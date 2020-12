Podvodná práca na doma, balenie rúšok a zneužitie skutočných firiem 5 (100%) 1 hlas[ov]

Je kríza, mnohí sme doma a práca na doma je niečo, o čom niektorí snívame. Zlá finančná situácia, hotové zúfalstvo, zneužívajú podvodníci na telefónoch, predajcovia šmejdov striehnucich na čerstvo pripojených dôchodcov cielenou reklamou no doslova žne majú tí, ktorí teraz ponúkajú prácu na doma.

inzercia:



Práca – balenie rúšok doma, pri ktorej stačí splniť pravidlá:

– kontaktujte nonstop výhradne emailom

– ponuka pre občanov ČR a SR – naši šoféri budú za vami chodiť domov – ponuka práce od 15 rokov – práca na zmluvu – vhodné pre mamičky na materskej, ľudí na pn, nezamestnaných aj zamestnaných a či študentov – možnosť výplaty v hotovosti.

– plus môžete dostať bonus ak odporučíte prácu známym získate 40€ za každého uchádzača viac info na emaily uvedenom vyššie.

No neznie to výborne a jednoducho? Nie. Ide o rozsiahly podvod, ktorý nie je len na pôde jednej stránky a vašej emailovej schránky, ale už celé mesiace majú svoju vlastnú skúsenosť s podvodníkom už mnohí Slováci. Balenie rúšok na doma? Nepripadalo vám už niečo také zvláštne?

Práca na doma pre kohokoľvek: Balenie rúšok

Ponuka, ktorá koluje internetom sľubuje prácu uchádzačom už od 15 rokov. Nepotrebuje vedieť, či bývate v maringotke s plošticami, v domove dôchodcov, nechce vedieť ani to, či máte nejaké špeciálne potreby, skúsenosti. Je celkom jedno, aké máte vzdelanie, vek, skúsenosti. Účelom tejto ponuky je nalákať vás na ponuku, ktorá má vyzerať lákavo. Kým v minulosti to bol iný email teraz je to vymyslený email s menom skutočnej osoby, ktorá s týmto podvodom nemá nič spoločné.

Emailová adresa: radkaszolgova@gmail.com zneužíva skutočné meno osoby, ktorá existuje. Email, ktorý príde uchádzačovi, obsahuje podpis v ktorom uvádza firmu INDEX NOSLUŠ. Nepripadá vám zvláštne, že údajný zamestnanec známej prestížnej firmy komunikuje cez gmail? Možno je to preto, že takýto email vytvorí 10 ročné dieťa a na takomto biznis pláne naozaj vybuduje kariéru.

Práca z domu – balenie rúšok? Ale no ták!

Pracovná ponuka je prezentovaná len emailom… a pár ďalších zarážajúcich faktov:

podvodník používa skutočnú firmu, pritom rovnaký text používal v mužskom rode nedávno pod inou firmou. Navzájom nemajú nič spoločné. Ani predmet podnikania.

Email ponúka prácu – balenie rúšok. Tie už prídu zabalené. Vy ich máte prebaľovať. Napriek tomu, že rúška sa balia a narába sa s nimi v prísnych sterilných podmienkach. Je absolútne neprípustné myslieť si, že rúška môžete baliť len tak doma v obývačke, bez potrebných opatrení, záruk. Bez potrebného technického a sterilizačného zariadenia. Nie že vírusy, ale aj bežné mikróby, prach a nežiadúce znečistenie a kontaminácia sú pre rúška problém. Nemysliteľná absurdná ignorancia základných pravidiel narábania s rúškami sa nám prezentuje ako pracovná príležitosť pre kohokoľvek na doma.

Je celkom jedno kde bývate. Akoby firma z “Bratislavy” naozaj musela dovážať škatule na prebalenie do domu pani zo Sabinova… akoby nedokázali sami prebaliť vo vlastnom sklade rúška a pálili benzín cez celé Slovensko. Takto ale práca na doma nefunguje a nikdy nefungovala. Kompletizácia pier, lepenie obálok – dva najčastejšie výmysly podvodníkov, na ktoré po mnohé roky chytajú dôverčivých ľudí, sa dopĺňa o rúška.

