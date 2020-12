Pôžičky cez Facebook alebo cez email zo zahraničia? Nereagujte na ne!

Niekto ponúkne "výhodnú pôžičku" cez Facebook až do výšky 100 000 EUR a jeho slovenčina prezrádza, že je zo zahraničia. Uverili by ste tomu? Ale teraz vážne, uverili by ste tomu? Ak ste dva krát odpovedali nie.... kde sa potom berú ľudia, ktorí sa dostanú do podvodnej pasce? Určite nečítajú HOAX.SK... alebo ho čítajú až keď je neskoro.