Hoax: môžu reťazové správy šíriť vírusy? Ako sa im ubrániť?

Za niekoľko rokov ste sa nás opakovane pýtali, či je možné chytiť vírus do počítača alebo do Facebooku cez textovú správu. Je možné, že sme za posledné roky odpovedali rôznymi správami, no vždy v rovnakom duchu. Nedávno sa nám podarilo naraziť na verziu hoaxu, ktorý v roku 2018 šírila jedna pani a s vervou aj mnohí ďalší. Nešlo o text, ale snímku textu, ktorý tvrdí, že reťazové správy môžu šíriť vírus. Kým reťazové správy sú naozaj otravné, nelogické, sú odpadovým typom bezcenného obsahu, časť venovaná vírusom už nie je pravdivá. Ide o príklad hoaxu, ktorý vzniká síce neúmyselne, no pre neznalosť techniky a fungovania tohto prostredia. Autor hoaxu to možno nemyslel zle, no len nepochopil, ako fungujú reťazové správy.

Za akých podmienok môže byť reťazová správa nebezpečná?

Reťazová správa, čiže taká, ktorá žiada zdieľanie textu a preposlanie ďalej, môže obsahovať rôzny obsah. Búrlivý, protestný, nesúhlasný, alebo len šokujúci. Reťazové správy, ktoré sľubujú nejaký výsledok, ak správu pošle X počet ľudí ďalej, nie sú pravdivé vôbec. No vírus, ktorý sa v správe spomína, nie je možný. Na šírenie vírusu by museli byť splnené nasledovné podmienky.

reťazová správa by vyžadovala zapojenie do nejakého systému vyžadovala by kliknutie na nejaký odkaz vyžadovala by nejaké platobné informácie, SMS potvrdenia a pod. správa by obsahovala protiprávny obsah, kedy by ste za šírenie poplašnej správy mohli byť stíhaní, alebo v prípade vážneho problému by ste mohli byť spolupáchateľom. hacknutie faceboku je nutné získať meno a heslo. To je opäť možné len, ak takáto správa je falošná a vyžaduje si preklik inam, kde tieto údaje zadáte. Môže ísť o okná podobajúce sa na Facebook. Opäť je však zvláštne, že by takáto správa bola posielaná hromadne a žiadne upozornenia pred hacknutím účtu/pokusom hacknutia účtu hneď za tým.

Technicky vírus cez holý text nemá ako fungovať

Šíritelia informácií o tom, ako sa šíria vírusy, často nemajú ani poňatia, čo to ten vírus je. Vírus je drobný program, ktorý nevyzerá ako klasická aplikácia s ikonkou a ponukou nastavení. Nemá viditeľné okná, koná bez ľudského zásahu (vedomého zásahu). Potrebuje ale hostiteľa stiahnuť nejakú aplikáciu, nejaký prídavok, využiť dieru v systéme a pod. Holý text je holým textom. Zdieľanie nejakého textového a obrázkového príspevku bez odkazov a nutnosti sťahovania nejakých aplikácii na Facebooku nikdy nemôže znamenať riziko vírusu.

Otázkou zostáva, akého typu vírusu a či vôbec mal z hrozieb pisateľ toho textu na mysli klasický počítačový vírus. Správa však nie je pravdivá a preto prosím nedôverujte správam o tom, že zdieľaním a preposielaním správ sa môže šíriť aj vírus. Čistý text alebo zobraziteľná fotografia určite nie.

Obrana proti správam je jednoduchá. Čokoľvek podozrivé vám príde, pripadá vám ako reťazová správa, odmietnite ju. Žiadne sľuby nešťastia, ak nebudete zdieľať, alebo sľuby úspechu a šťastia, ak pošlete 10 priateľom, nie sú reálne. Hlúposti pôsobiace na psychológiu človeka môžete pokojne zmazať. Sami nebudete vyzerať pred ďalšími oslovenými priateľmi ako blázni. Odosielateľa požiadajte, aby Vám poslal radšej nejakú milú správu, pozdrav. Nie však správy, ktoré nemajú pre vás hodnotu a ani pre ďalších. Jednoduché. Nech je to ktokoľvek. Neexistuje inteligentný odosielateľ, ktorý by nepochopil, o čo ho žiadate. Človek, ktorý sa urazí na takúto žiadosť, má nespochybniteľne problém s racionálnym uvažovaním a jeho pohyb, respektíve správanie v online priestore môže byť problémové aj v iných oblastiach. Reťazové správy sú predovšetkým bezcenný odpad, hrozba, ktorá oberá druhých o čas, ovplyvňuje emócie dôverčivých ľudí a znepokojuje.

POZOR: správy od neznámych neprijímajte nie len pre riziká “vírusov” ale aj pre fingovanie záujmu o priateľstvo. Neznámych neprijímajte ani medzi priateľov. Po internete sa pohybuje kvantum ľudí s rôznymi zámermi. Pre niektorých je úchylkou vystupovať pod cudzou identitou, vydávať sa za niekoho a celé roky byť priateľom na facebooku niekoho, kto nemá ani tušenia o jeho pravých úmysloch. S týmto trendom sa žiaľ tiež stretávame a je zmienený aj v knihe (Ne)bezpečný internet.

