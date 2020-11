Volá vám Microsoft podpora po anglicky? Potom ide o vážnu hrozbu! 5 (100%) 3 hlas[ov]

Neuveriteľná drzosť a údajne Microsoft zákaznícka podpora. Pakistansko-indické call centrum s rôznou kvalitou angličtiny hromadne vyvoláva Slovákom. Už minule sme zažili jednu vlnu, dnes je to druhá vlna a telefóny vyzváňajú aj ľuďom okolo nás. Dnes nám telefonujú, údajne náš počítač odosiela chybové hlásenia do Microsoftu a je nutné vykonať opravu. Žena, ktorá san a telefónnom čísle so slovenskou predvoľbou +421933041699 / 0933 041 699 ozvala, mala veľmi zlú angličtinu a troma rôznymi spôsobmi predstavila, že je z bezpečnostného oddelenia nejakej podpory. Až keď sme sa spýtali, z akej spoločnosti, uviedla, že Microsoft s ďalšími nezrozumiteľným prívlastkom, z ktorého nie je možné jasne určiť, o čo malo vlastne ísť.

V prvom rade hovor z Microsoftu v angličtine pre bežného zákazníka je dnes rarita. Microsoft bežne ľudí nekontaktuje a ak to musí robiť, zväčša sa snaží priblížiť aspoň jazykom. Nenecháva telefonovať indicko-pakistanských call center zamestnancov. Rovnakú skúsenosť ako my majú dokonca aj inde, čo sa dnes nedalo prehliadnuť. A opäť call centrum, ktoré sa asi snaží vyzerať ako outsourcingové riešenie.

Drzé a nezmyselné frázy a podivný vzrat

Inšpirovaní tak pár hodín pred našim telefonátom zverejneným článkom na zn.sk a ich skúsenosťou sme aj my u nás povedali do telefónu, že nemáme Microsoft, ale Apple. Čo sa stalo? Slečna pri telefóne uviedla, že problém sa týka aj spoločnosti “Macintosh” a preto nás prepojí na kolegu. Prepojenie vyzeralo asi ako keď na Miletičke oslovíte predavačku Boženku s pečivom. Do vášho rozhovoru sa pripojí vedľajší stánkar. Nakloní sa, aby vám povedal, aké chrumkavé a čerstvé sú tie bratislavské rožky. Žiadne prepojenie hovorov, stál po ruke, pribehol v momente, keď na našej strane zaznelo “Tieto podvodné praktiky si nechajte pre seba”, na to opovážlivo posmešne začal poznamenávať, že toto určite nie je fejk. Celý telefonát sa zvrtol do podivného chaosu, v ktorom mladík bol viac drzý než slušný. Porušil azda všetky pravidlá bežného korporátneho telefonovania, rovnako ako slečna.

Zdá sa to neuveriteľné, no problém s ktorým volá Microsoft sa náhle týkal aj zariadení Apple. Podpora konkurenčnej značky na jednom mieste. Nejde len o tím zabezpečujúci “záchranu Windowsov” ale rovno aj systému Mac OS. Predstaviť sa ako šéfredaktor HOAX.SK by zrejme nemalo pred týmito ľuďmi zmysel, takže sme to ani neskúsili. No volať priamo nám, tak to je teda prekvapenie.

Dobrodružstvo nekončí

Krátko potom sa objavil ďalší telefonát, funiacej slečny, ktorá nepočula zdvihnutie a pozdrav. Tentoraz z čísla +494221604472 / +49 421 21604474 (číslo autmatický android identidikuje ako Delmenhorst). Funela niekoľko krát, než sme sa opäť ozvali. Predstavila svoje vymyslené meno a potom sme skúsili niečo, čo zrejme nečakala. Spýtali sme sa:

“Yes? From Pakistan?” slečna sa zľakla a povedala.

“Yes, how do you know?” a vypla celá vystrašená hovor.

Za podozrivé číslo považujeme aj: +421950693189 / 0950 693 189 v ktorom sa nám dnes ozvalo len dlhé ticho a následne “Good bye” z nahrávky, ktorá pravdepodobne niekedy niekde inde slúžila an niečo iné, len ju podvodníci použili do tohto telefonátu.

