a veriť výmyslom, ktoré neustále vznikajú.