Drobný postreh: Pár príspevkov na Facebooku je jedna vec, no naivita ľudí (prípadne len nesprávny predpoklad fungovania), ktorí ďalej inzerát zdieľajú, je tiež prekvapujúca. Inzerát uvádza, že za odporúčanie získate 40 EUR. Motivácia šíriť inzerát ďalej. Ale ako sa k vám dostane tých 40 EUR, ak zavesíte príspevok na Facebook? Nijako. Samozrejme, ide o podvod. No aj keby nešlo o podvod, vari si tento budúci zamestnávateľ nehľadá podľa takéhoto formulára (celkom dole v ukážkach prijatej prihlášky) zapísané meno.

Poplatok za evidenciu: za zápisné dostanete… nič!

Kľúčom k tomu, prečo vec považovať za podvod, je tých 20 eur, ktoré žiadajú ako evidenciu. Oplatí sa to. Peniaze posielate na účet v britskej banke GB78HLFX11055912671762, v Halifax Online banke dokonca taký, ktorý si viete otvoriť aj vy sami online. Zaplatíte zápisné, poskytnete osobné údaje a máte hneď 3x problém. 1. problémom je fakt, že ste odoslali množstvo osobných údajov podvodníkovi, ktorý ich môže použiť akokoľvek. 2. problémom je fakt, že ste práve prispeli podvodníkovi na benzín, auto, na bývanie… zúfalcovi s neznámym menom a životným osudom ste skrátka darovali dve desiatky eur. 3. problémom je fakt, že podanie trestného oznámenia na 20 eur znamená výsmech, alebo úprimnosť policajného vyšetrovateľa, keď pokrúti hlavou.

Účet v Británii? Nebudeme spresňovať, prečo je to pre podvodníka výhodné. Takto malá suma je priestupkom. Nazbierať ďalších poškodených a presiahnuť tak škodu 266 EUR na preklasifikáciu na trestný čin môže byť náročné. Polícii nestačí, že ide o zneužitie obchodného mena, vytvorenie falošnej identity, lákanie na podvodné informácie a falošnú ponuku práce. Počíta sa výhradne len s výškou peňažnej škody oklamaných obetí.

Upozornenie:

Táto, ako aj mnoho iných ponúk, ktoré žiadajú poplatky za evidenciu, zápisné, registračné poplatky, registračné dane, manipulačné poplatky a podobne, sú stále o tom istom. Ľahkým spôsobom ako oklamať ľudí. Obete podvodu tohto typu prichádzajú samé priamo za podvodníkom. Nie každý overuje podobné správy. Bežný neskúsený používateľ internetu koná rýchlo. Vidí ponuku a kým je aktuálna, chce ju získať pre seba. Bez toho, aby text nechal overiť, snažil sa nájsť pozadie, mená a podobne Aj preto nie je núdza o obete podvodu, ktoré ani len netušia, ako sa brániť. Pre škodu vo výške 20 EUR sa im ani neoplatí podávať trestné oznámenie, zaoberať sa problémom a vôbec varovať ostatných.

To najhoršie na celej veci je, že podvodníci nezneužívajú len obete, ale aj existujúce firmy, ktorých názov je použitý ako garancia dôveryhodnosti a sami potom čelia nespokojnosti ľudí. Niektorí z oklamaných majú problém pochopiť, že naleteli podvodníkovi a tak chcú podávať trestné oznámenie priamo na dané firmy. Nečudujeme sa, pretože každý druhý mesiac sa aj nám vyhráža nejaký neskúsený čitateľ a používateľ internetu, že sme mu predali chudnúci zázrak Slim Fit, Nidora, nejaký magnetický zázrak… a to len preto, že o nich píšeme. Áno, píšeme, pretože pred nimi varujeme. Avšak neustále narážame na čitateľov, ktorí nie len že majú ťažkosti s čítaním a pochopením textu, ale aj rozlišovaním medzi predajom a varovaním. Najväčším prekvapením sú tak emaily od Vás, v ktorých od nás žiadate peniaze späť za prípravok na kĺby, o ktorom píšeme. To, čomu musia čeliť zneužité firmy, ak sa podvodník viac neozýva, si nechceme ani predstaviť.

