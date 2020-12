Podvodné Facebook stránky Dnes Sledujem a ich súťaž o Playstation 5 5 (100%) 1 hlas[ov]

Ak dnes vytvoríte súťaž o Playstation 5, je zaručené, že takto lákavá 500 eurová výhra skrátka zaslepí uvažovanie aj tých, ktorí mohli byť donedávna skeptickí. Tisíce a tisíce Slovákov opäť naletelo podvodnej stránke Dnes sledujem, ktorá nemá žiaden obsah. Žiadne renomé, žiadne sídlo, žiadnu osobu, osobnosť, firmu, značku, doménu, email, kontakt, známe pozadie… nemá nič. Táto stránka zmazala všetky doterajšie príspevky, nevedno kde bola doteraz, no úspešne nalákala do pasce tisíce ľudí. Prezentuje fotografiu Playstation 5 hernej konzoly ako mimoriadne atraktívnej ceny v tomto čase. Vraj ide o výhru pre šťastného výhercu.

Podvodná stránka Dnes Sledujem

Súťaž na stránke Dnes Sledujem priamo vyvoláva viralitu príspevku tým, že podmieňuje účasť zdieľaním súťaže. Bez toho, aby existovala akákoľvek záruka. Prípadne podmienky, štatút súťaže. Cena má hodnotu 500 EUR, takže kde je prehlásenie o zdanení a povinnostiach? Ide o cenu prevyšujúcu hodnotu 350, pri ktorej je zo zákona povinnosť zdanenia výhry. Organizátor ani len neuvádza, či túto daň uhrádza, alebo prenecháva povinnosť na Vás. Toto je pritom dôležitý fakt, ktorý má byť súčasťou štatútu súťaže – dokumentu, respektíve podrobných podmienok.

To, čo organizuje tento podvodník s fotografiou ukradnutou niekde v USA, prípadne v južnej Európe (odkvapy na fotografii na Slovensku v tomto štýle nepoužívame). Zarážajúci je obsah. Hoci v marci 2020 vytvorené stránky, reálne bez obsahu. Niečo také vidíme jedine v prípade podvodných súťažných stránok, ktoré chcú mať pod kontrolou všetky miesta, kde sa môže objaviť komentár. Nechcú mať pod kontrolou viacero príspevkov, ale len jeden. To pre prípad, že by chcel niekto robiť poriadok a upozorniť ostatných na podvod. Dnes sledujem je stránka, ktorú si nemáme spojiť ako s čímkoľvek reálnym.

17 000 dôverčivých… a kategória stránok? Salón krásy. Úžas! Doslova úžas!

Základnou otázkou je:

Čo za blázna by dalo PS5 len tak? Kde je zmysel súťaže? Neexistuje! Opakujeme že neexistuje súťaž, ktorá nemá cieľ. Vždy je cieľ propagovať eshop, prinútiť ľudí odpovedať na otázky, propagovať nejakú akciu, osobnosť, čokoľvek. Tu sa môže prihlásiť pokojne Rus, Poliak či Američan, pretože organizátor nemusí riešiť podmienky súťaže, ak je falošná a žiadnou cenou nedisponuje. Cieľom tejto súťaže je ľudí okradnúť, vybabrať s ich dôverčivosťou. Tu nejde o podporu produktu. Ba dokonca nemôže ísť ani o akciu Sony, ktorá by za žiadnych okolností neposkytla produkt neznámej stránke, s neznámym pozadím. Už vidíme tie emaily od ľudí, od vás – prečo sme si tak istí, že nemohlo Sony poskytnúť cenu tejto súťaži. V takýchto prípadoch na emailové správy už radšej ani neodpovedáme.

Prečo sú tieto súťaže rizikom?

Ako opakujeme opakovane, falošné súťaže majú vždy niečo za lubom. V minulosti zbierali ľudí aby mohli predávať stránky celé, alebo v reklamu v nich. Neskôr to bol účel falošného žrebovania a vyhodnotenia, pri ktorom napíšu viacerým, že práve on je výherca, aby poslal sms pre overenie adresy. SMS samozrejme spoplatnenú. Ideálne niekoľko krát za sebou. Neskôr sa objavili podvodníci s požiadavkou poskytnutia čísla karty. Náhle je z hlavnej ceny peňažná výhra, alebo druhá cena, ktorá sa nikde nespomína a na jej prijatie je nutné poskytnúť čísla z karty. Nemysliteľné. Najnovšie Vám podvodník tvrdí, že Vám výhru dá až keď sa zaregistrujete na nejakej stránke… a tá si vypýta číslo karty a vyrabuje vám ju podobne, ako to robia všetky tie hlásenia o neznámej zásielke a dobierke z Pošty, ktorá čaká na úhradu piatich eur.

Opakovane varujeme pred takýmito súťažami. Prinášajú problémy, plač, nepokoj. Ubližujú ľuďom, ktorí nemajú dostatočne veľa skúseností s pohybom na internete a zneužívajú ich neschopnosť rozoznávať skryté hrozby.

