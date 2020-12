Značkový obchod Dr. Martens? Určite nie podvodný drmartensvintage.sk 5 (100%) 1 hlas[ov]

Značka topánok Dr. Martens je mimoriadne obľúbená. Na internete má svojich priaznivcov a preto sa nemožno čudovať, že je záujem o topánky aj v rámci online predaja. O to viac, ak hovoríme o aktuálnom období, kedy všetci nakupujeme online. Aj tí, ktorí to nikdy predtým nespravili. Ak patríte medzi fanúšikov značky Dr. Martens a chcete si ich objednať online, je až neuveriteľné, koľko podvodných obchodov sa nachádza na prvých stranách vyhľadávania. Je to pre nás prekvapením. Už minule ste nás upozornili na niekoľko podvodných eshopov a dnes úraduje hneď niekoľko jeho klonov.

Ďalšie podvodné eshopy so značkou Dr. Martens

drmartensvintage.sk

drmartensshopsk.sk

drmartenstopankysk.com

Spoločné prvky a prejavy podvodného webu / eshopu:

eshop nemá prevádzkovateľa – povinná identifikácia obchodného subjektu ide o opakované klony toho istého systému so zlým slovenským robotickým prekladom, ktoré okrádajú opakovane ľudí a menia domény žiaden skutočný eshop nebude sídliť na toľkých doménach súčasne eshop obsahuje priamo u seba platobnú bránu. Nemá ju prevádzkovanú na zabezpečenom systéme, ale priamo vo svojom rozhraní, kde si ukladá čísla z karty a môže ich kedykoľvek použiť. platba kartou je okamžitá. Vznikajú aj ďalšie riziká pre platobnú kartu. eshop reálne nemá žiadnu skladovú zásobu, žiaden tovar a nekomunikuje kontaktovať eshop je nereálne neponúka akékoľvek informácie, ktoré má mať ako predajné miesto zo zákona. Všeobecné obchodné podmienky, všetky povinné náležitosti, reklamačný protokol obchod podvedeným nijako nereaguje. Nemá záujem o komunikáciu a spojenie, preto neexistuje iný spôsob, ako formulár. Technicky však vôbec nemusí fungovať.

Naše odporúčania:

Ak ste sa stali obeťou, reálne v rámci súčasnej legislatívy a úspešnosti polície v rámci boja proti čínskym podvodným eshopom neexistuje obrana Na začatie trestného konania častokrát nebola naplnená skutková podstata trestného činu – dosiahnutá suma 266 EUR, alebo je nedosiahnuteľný prevádzkovateľ portálu. Chýba špecializovaný úrad na boj proti kybernetickému zločinu a chýba aj nástroj, ktorý by znemožňoval prevádzkovať zahraničným či aj domácim subjektom podvodné stránky na SK doméne. Odporúčame sa vyhýbať zmieneným stránkam a upozorniť priateľov so záujmom o túto značku.