Znenie emailových odpovedí podvodníka:

Znenie emailovej správy, ktorá vám príde, ak máte záujem o prácu:

Zdravíme Vás, radi by sme Vás oslovili na základe Vašej žiadosti o

prácu na doma. Ďakujeme za záujem o uchádzanie sa pracovať u nás, v týchto ťažkých

chvíľach a situáciu akú celosvetovo teraz máme ktorú hádam nemusíme

spomínať a je Vám dobre známa. Dopyt po naších sterilných špeciálne

upravovaných rúškach a maskách na tvár ktoré sú schopné na jedno

použitie chrániť nás až po dobu 5 dní vďaka aktívnym baktériam ktoré

sú špeciálne vyvíjané v laboratóriách pre tieto typy rúšiek a

prispôsobené chrániť Vás. Váš dopyt narástol po naších produktoch v

prepočte až o 380% čo nás vedie k tomu, aby sme Vám ponúkli jedinečnú

jednoduchú manuálnu prácu na doma, balenie sterilne zabalených rúšiek

podľa počtu kusov do krabíc. Rozhodli sme sa preto byť k ľuďom bližšie

a v týchto ťažkých časoch pomôcť do kým si to môžeme dovoliť nakoľko v

hre je zdravie státisíce ľudí. Ak Vás zaujíma zárobok, je možné si zarobiť za jednú zabalenú krabicu

do ktorej vložíte 200 kusov balení rúšiek a masiek na tvár ktoré sú

jednotlivo sterilne balené v špeciálne upravovaných tvrdených odolných

obaloch po 10ks v jednom balení, za jednú zabalenú krabicu ktorú

naplníte našími produktami je možné zarobiť až 200€ čo v prepočte

znamená, že za jeden vložený balíček v ktorom sa nachádza 10ks rúšiek

do krabice Vám dáme 1€. Výplata Vám dorazí na účet do 24 hodín od

prevzatia naším pracovníkom vyhotovenej a zabalenej krabice. V prípade

že nenapíšete do registrácie pre prácu Váš IBAN číslo účtu, náš

pracovník Vám dá hotovosť hneď pri prebratí vyhotovenej krabice od

Vás. Čas za ktorý je možné takúto krabicu správne naplniť, spomínaných

200ks balíčkov balených po 10ks rúšiek, odhadujeme na 3 dni,

šikovnejší to zvládnu aj za jeden deň. Žiaden s produktov ani obalov

ktoré Vám zašleme nesmie byť zničený, poškodený alebo inak zneužitý.

Potrebné je túto prácu robiť precízne. V balení ktoré Vám zašleme sa bude nachádzať všetok potrebný materiál

vrátane krabíc do ktorých produkty zabalíte. Vrátane manuálu ako

produkty správne vložiť jednotlivo do krabice aby sa predišlo

poškodeniu alebo znehodnoteniu produktov. Po úspešnej objednávke práce

u nás, Vám náš pracovník doručí na našom označenom služobnom aute do

3-7 dní potrebný materiál pre Vašu prácu na doma. Taktiež po

vyhotovené krabice k Vám bude chodiť náš pracovník označeným služobným

autom vo Vami dohodnutom termíne po vyhotovení každej krabice.