Vážne varovanie

Odporúčame v prípade telefonujúcich drzých ľudí s podivnou angličtinou zavesiť. Slovákov v takýchto prípadoch nikto neochráni. Polícia v tomto prípade nespraví nič, pretože nemá ako zasiahnuť do zahraničia. Môže nám volať ktokoľvek. Hoci je zaujímavé, že ide o slovenské čísla, technicky ich je možné prepájať aj zo zahraničia. Riešenie pritom nemusí vôbec existovať. Volajúce call centrum je hromada ľudí, podľa ruchu v pozadí, ktorá funguje s cieľom prilákať vás, či už máte počítač z Microsoftu alebo “Macintoshu” (správne ide pritom o Apple Inc., Macintosh je staré pomenovanie počítačov, z čoho vzniklo pomenovanie Mac), do nastavení a budú chcieť, aby ste podľa ich popisu otvorili cestu na vzdialený prístup. Tým spustíte do svojho počítača hrozbu – vírus, ktorý uzamkne váš počítač a budú požadovať zaplatiť výkupné. Túto skúsenosť sme nechceli podstúpiť. Nepodstupujte ju ani vy. Telefonáty z podivných slovenských čísiel a zahraničných, ktoré budú požadovať prihlásiť sa a odomknúť počítač pre podporu “Microsoftu” vysmejte. Pokojne im vynadajte. To jediné môžeme spraviť, aby mali možno o štipku naštrbené svedomie, pretože nič iné v tejto chvíli nezmôžeme. Na vec iba ak upozorniť a požiadať, aby si verejnosť dala vedieť navzájom.



Odporúčame: Pozrite si mimo náš Facebook aj túto skupinu. Pripojíte sa tak k ďalším, čo môžu mať podobné skúsenosti: https://www.facebook.com/groups/internetovabezpecnost

Prečo musíme krútiť hlavou?

Zdá sa to neuveriteľné, no šéfredaktor tohto portálu, naozaj nemá svoj vlastný počítač. Pred časom ho venoval dobrej veci ako starší, menej výkonný. Sám si nekúpil nový a funguje na požičiavaní, premiestňovaní sa na počítačoch priateľov a podobne. Je to snaha detoxikovať sa od všetkých hrozieb, agresorov, pedofilov, šialencov, podvodníkov, konšpirátorov a žiť pokojnejší život. Ak si vás však celkom offline človeka nájde podvod priamo v telefóne, ktorý nie je pripojený na internet, to už vás prinúti nájsť prvý voľný počítač a na vec upozorniť. Už najnovšia zmienka na Googli o falošných Microsoft telefonátoch pochádza od blízkych priateľov, čo svedčí buď o používaní (zneužívaní) nejakého zoznamu a používateľov zákazníkov, alebo o naozaj masívnom telefonovaní po Slovensku.

Je neuveriteľné, že teraz, keď riešime vianočné stromčeky, darčeky, a chceme rodinám zaistiť pokojné sviatky, príde pred oči zvoniaci telefón a tam pokus okradnúť vás aj o tých pár peňazí, ktoré vám na účte zostali. Počas korony a pred Vianocami vyraziť z Pakistanu falošného Microsoftu na Slovensko je šialená bezohľadnosť. Ako však vieme z mnohých iných skúseností, podvodníci nemajú svedomie. Nemôžu ho mať. Odosobnia sa, inak by nezarobili. Neuvažujú ako ľudia, uvažujú ako stroje na príkaz, pretože cieľom sú peniaze. Ich vlastné prežitie. Nič lepšie im nenapadlo ako zostrojiť vydieračskú aplikáciu a vydierať ľudí, ktorým nevidia do tváre.

Je nám v každom prípade ľúto ľudí, ktorých prilákali do takéhoto call centra, aby ich dokázali zaplatiť. Ľudí, ktorých musela životná situácia prinútiť poklesnúť až tak, aby predstierali podporu, hoci veľmi pravdepodobne vedia, čo bude nasledovať.

