Úspešné online záhradníctvo Zahradnici.sk zneužili podvodníci na FB

Online záhradníctvo Zahradnici.sk má viac ako 10 000 odberateľov noviniek. Radí sa medzi úspešných predajcov rastlín cez internet aj v osobnom predaji priamo v obci Oščadnica na Kysuciach. Zrejme je stránka na Facebooku až tak úspešná, že inšpirovala nám veľmi dobre známeho podvodníka.

Podvodník z Ázie, ktorého už dobre poznáme

Podvodník z Ázie, ktorý vytvára podvodné profily ako na bežiacom páse a láka ľudí do pasce, sa nezameriava len na rôzne osobnosti, Mareka Hamšíka, Petra Sagana, politikov, či známeho trénera, ale aj na značky. Tentoraz zneužili práve populárne záhradníctvo. Sleduje trendy na Slovensku a vytvára falošné stránky ako na bežiacom páse. Často upravuje názov tak, aby nešlo o identický názov. Napríklad Vilo Rozboril profil nesie meno Villo Rozboril. Jeho postup je veľmi jednoduchý. Ľudí – oklamané obete – láka na falošnú neexistujúcu súťaž. Posiela ich na anglicky znejúce stránky, ktoré sľubujú všetko možné. Na týchto stránkach si máte vytvoriť účet a vložiť číslo karty. máte mať po celý čas pocit, že:

niečo ste vyhrali

oznámili vám menovite, že ste výhercom. Pre vyzdvihnutie výhry sa musíte prihlásiť.

ani ste nevedeli, že v nejakej súťaži ste…. hoci nie ste.

tým, že komunikujú zo stránky s podobným názvom, vytvárajú riziko / nebezpečenstvo zámeny. Dôveryhodnosť značky je zneužitá podvodom. Máte pocit, že vás oslovuje záhradníctvo a ak mu dôverujete, podvodník môže ľahšie predostrieť údajnú súťaž.

Podvodný osobný profil vykradol obsah z oficiálnych stránok. Na adrese: https://www.facebook.com/diman.chiut nájdete len podvodníka. Aj jeho podvodný príspevok, cez ktorý láka ľudí do pasce. Nahlásenie Facebooku je úsmevné. Podľa ich tvrdení totiž profil neporušuje ich zásady používania. Nuž len tak ďalej.

Upozornenie

Podvodník, ktorý pochádza z Ázie a má zásadný problém s angličtinou, ľudí posiela na stránky, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnymi výhrami. Ide o stránky, ktoré chcú vaše číslo karty. Nič neponúkajú a nič na nich ani nezískate. Prídete o nemalé peniaze. Číslo karty nikdy nevkladajte na žiadne neznáme stránky a ani do zahraničných obchodov, ktoré nemajú žiadne poriadne referencie. Ak ste už číslo karty do podvodnej – neexistujúcej súťaže vložili, kontaktujte banku, blokujte kartu a presuňte peniaze inam, aby neboli prístupné pre bankové procesy.

Až potom skúste popremýšľať, prečo mohla súťaž, ktorá sľubovala výhry, požadovať čísla z platobnej karty. Respektíve prečo stránky vydávajúce sa za organizátora neznámej neviditeľnej súťaže niečo organizujú mimo oficiálne stránky, bez vedomia oficiálneho miesta. Sú to zásadné skutočnosti, ktoré by mali byť varovným signálom…