Spolupráca je možná aj jednorázovo alebo častejšie nakoľko objednávok

máme pre naších veľkoodberateľov veľa a čas nás tlačí. Práca je vhodná pre kohokoľvek od 15 rokov, stačí mať chuť si niečo

privirobiť a pomôcť dobrej veci, pre občanov Slovenskej a Českej

republiky. Je vhodná aj pre mamičky na materskej, nezamestnaných,

zamestnaných a či študentov alebo ľudí na pn teda marodke. Za túto

prácu Vás nezapisujeme na žiadné štátne orgány ako je sociálna

poisťovňa a podobne. Zmluva bude len medzi nami viazaná jednotlivo na

každú krabicu, ktorú si objednáte na vyhotovenie na doma. Zmluva Vám

bude zaslaná hneď po dokončení objednávky práce na doma. Zarobte si za reklamu pre našu prácu, ak odporučíte známeho, kamaráta

rodinu alebo prípadne kto uvedie Vaše meno do formulára informácii

uvedených nižšie ktoré je nám potrebné zaslať pre prácu, ako

“Odporučil:”. Po splnení podmienok v tomto emaily a úspešnom

nadviazaní spolupráce so záujemcom o prácu ktorého ste odporučili a

uviedol do formulára registrácie o prácu spolu zo zaslaním zálohového

poplatku Vaše meno za každého úspešne prijatého uchádzača o prácu do

nášho tímu Vám vyplatíme 40€ a to už v lehote 7 dní na Váš účet alebo

poštovou poukážkou je na Vás ako si vyberiete. Ak ste odporučili

nejakého uchádzača a uviedol do registrácie Vaše meno je nás potrebné

kontaktovať na tento email s predmetom emailu Odporučené (vaše celé

meno). My Vás následne budeme kontaktovať naspäť do 24 hodín s Vami

vybranou možnosťou zaslania peňazí Vám za vybraného/vybraných

uchádzačov o prácu. Takto si viete jednoducho mesačne zarobiť aj

stovky eur stačí len zapojiť Vašu šikovnosť. Tešíme sa na spoluprácu. V prípade záujmu o túto prácu obálok Vás poprosím zaslať nám Vaše

údaje ktoré vyžadujeme uvedené nižšie. Stačí len skopírovať do nového

emailu odpovede na tento email s predmetom emailu: Plnenie obálok a

vaše celé meno Objednávka práce:

Je potrebné zaslať nám Vaše osobné údaje uvedené nižšie skopírovať

text a vyplniť ho do nového emailu odpovedať na tento email s

predmetom: Práca Vaše meno. Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Telefónne číslo:

Číslo domu:

Ulica:

Obec:

Mesto:

Psč:

Štát:

Číslo účtu IBAN: (v prípade hotovosti naším pracovníkom na mieste

prevzatia nechajte prázdne)

Odporučil: (v prípade že nechcete uviesť nechajte prázdne) Do prílohy emailu zašlite doklad o platbe (screenshot, fotka, šek

atď…) vrátnej zálohy za materiál na prácu v hodnote 25€, pri

preberaní dokončenej práce Vám táto záloha bude vrátená čiže 225€ za

vyhotovenú prácu Vami teda krabicu. Zálohová platba v prípade záujmu

spolupráce je potrebná a dôležitá nakoľko produkty majú veľkú hodnotu

a nemôžeme si dovoliť veľké straty. Je povinná a vyžadovaná vopred

vrátane vaších údajov vyžadovaných nižšie v tomto emaily, v prípade

záujmu o spoluprácu. Do poznámky k platbe poprosíme napíšte celé meno

uchádzača o prácu. Platbu v hodnote 25€ je najlepšie zaslať cez internet/mobile banking

online medzinárodnou platbou SEPA(medzinárodná platba na účet) na

zahraničný účet našej centrály v pohodlí Vášho domova. Alebo šekom na

zahraničné číslo účtu uvedené nižšie. Tešíme sa na spoluprácu.

Korektnosť a garantovanosť práce zaručujeme dobrým dlhoročným menom

našej spoločnosti vo farmaceutickom priemysle. Údaje pre vykonanie zálohovej zabezpečovacej návratnej platby za

materiál pre prácu v hodnote 25€: Majiteľ účtu: Radka Szolgova

IBAN: GB78HLFX11055912671762

SWIFT/BIC: HLFXGB21P79 Tešíme sa na spoluprácu a veríme že dokážeme ľudí ochrániť aj svojou troškou. S pozdravom Ing. Radka Szolgová INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Z. Kodálya 787/6

924 01 Galanta

***

Pred niekoľkými mesiacmi bolo znenie emailu a aj kontaktná adresa iné. Pozrite si nižšie.

Zdravíme Vás, Ďakujeme za záujem o uchádzanie sa pracovať u nás, v týchto ťažkých

chvíľach a situáciu akú celosvetovo teraz máme ktorú hádam nemusíme

spomínať a je Vám dobre známa. Dopyt po naších sterilných špeciálne

upravovaných rúškach a maskách na tvár ktoré sú schopné na jedno

použitie chrániť nás až po dobu 5 dní vďaka aktívnym baktériam ktoré

sú špeciálne vyvíjané v laboratóriách pre tieto typy rúšiek a

prispôsobené chrániť Vás. Váš dopyt narástol po naších produktoch v

prepočte až o 380% čo nás vedie k tomu, aby sme Vám ponúkli jedinečnú

jednoduchú manuálnu prácu na doma, balenie sterilne zabalených rúšiek

podľa počtu kusov do krabíc. Rozhodli sme sa preto byť k ľuďom bližšie

a v týchto ťažkých časoch pomôcť do kým si to môžeme dovoliť nakoľko v

hre je zdravie státisíce ľudí. Ak Vás zaujíma zárobok, je možné si zarobiť za jednú zabalenú krabicu

do ktorej vložíte 200 kusov balení rúšiek a masiek na tvár ktoré sú

jednotlivo sterilne balené v špeciálne upravovaných tvrdených odolných

obaloch po 10ks v jednom balení, za jednú zabalenú krabicu ktorú

naplníte našími produktami je možné zarobiť až 200€ čo v prepočte

znamená, že za jeden vložený balíček v ktorom sa nachádza 10ks rúšiek

do krabice Vám dáme 1€. Výplata Vám dorazí na účet do 24 hodín od

prevzatia naším pracovníkom vyhotovenej a zabalenej krabice. V prípade

že nenapíšete do registrácie pre prácu Váš IBAN číslo účtu, náš

pracovník Vám dá hotovosť hneď pri prebratí vyhotovenej krabice od

Vás. Čas za ktorý je možné takúto krabicu správne naplniť, spomínaných

200ks balíčkov balených po 10ks rúšiek, odhadujeme na 3 dni,

šikovnejší to zvládnu aj za jeden deň. Žiaden s produktov ani obalov

ktoré Vám zašleme nesmie byť zničený, poškodený alebo inak zneužitý.

Potrebné je túto prácu robiť precízne. V balení ktoré Vám zašleme sa bude nachádzať všetok potrebný materiál

vrátane krabíc do ktorých produkty zabalíte. Vrátane manuálu ako

produkty správne vložiť jednotlivo do krabice aby sa predišlo

poškodeniu alebo znehodnoteniu produktov. Po úspešnej objednávke práce

u nás, Vám náš pracovník doručí na našom označenom služobnom aute do

3-7 dní potrebný materiál pre Vašu prácu na doma. Taktiež po

vyhotovené krabice k Vám bude chodiť náš pracovník označeným služobným

autom vo Vami dohodnutom termíne po vyhotovení každej krabice.

Spolupráca je možná aj jednorázovo alebo častejšie nakoľko objednávok

máme pre naších veľkoodberateľov veľa a čas nás tlačí. Práca je vhodná pre kohokoľvek od 15 rokov, stačí mať chuť si niečo

privirobiť a pomôcť dobrej veci, pre občanov Slovenskej a Českej

republiky. Je vhodná aj pre mamičky na materskej, nezamestnaných,

zamestnaných a či študentov alebo ľudí na pn teda marodke. Za túto

prácu Vás nezapisujeme na žiadné štátne orgány ako je sociálna

poisťovňa a podobne. Zmluva bude len medzi nami viazaná jednotlivo na

každú krabicu, ktorú si objednáte na vyhotovenie na doma. Zmluva Vám

bude zaslaná hneď po dokončení objednávky práce na doma. Objednávka práce:

Je potrebné zaslať nám Vaše osobné údaje uvedené nižšie skopírovať

text a vyplniť ho do nového emailu odpovedať na tento email s

predmetom: Práca Vaše meno. Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Číslo domu:

Ulica:

Obec:

Mesto:

Psč:

Štát:

Číslo účtu IBAN: (v prípade hotovosti naším pracovníkom na mieste

prevzatia nechajte prázdne) Do prílohy emailu zašlite doklad o platbe (screenshot, fotka, šek

atď…) vrátnej zálohy za materiál na prácu v hodnote 25€, pri

preberaní dokončenej práce Vám táto záloha bude vrátená čiže 225€ za

vyhotovenú prácu Vami teda krabicu. Zálohová platba v prípade záujmu

spolupráce je potrebná a dôležitá nakoľko produkty majú veľkú hodnotu

a nemôžeme si dovoliť veľké straty. Je povinná a vyžadovaná vopred

vrátane vaších údajov vyžadovaných nižšie v tomto emaily, v prípade

záujmu o spoluprácu. Do poznámky k platbe poprosíme napíšte celé meno

uchádzača o prácu. Platbu v hodnote 25€ je najlepšie zaslať cez internet/mobile banking

online medzinárodnou platbou SEPA(medzinárodná platba na účet) na

zahraničný účet našej centrály v pohodlí Vášho domova. Alebo šekom na

zahraničné číslo účtu uvedené nižšie. Tešíme sa na spoluprácu.

Korektnosť a garantovanosť práce zaručujeme dobrým dlhoročným menom

našej spoločnosti vo farmaceutickom priemysle. Údaje pre vykonanie zálohovej zabezpečovacej návratnej platby za

materiál pre prácu v hodnote 25€: Majiteľ účtu: Peter Benkovič

IBAN: GB92PRTC00998500206765

SWIFT/BIC: PRTCGB21 Tešíme sa na spoluprácu a veríme že dokážeme ľudí ochrániť aj svojou troškou. S pozdravom v zastúpení firmy Ing. Peter Benkovič SARSTEDT spol. s r.o.

Údernícka 11

Bratislava 851 01

Okresný súd Bratislava I Vložka číslo: 5888/B

V tomto prípade:

ide o identický prípad podvodu, len sa podpisuje inou firmou. Vtedy šlo o úspešnú a renomovanú spoločnosť SARSTEDT spol. s r.o. venujúcu sa laboratórnej a medicínskej technike. Neponúka prácu balenia rúšok na doma. Nikdy neponúkala a podvodník vystupujúci pod zástupcom firmy a pod firmou, ktorý nepoužíva sutočnú korporátnu adresu, ale GMAIL ani nemôže byť považovaný za skutočného zástupcu firmy. Ide o zneužitie jej mena.

SARSTEDT spol. s r.o. nemá nič spoločné s ponukami, ktoré môžu prichádzať emailom a žiadne pracovné ponuky tohto typu neponúka.

Nestáva sa bežne, že sa podvodom na Slovensku venujú aj iné médiá. V tomto prípade prípad zaujal portál precitaj.si

Naša žiadosť voči poškodeným:

Prosíme poškodených, aby sa neobracali na firmy menované v podobných emailoch vo výhražnom a útočnom duchu. Samotné firmy nemusia ani len tušiť, o čo ide, ak sa niekto predstavuje pod ich menom. Každá jedna ale ocení, ak sa ich meno niekde objavuje a sama tak môže konať podaním trestného oznámenia.

Aj tomuto druhu podvodov a praktikám rôznej falošnej práce na doma sa venujem vo svojej knihe (Ne)bezpečný internet. Pevne verím, že táto kniha bude inšpiráciou pre obozretných ľudí so záujmom o internetovú bezpečnosť a nebude braná ako zdroj návodov, ako páchať trestnú činnosť. Úlohou knihy a zmienky o tom, ako tieto podvody fungujú, sú určené pre ich rozpoznanie. Nie kopírovanie a inšpiráciu.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0